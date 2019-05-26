مأساة «مريم»| أشعلت النار بجسدها هربا من تحرش والدها

الضحية: لبست هدوم جديدة وولعت في نفسي.. كنت مفكرة هروح لربنا على طول ماكنتش أعرف إني مش هموت وهفضل أتعذب بالحروق اللي في جسمي.. والأم تناشد معاقبة الأب

تحرير:محمد رشدي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

14 سنة سئمت معها "مريم" الحياة وما فيها، أفعال والدها غير المفهومة بالمرة دفعتها لمحاولة التخلص من حياتها، ارتدت أفضل الثياب وسكبت على جسدها الصغير "تنر" يستخدمه الأب في عمله، ثم أمسكت بأعواد الثقاب لتتخذ قرارا هو الأصعب للفتاة القاصر، إذ أشعلت النار في جسدها، إلا أن العناية الإلهية أنقذتها من الموت، لتبدأ رحلة علاجها من الحروق التي ألمّت بها داخل مستشفى أحمد ماهر التعليمي، بينما تجلس بجوارها والدتها "شيماء. أ" 35 سنة، تندب حظها شاكية همها إلى الله مطالبة بمحاسبة طليقها بوصفه المسؤول عما آلت إليه الأمور.

منذ 15 سنة تزوجت شيماء بـ"ح" فكان يتمتع بدماثة الخلق وقدر كبير من التسامح أظهره وقت "الخطوبة"، لكن سرعان ما اكتشفت العكس بعد زواجهما، فكان دائم الاعتداء عليها لأسباب واهية حتى إذا تدخل والدها لنصحه أو للصلح بينهما، كان ينال نصيبا من الضرب أيضا، فانفصلت عنه بعد مرور سنة، بعد أن أنجبت منه "مريم"، وكانت

منذ 15 سنة تزوجت شيماء بـ"ح" فكان يتمتع بدماثة الخلق وقدر كبير من التسامح أظهره وقت "الخطوبة"، لكن سرعان ما اكتشفت العكس بعد زواجهما، فكان دائم الاعتداء عليها لأسباب واهية حتى إذا تدخل والدها لنصحه أو للصلح بينهما، كان ينال نصيبا من الضرب أيضا، فانفصلت عنه بعد مرور سنة، بعد أن أنجبت منه "مريم"، وكانت لا تتعدى الشهرين آنذاك.



تقول الأم في حديثها لـ"التحرير" إنها بعد انفصالها عن زوجها "ح"، رفض تولي مسؤولية الصرف على ابنته، وانقطعت أخباره ولم تعلم عنه شيئا، وظل والدها يتولى مصروفات حفيدته حتى تزوجت بآخر وكان يتمتع بالاحترام والالتزام، ويعامل "مريم" كأنها ابنته، وألحقها بمدرسة خاصة.

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تضيف والدة الفتاة القاصر: "بعد مرور 8 سنوات على انفصالي من زوجي الأول، فوجئت به يتردد على منزلي، ويفتعل المشكلات مع زوجي لكي يأخذ ابنتي للعيش معه، على الرغم من أنه هو أيضا متزوج، ووصل به الأمر للاعتداء على زوجي، وكان يجلس أمام المنزل ويسبّه ليل نهار"، متابعة: "جوزي من كتر المشكلات طلقني. كان مهندس ومحترم وفي حاله، ماستحملش المشكلات اللي كان بيعملها طليقي".



وواصلت: "بنتي فضلت عايشة معايا لغاية ماتجوزت تاني، وهو قال لي أنا هاخد مريم تعيش معايا، ووافقت علشان خفت يعمل مشاكل مع جوزي، ومريم عاشت معاه فترة في السيدة عائشة، بعد كده أخدها وراح عاش في العياط جنب أهل مراته"، وأوضحت الأم أن طليقها ألحق ابنتهما بمدرسة حكومية، لكنها لم تعبأ بذلك بسبب إمكانياته المادية، وكانت تزورها على فترات بسبب بُعد المسافة حتى تدرجت في مراحل التعليم وصولا إلى الإعدادية.



تصمت الأم قليلاً محاولة استجماع قواها التي خارت قبل أن تضيف: "من شهر وأنا بتكلم مع بنتي في التليفون، قالت لي أبوها بيعمل معاها حاجات غريبة وهي نايمة وصحيت أكتر من مرة وهو يتحسس أجزاء حساسة من جسمها"، بحسب قولها، الأمر الذي أصابها بالدهشة، خاصة لدى تأكيد الابنة أن أفعال الأب منذ فترة وليست وليدة تلك الأيام إلا أنها كانت تخشى إخبارها خوفا منه "هددها لو حكيتِ لماما هشوه جسمك بالسكينة، بس هو تصرفاته زادت عشان كده قالت تحكيلي".



لجأت الأم إلى زوجة طليقها "هانم" تشكو إليها تصرفاته فجاء ردها: "لأ مايقصدش وبنتك غلطانة عشان بتهزر معاه كتير وبتقعد على رجله" فأخبرتها بأن ذلك أمر طبيعي كونه والدها فطالبتها بعدم سرد تلك الرواية لأحد، وأنها ستضع "ترباس" بغرفة مريم، ولن تتركها تجلس معه بمفردها.



وتشير والدة مريم في حديثها إلى أنها "عرفت إن مرات طليقي قالت له على كل حاجة، فانهال بالضرب على مريم، وحبسها في البيت"، فهاتفته وهددته بالإبلاغ عنه، فاعترف لها بأنه لم يكن في وعيه ولم يقصد تلك التصرفات، وأنه لن يكررها مرة أخرى، وقامت بتسجيل المكالمة التي تتضمن اعترافاته، رافضةً تحرير محضر خوفا على سمعة ابنتها.



وتؤكد الأم أنها ظلت تهاتف ابنتها كل يوم للاطمئنان عليها، وكانت تخبرها بأنها في أحسن حال، حتى بدء الامتحانات، فكانت تخبرها بأنها تجيد في الإجابة عن الأسئلة لكن صوتها "منبوح للغاية"، فكانت تبرر لها بأنها مصابة بنزلة برد، إلا أنها تلقت اتصالا من مُعلمة بمدرسة ابنتها -تعرفت عليها في وقت سابق- أخبرتها بأن "مريم" لم تحضر الامتحانات، فتعجبت من حديثها خاصة أنها تطمئن على ابنتها يوميا في الهاتف.



قررت الأم الذهاب لمنزل طليقها بالعياط ورؤية ابنتها للوقوف على ملابسات الأمر، لكنها لم تجدها ولم تجد طليقها، وأخبرتها "هانم" بأن "مريم" وقع عليها زيت في أثناء تحضير الطعام، وتم إيداعها بمستشفى أحمد ماهر التعليمي بالسيدة زينب.



توجهت "شيماء" إلى المستشفى فأخبرتها ابنتها بأنها أشعلت النار في جسدها منذ 6 أيام؛ بسبب تعذيبه لها، وإجبارها على ألا تخبرها بشيء، بل وتزعم انتظامها في دروسها وأداء الامتحانات، لتلتقط "مريم" طرف الحديث قائلة: "لبست هدوم جديدة، وولعت في نفسي، كنت مفكرة هروح لربنا وأخلص من العذاب اللي بابا معيشني فيه عشان اعترضت على اللي كان بيعمله معايا، ماكنتش أعرف إني مش هموت وهفضل أتعذب بالحروق اللي في جسمي".



تستكمل الأم حديثها: "نزلت لنقطة الشرطة اللي في المستشفى عشان أقول لهم مقبضوش على طليقي ليه، وعرفت إن مريم قالت إن زيت مغلي وقع عليها، ومافيش شبهة جنائية"، فتوجهت إلى قسم الدرب الأحمر، وحررت محضرا حمل رقم 38 أحوال، وتم تحويله لقسم شرطة العياط في محافظة الجيزة -القسم المختص- وأمرت النيابة بحبس الأب 4 أيام، قبل إخلاء سبيله بكفالة.



وناشدت الأم الجهات المعنية، معاقبة طليقها "والد الضحية" لما تسبب فيه لابنته، خاصة أنه بعد خروجه من الحبس حضر إلى المستشفى وتشاجر معها ومع ابنتهما، وأخبرها: "هاخد براءة وهحرمك من بنتك للأبد"، دون مراعاة لحالتها النفسية السيئة قبل الجسدية.



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