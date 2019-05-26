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أول ظهور لبسمة وهبة بعد أزمة «شيخ الحارة» (فيديو)

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
أزمة كبيرة وقعت فيها الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «شيخ الحارة»، بعد عرض الحلقة الخاصة بالفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، والتي تحدثت فيها عن علاقتها بالمخرج خالد يوسف، ليخرج بعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مؤكدًا تلقيه العديد من الشكاوى بشأن هذا البرنامج، وأنه سيباشر التحقيقات مع القائمين عليه. ولم تنتهِ الأزمة عند هذا الحد، إذ أعلنت نقابة الإعلاميين وقف بسمة وهبة عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، على خلفية التقرير الصادر من المرصد الإعلامي للنقابة بشأن التجاوزات المهنية والأخلاقية ببرنامجها بعد حلقة ماجد المصري.
وبعد هذه الأزمة، ظهرت بسمة وهبة من خلال فيديو لها، نشرته صباح اليوم من داخل الحرم المكى، في أثناء أدائها عمرة شهر رمضان، وتحدثت خلاله عن الزحام بالحرم المكى وعن العمرة فى العشرة الأواخر من رمضان، كما طلبت من الجمهور الدعاء لها، وكتبت على الفيديو: «الحمد لله والشكر لله ربنا كريم».
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احمد-عز

أحمد عز يرد على هنيدي وأحمد فهمي: أنا أحلى بالحجاب

أمس مازح الفنان محمد هنيدي، الفنان أحمد فهمي، بنشر صورة للأخير من مسلسله "الواد سيد الشحات"، الذي يذاع خلال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي ظهر فيها "فهمي" وهو يرتدي زيا رياضيا نسائيا، إضافة إلى الحجاب، وعلق: "مبروووك يا فهمي، أحلى كتير في الحجاب، المهم يكون عن اقتناع"، ليرد عليه "فهمي" في التعليقات قائلًا: "يعني ماباركتليش على المسلسل وبتباركلي على الحجاب"، ويجيبه هنيدي مازحًا: "لا ثواني إنت عامل مسلسل؟".
احمد-صلاح-حسني

أحمد صلاح حسني: الجمهور أساس نجاح الفنان مش الفلوس

وجه الفنان أحمد صلاح حسني رسالة إلى متابعيه عبر «تويتر»، صباح اليوم الأحد، قائلا: «أشكركم جميعا على الكلام الحلو ده، كلام يعطيني دفعة للأمام وثقة للوصول لأحلامي بخطوات هادئة بلا استعجال، ما زلت في أول المشوار وأمامي طموح كبير لن أصل إليه بدون دعمكم، أنتم أساس نجاح أي فنان، بدونكم رصيد الفنان صفر، حتى لو معاه ملايين الجنيهات.. شكرًا». يأتي ذلك بعد الإشادة بدوره في مسلسل «حكايتي»، حيث يجسد شخصية (علي) الوريث الوحيد لأكبر عائلة بالإسكندرية، والذي وقع فى حب ياسمين صبري، من أول نظرة، ورغم أنها مطاردة من أهلها، فهو قرر أن يساندها.
رجاء الجداوي

تفاصيل حالة رجاء الجداوي الصحية بعد نقلها للمستشفى

تعرضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، لتخضع لبعض الفحوصات الطبية، للوقوف على تفاصيل الحالة. وكشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن تفاصيل وعكة رجاء الجداوي، وقالت في تصريحات لها، إنها تعرضت لأزمة صحية وارتفاع في مستوى ضغط الدم، تطلب نقلها للمستشفى، متابعة: "رجاء الجداوي شعرت ببعض التعب والارهاق الشديد عقب عودتها من دبي، وهي في غرفة عادية، وليست في العناية المركزة، وتحتاج ليومين راحة داخل المستشفى، للاطمئنان عليها، ثم تغادر بعد ذلك".
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ياسمين-الخطيب (4)

ياسمين الخطيب تتعرض للتهديد بعد حلقة «شيخ الحارة»

أعلنت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، عن تلقيها مكالمات ورسائل تهديد، عقب عرض حلقتها مع برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء السبت، حيث كتبت الخطيب، عبر حسابها بـ"فيسبوك": "وصلتني الآن أول مكالمات ورسائل التهديد من فرنسا"، ونشرت الخطيب صورتين تثبتان ادعاءها، مضيفة: "منزلي تحت حماية فرد أمن واحد فقط، لكني في حماية عشرات الآلاف من الأصدقاء والأحبة، وقبلهم الحي الذي لا يغفل"، وذلك بعد دقائق من إعلان المخرج خالد يوسف، المقيم في فرنسا، مقاضاتها والمذيعة والقناة، بعدما ذكرت أنها تزوجت منه في السابق.
ياسمين الخطيب و خالد يوسف (1)

خالد يوسف يقاضي ياسمين الخطيب وبسمة وهبة

أعلن المخرج خالد يوسف، أنه ضاق ذرعا من الخوض في سيرته في أكثر من حلقة من برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقرر أن يقاضي الإعلامية والقناة العارضة، بالإضافة للفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، والتي حلت ضيفة على البرنامج مساء اليوم السبت. وكتب خالد يوسف، عبر حسابه بـ"إنستجرام": "‎لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية على قناة القاهرة والناس، وبرنامج شيخ الحارة ومذيعته وضيفة حلقته اليوم، هذا البرنامج الذي عاش معظم حلقاته على الخوض في سيرتي والتشهير المتعمد بي".
ياسمين-الخطيب (3)

ياسمين الخطيب تكشف سبب حذف حلقتها بـ«شيخ الحارة»

حلت الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت. وشهدت الحلقة الإدلاء بالعديد من التصريحات الجريئة من قِبل ياسمين الخطيب، حيث تحدثت عن أسباب إجهاضها ثلاث مرات، وعن علاقتها بالمخرج خالد يوسف وزواجها منه، وأكدت أن "زواجها من خالد يوسف بمثابة لعنة تطاردها، وأنها ليست معتزة به، وتعتبره مرحلة لا تشرفها على الإطلاق، كما تطرقت لحقيقة تسريبها للفيديوهات الفاضحة له، وغيرها من القضايا والآراء التي أطلقتها.
محمد-رمضان

محمد رمضان يتصدر تريند «يوتيوب» بسبب هذا المشهد

احتل المشهد الذى جمع بين الفنان محمد رمضان والفنان ماجد المصري، بالحلقة الثانية عشرة من مسلسل «زلزال» تريند موقع «يوتيوب» حيث اقتربت نسب مشاهدته من المليون الأول، وتضمن المشهد قيام ماجد المصري بالتقليل من شأن محمد رمضان، الذى نسى أنه مجرد شاب فقير لا يملك شيئا وجاء ليطلب يد الممثلة هنادي مهنا، وأراد «ماجد» أن يكسر «رمضان» أمام عائلته وابنته، وطلب منه أن يصعد على السلم ليغير لمبة النجفة، لكى يخبره أن هذه هى وظيفته الحقيقية، أن يخدم البهوات وأصحاب الأملاك، خاصة أن «خليل» أو ماجد المصري، واحد من أهم كبار منطقة العياط ويمتلك الكثير من الأراضى.
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