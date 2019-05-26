رياضة

بيكيه: لا أعذار.. برشلونة مطالب بالفوز بكل شيء

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
جيرارد بيكيه
جيرارد بيكيه
يرى المدافع الإسباني جيرارد بيكيه أنه لا توجد أي أعذار مقبولة بشأن خسارة برشلونة أمس، نهائي كأس ملك إسبانيا بنتيجة 2-1 على يد فالنسيا، حتى لو عانى العملاق الكتالوني الكثير من الغيابات في ذلك اللقاء. وقال بيكيه في هذا الشأن: "عندما لا تحقق الانتصارات وتعاني من الغيابات، يمكن بسهولة إلقاء اللوم على ذلك، ولكني لا أرى أن هناك أي أعذار مقبولة، نحن برشلونة، وعلينا الفوز بكل شيء، خصوصًا أمام فالنسيا، يجب علينا التوجه بالتهنئة إليهم على ذلك اللقب، وأن نحاول الفوز بكل البطولات العام المقبل".
وتحوم الشكوك حول مستقبل مدرب الفريق إيرنيستو فالفيردي بعد تلك الخسارة، وعن ذلك أشار بيكيه إلى أن مستقبل المدرب لا يثير قلق اللاعبين، قائلا: "لا نشعر بالقلق على مستقبل المدرب، علينا تحليل الوضع بمنظور فردي بعد كل مباراة، ونرى ما يمكن أن نطوره". وأضاف: "القرارات ليست بأيدينا، ولكن سبق أن قلنا في أكثر
اقرأ المزيد
تقنية-الفار

نهائي الكونفدرالية..تركيب شاشة الـ«Var» في برج العرب

قبل ساعات من إقامة المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، قام المسئولون التنفيذيون من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تقنية الفيديو بتركيب شاشة الـ«var» لحكم مباراة الفريق الأبيض ونهضة بركان المغربي، المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه.
جماهير الزمالك

برج العرب يفتح أبوابه للجماهير في الثالثة عصرًا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، صوب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية؛ لمشاهدة المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى الـ60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
الزمالك والمقاولون‎ (14)

تعرف على تاريخ الزمالك في النهائيات الإفريقية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، نظيره نهضة بركان المغربي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى 60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
اقرأ المزيد من الأخبار
ايرنيستو-فالفيردي (2)

رئيس برشلونة يدافع عن فالفيردي بعد خسارة الكأس

تعرض المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي إلى انتقادات لاذعة عقب خسارته في نهائي كأس ملك إسبانيا، أمس السبت، أمام فالنسيا بنتيجة 2-1، إلا أن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، لا يرى أنه المسؤول عن تلك الهزيمة، قائلا: "بدأنا التفكير في الموسم المقبل منذ فترة، وهذه ليست اللحظة المناسبة للحديث عن ما سيحدث، تُوجنا بلقب الدوري الإسباني، ومن ثم كان الموسم مهما بالنسبة إلينا، وفالفيردي يملك عقدًا معنا وهو مدرب الفريق، وتلك الهزيمة أمام فالنسيا ليست خطأ المدرب، فنحن خلقنا الكثير من الفرص، إلا أن الكرة لم تسكن الشباك".
فالفيردي‎

فالفيردي عن خسارة الكأس: أفضل من الخروج بربع النهائي

أعرب مدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي عن ثقته بقدرته على قلب الأمور مع برشلونة، على الرغم من خيبة الأمل التي مر بها الفريق في نهاية الموسم، وكان آخرها أمس بخسارة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا بنتيجة 2-1، وهي الهزيمة التي زادت من أوجاع العملاق الكتالوني، الذي ودع قبلها دوري أبطال أوروبا بصورة مهينة أمام ليفربول برباعية نظيفة في نصف النهائي على ملعب الأنفيلد، لتأتي هزيمة أمس وتثير الكثير من الشكوك حول مستقبله مع العملاق الكتالوني، ومع ذلك يبدو أن فالفيردي لا يخطط للرحيل، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
فالنسيا

فالنسيا يتوج بكأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة

توج فريق فالنسيا ببطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على برشلونة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "بينتو فيامارين"، في المباراة النهائية للمسابقة، ليستعيد الخفافيش اللقب الغائب عن خزائنهم منذ موسم 2007- 2008، وهو اللقب الثامن لهم في تاريخ البطولة، وأوقفوا سلسلة ألقاب برشلونة، الذي يتربع على قمة الأندية المتوجة به برصيد 30 لقبا، وحقق اللقب في آخر 4 مواسم على التوالي، ونجح فالنسيا في تجريد رفقاء ميسي من اللقب.
ميسي‎

ميسي يقود كتيبة برشلونة أمام فالنسيا في نهائي الكأس

أعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا رقم 117 والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد بينتو فيامارين. وتواجه برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا 3 مرات من قبل، وأتت المواجهة الأولى في عام 1952، وحينها فاز البارسا بنتيجة 4-2، ومن ثم فاز فالنسيا بنهائي عام 1954 بثلاثية نظيفة، قبل أن يحسم العملاق الكتالوني نهائي موسم 1970- 1971 لصالحه بنتيجة 4- 3.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org