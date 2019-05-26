جريمة

مأساة «مريم»| أشعلت النار بجسدها هربا من تحرش والدها

الضحية: لبست هدوم جديدة وولعت في نفسي.. كنت مفكرة هروح لربنا على طول ماكنتش أعرف إني مش هموت وهفضل أتعذب بالحروق اللي في جسمي.. والأم تناشد معاقبة الأب
تحرير:محمد رشدي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص
الطفلة الضحية
الطفلة الضحية
14 سنة سئمت معها "مريم" الحياة وما فيها، أفعال والدها غير المفهومة بالمرة دفعتها لمحاولة التخلص من حياتها، ارتدت أفضل الثياب وسكبت على جسدها الصغير "تنر" يستخدمه الأب في عمله، ثم أمسكت بأعواد الثقاب لتتخذ قرارا هو الأصعب للفتاة القاصر، إذ أشعلت النار في جسدها، إلا أن العناية الإلهية أنقذتها من الموت، لتبدأ رحلة علاجها من الحروق التي ألمّت بها داخل مستشفى أحمد ماهر التعليمي، بينما تجلس بجوارها والدتها "شيماء. أ" 35 سنة، تندب حظها شاكية همها إلى الله مطالبة بمحاسبة طليقها بوصفه المسؤول عما آلت إليه الأمور.
منذ 15 سنة تزوجت شيماء بـ"ح" فكان يتمتع بدماثة الخلق وقدر كبير من التسامح أظهره وقت "الخطوبة"، لكن سرعان ما اكتشفت العكس بعد زواجهما، فكان دائم الاعتداء عليها لأسباب واهية حتى إذا تدخل والدها لنصحه أو للصلح بينهما، كان ينال نصيبا من الضرب أيضا، فانفصلت عنه بعد مرور سنة، بعد أن أنجبت منه "مريم"، وكانت
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محافظ-المنوفية-

تأجيل محاكمة محافظ المنوفية السابق إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، في القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، إلى جلسة غد الإثنين، لسماع المرافعات، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المحافظ السابق من جهاز الكسب غير المشروع في أمر الإحالة الصادر ضده، وصدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
حبس-متهمه

ضبط مسئولة بمستشفى القباري استولت على 1,5 مليون جنيه

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض محافظات الجمهورية، في ضبط عدة قضايا فساد كان من أبرزها ضبط مسئولة الدفع الإلكترونى بالوحدة الحسابية بمستشفى القبارى بالإسكندرية. وأوضحت الرقابة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن المسئولة متهمة باستيلائها على مبلغ 1,5 مليون جنيه بدون وجه حق عن طريق إصدارها أوامر دفع بأسماء بعض العاملين بالمستشفى دون علمهم وحصولها على تلك المبالغ لنفسها، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها.
غرق

غرق شخص أثناء الاستحمام في ترعة بالشرقية

لقي شخص في نهاية العقد الرابع من العمر مصرعه، اليوم الأحد؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة «كوبري الشباب» التابعة لدائرة مركز ومدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، حيث تبين غرقه أثناء محاولته الاستحمام في الترعة هربًا من حرارة الجو المرتفعة، بينما جرى انتشال الجثمان وتبين أن المتوفى كان يرتدي كامل ملابسه، وبالعرض على نيابة أبو حماد العامة، برئاسة المستشار جمال اللبان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
اللواء-سيد-سلطان‎ (1)

حملة أمنية بالمنوفية لضبط الهاربين من العدالة

شنت مباحث المنوفية، برئاسة اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وكل ما يخل بالأمن العام، وتم فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 41 شخصًا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية، تحت إشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، كما أجرى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، جولة ميدانية تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية وخدمات تأمين الكنائس والمنشآت الهامة والدينية بدائرة مركز شرطة الباجور.
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لطفلة-ولدت-مع-توأمها-داخلها

العثور على طفل رضيع على باب مسجد بالعياط

عثر الأهالي بمركز العياط بالجيزة، على طفل وليد لا يتجاوز عمره 5 أيام، فى حالة بكاء مستمر، وكان ملفوفًا فى قطعة قماش بيضاء اللون، ومتروكًا أمام باب مسجد بالقرية، وبادر الأهالي بحمله، وشراء لبن صناعي لإطعامه، واتصلوا بالشرطة التى حضرت وحررت محضرًا بالواقعة، وأمرت بإحالة المحضر إلى النيابة للتحقيق، فيما تم إيداع الطفل فى إحدى دور الرعاية تحت تصرف النيابة العامة، فى حين جاري البحث والتحري عن هوية الطفل، والشخص الذى عرض حياته للخطر وتخلى عنه على باب المسجد.
تحرش

النيابة تأمر بتحليل تعاطي المخدرات لـ«متحرش التجمع»

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بتفريغ كاميرات المراقبة بنطاق تحرش شابين بفتاة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وعرض المتهم الرئيسي على خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية، وذلك لفحص تعاطي المتهم للمخدرات من عدمه بمعرفة الأطباء، ومضاهاة وجهه بما ورد فى فيديوهات كاميرات المراقبة بمعرفة خبراء الأدلة، بينما أمرت النيابة فى وقت سابق بإخلاء سبيل قائد سيارة ملاكي، وحبس مرافقه الذى نزل من السيارة ليتحرش بالمجني عليها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق معه.
حريق-الموسكي

جثة شاب متفحمة.. المشهد الأخير لضحية «حريق كرداسة»

لقي عامل مصرعه مفتحما إثر نشوب حريق هائل في مصنع لتعبئة التنر في قرية كمبرة بمركز كرداسة في محافظة الجيزة، اليوم السبت، وعثر على جثة الشاب عبد الرحمن عبد الناصر الدين الذي يبلغ من العمر 17 سنة مقيم ناهيا بكرداسة بعد انتهاء عملية الإخماد التي استمرت 3 ساعات متواصلة إذ تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق الهائل، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بسرعة معرفة أسباب الحريق.
محكمة

المؤبد لـ5 والمُشدد لـ39 متهمًا في «عنف الإسكندرية»

قضت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، بالسجن المؤبد لـ5 متهمين، ومعاقبة 39 آخرين بالسجن المشدد، لاتهامهم بالانضمام الي جماعة الإخوان وتخريب وحرق ممتلكات والتعدي على المواطنين. تعود الواقعة في القضية رقم 181 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، والمقيدة كلي برقم 99 مسلسل شرق، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الأمن العام بقيام المتهمين بجماعة الإخوان بأعمال تخريبية وحرق 3 سيارات وتهديد المواطنين بمواد مشتعلة بمنطقة السيوف دائرة قسم المنتزه.
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