بيكيه: لا أعذار.. برشلونة مطالب بالفوز بكل شيء

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

جيرارد بيكيه

يرى المدافع الإسباني جيرارد بيكيه أنه لا توجد أي أعذار مقبولة بشأن خسارة برشلونة أمس، نهائي كأس ملك إسبانيا بنتيجة 2-1 على يد فالنسيا، حتى لو عانى العملاق الكتالوني الكثير من الغيابات في ذلك اللقاء. وقال بيكيه في هذا الشأن: "عندما لا تحقق الانتصارات وتعاني من الغيابات، يمكن بسهولة إلقاء اللوم على ذلك، ولكني لا أرى أن هناك أي أعذار مقبولة، نحن برشلونة، وعلينا الفوز بكل شيء، خصوصًا أمام فالنسيا، يجب علينا التوجه بالتهنئة إليهم على ذلك اللقب، وأن نحاول الفوز بكل البطولات العام المقبل".

وتحوم الشكوك حول مستقبل مدرب الفريق إيرنيستو فالفيردي بعد تلك الخسارة، وعن ذلك أشار بيكيه إلى أن مستقبل المدرب لا يثير قلق اللاعبين، قائلا: "لا نشعر بالقلق على مستقبل المدرب، علينا تحليل الوضع بمنظور فردي بعد كل مباراة، ونرى ما يمكن أن نطوره". وأضاف: "القرارات ليست بأيدينا، ولكن سبق أن قلنا في أكثر

وتحوم الشكوك حول مستقبل مدرب الفريق إيرنيستو فالفيردي بعد تلك الخسارة، وعن ذلك أشار بيكيه إلى أن مستقبل المدرب لا يثير قلق اللاعبين، قائلا: "لا نشعر بالقلق على مستقبل المدرب، علينا تحليل الوضع بمنظور فردي بعد كل مباراة، ونرى ما يمكن أن نطوره".



وأضاف: "القرارات ليست بأيدينا، ولكن سبق أن قلنا في أكثر من مناسبة إننا نرغب في مواصلته معنا".



وعن فاعلية فالنسيا في مباراة أمس، قال بيكيه: "وصل لاعبو فالنسيا إلى منطقة الجزاء الخاصة بنا مرات، وتمكنوا من تسجيل هدفين، أما نحن فخلقنا الكثير من الفرص في نهاية الشوط الأول وبداية الشوط الثاني، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا".