أول ظهور لبسمة وهبة بعد أزمة «شيخ الحارة» (فيديو)

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

بسمة وهبة

أزمة كبيرة وقعت فيها الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «شيخ الحارة»، بعد عرض الحلقة الخاصة بالفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، والتي تحدثت فيها عن علاقتها بالمخرج خالد يوسف، ليخرج بعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مؤكدًا تلقيه العديد من الشكاوى بشأن هذا البرنامج، وأنه سيباشر التحقيقات مع القائمين عليه. ولم تنتهِ الأزمة عند هذا الحد، إذ أعلنت نقابة الإعلاميين وقف بسمة وهبة عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، على خلفية التقرير الصادر من المرصد الإعلامي للنقابة بشأن التجاوزات المهنية والأخلاقية ببرنامجها بعد حلقة ماجد المصري.

وبعد هذه الأزمة، ظهرت بسمة وهبة من خلال فيديو لها، نشرته صباح اليوم من داخل الحرم المكى، في أثناء أدائها عمرة شهر رمضان، وتحدثت خلاله عن الزحام بالحرم المكى وعن العمرة فى العشرة الأواخر من رمضان، كما طلبت من الجمهور الدعاء لها، وكتبت على الفيديو: «الحمد لله والشكر لله ربنا كريم».