Aladdin يحقق 100 مليون دولار في أول أسابيع عرضه

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

فيلم Aladdin

نجح فيلم Aladdin الذي أنتجته شركة ديزني، في اكتساح شباك التذاكر العالمي، في أول أسابيع عرضه، محققا نحو 109 ملايين دولار، في مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، خاصة أن الفيلم واجه انتقادات كثيرة قبل عرضه، بسبب اعتماده على كثير من الوجوه الصاعدة، وتقديمه نسخة حية بدلا من النسخة الكرتونية التي وقع الجمهور في حبها في التسعينيات. وجنى الفيلم في أول أيام طرحه في دور العرض نحو 31 مليون دولار، ليصبح بذلك سادس أعلى افتتاحية إيرادات لأفلام ديزني، بعد فيلم X-Men: Days of Future Past الذي حقق في أول أسبوع عرض له 110.5 مليون دولار.

يذكر أن شركة ديزني تعيد اكتشاف الأفلام التي قدمتها في التسعينيات من جديد، بتحويل النسخ الكرتونية إلى نسخ حية كما فعلت مع فيلم Dumpo في وقت سابق، وفيلم Aladdin حاليا، ومن المتوقع أن يصدر فيلم The Lion King قريبًا بنسخة حية يشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود، منهم دونالد جلوفر، وبيونسيه، وسيث