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Aladdin يحقق 100 مليون دولار في أول أسابيع عرضه

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
فيلم Aladdin
فيلم Aladdin
نجح فيلم Aladdin الذي أنتجته شركة ديزني، في اكتساح شباك التذاكر العالمي، في أول أسابيع عرضه، محققا نحو 109 ملايين دولار، في مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، خاصة أن الفيلم واجه انتقادات كثيرة قبل عرضه، بسبب اعتماده على كثير من الوجوه الصاعدة، وتقديمه نسخة حية بدلا من النسخة الكرتونية التي وقع الجمهور في حبها في التسعينيات. وجنى الفيلم في أول أيام طرحه في دور العرض نحو 31 مليون دولار، ليصبح بذلك سادس أعلى افتتاحية إيرادات لأفلام ديزني، بعد فيلم X-Men: Days of Future Past الذي حقق في أول أسبوع عرض له 110.5 مليون دولار.
يذكر أن شركة ديزني تعيد اكتشاف الأفلام التي قدمتها في التسعينيات من جديد، بتحويل النسخ الكرتونية إلى نسخ حية كما فعلت مع فيلم Dumpo في وقت سابق، وفيلم Aladdin حاليا، ومن المتوقع أن يصدر فيلم The Lion King قريبًا بنسخة حية يشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود، منهم دونالد جلوفر، وبيونسيه، وسيث
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ياسمين الخطيب و خالد يوسف (1)

خالد يوسف يقاضي ياسمين الخطيب وبسمة وهبة

أعلن المخرج خالد يوسف، أنه ضاق ذرعا من الخوض في سيرته في أكثر من حلقة من برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقرر أن يقاضي الإعلامية والقناة العارضة، بالإضافة للفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، والتي حلت ضيفة على البرنامج مساء اليوم السبت. وكتب خالد يوسف، عبر حسابه بـ"إنستجرام": "‎لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية على قناة القاهرة والناس، وبرنامج شيخ الحارة ومذيعته وضيفة حلقته اليوم، هذا البرنامج الذي عاش معظم حلقاته على الخوض في سيرتي والتشهير المتعمد بي".
Young-Ahmed

ما لا تعرفه عن«أحمد» الفائز بجائزة أفضل إخراج في كان

اختتم مهرجان كان السينمائي بدورته الـ72 فعالياته، اليوم السبت، بفوز فيلم "Young Ahmed - أحمد الصغير" للأخوين داردين Dardenne، بجائزة أفضل إخراج في المهرجان، حيث شارك الفيلم البلجيكي ضمن مسابقة نظرة ما، وعُرض في ثامن أيام المهرجان بحضور صناعه. ويرصد "Young Ahmed" المسار التراجيدي لطفل بلجيكي في الثالثة عشرة من عمره، يتحدر من عائلة مهاجرة مغربية، يتعرض لغسيل دماغي على يد إمام يدعي الوسطية والاعتدال، ويستدرج أبناء المهاجرين بحجة تعليمهم اللغة العربية في المسجد، لكنه يسعى سرًّا لاستقطابهم لحساب داعش وتسفيرهم للقتال في سوريا.
مهرجان-كان (2)

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان السينمائي 2019

اختتم مهرجان كان السينمائي بدورته الـ72 فعالياته، اليوم السبت، بفوز فيلم "الكوميديا السوداء Parasite" للمخرج الكوري الجنوبي بونج جون- هو، بجائزة السعفة الذهبية، في حفل حمل الكثير من المفاجآت وخصوصًا مع غياب المنافسة مع أفلام نتفليكس. وقال بونغ جون- هو: "شكرا جزيلا.. هذا شرف عظيم لي، لطالما شكلت السينما الفرنسية مصدر إلهام لي، أشكر هنري جورج كلوزو وكلود شابرول". كما فاز النجم العالمي أنطونيو بانديراس بجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي الدولي، أما جائزة لجنة التحكيم فمناصفة بين فيلمي "Les Misérables" و"Bacurau".
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Aladdin-علاء-الدين

شهرزاد وعلاء الدين على مسرح الأوبرا غدًا

تحت عنوان الطابع الشرقى، يروى أوركسترا القاهرة السيمفونى عددا من حكايات ألف ليلة وليلة التى استلهمها كبار المؤلفين العالميين لإبداع أعمال كلاسيكية تنقل سحر الشرق وأساطيره، وذلك خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو هشام جبر فى التاسعة والنصف مساء غد السبت، على المسرح الكبير، منها متتالية علاء الدين لـ"نيلسين"، ومتتالية شهرزاد لـ"كورساكوف" التى كتبت عام 1888، وتنقسم إلى 4 قصص تجسدها الموسيقى هى "البحر وسفينة السندباد، الأمير الكالندارى، الأمير الشاب والأميرة الشابة، الاحتفالات في بغداد".
مسلسل-بدل-الحدوته 3

دنيا سمير غانم تتحدى Hitch في «بدل الحدوتة 3»

طبيب الغرام، مصطلح دارج نستخدمه فى حياتنا على سبيل النكتة، إلا أن الدراما المصرية قررت أن تحوله هذا العام إلى نسخة ملموسة، من خلال مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذى تقوم ببطولته دنيا سمير غانم ومحمد سلام، إذ تدور أحداث أول حدوتة حول فتاة تساعد العاشقين على إيقاع الأشخاص المعجبين بهم -من طرف واحد- فى غرامهم، وفى سبيل تحقيق المهمة تقوم بالكثير من الحيل فى مغامرات كوميدية مشوقة لمساعدة زبائنها، هذه القصة التى تذكرنا بعض الشىء بالفيلم الكوميدى Hitch للممثل الأمريكى، ويل سميث، فهل الأمر مجرد توارد أفكار، أم أن العملين يسيران على نفس النهج؟
زين-مالك (2)

زين مالك يطرح أغنية جديدة لـ«علاء الدين» (فيديو)

أعلنت شركة ديزني للإنتاج السينمائي إنتاجها نسخة جديدة لأغنية A Whole New World، التي عرفها الجمهور من فيلم "علاء الدين" في النسخة التي صدرت في التسعينيات، وتحديدًا عام 1994، محققة نجاحًا كبيرًا. وقد لاقت الأغنية التي قدمها مغني البوب الشهير زين مالك، بالتعاون مع المغنية زافي وارد، نجاحًا كبيرًا، إذ اقترب عدد مشاهداتها على موقع يوتيوب من 4 ملايين في يوم واحد فقط، بسبب شعبية "مالك" الكبيرة، وأدائه السلس للأغنية، وصوته المرهف، خاصة مع شبهه الواضح بشخصية علاء الدين، بحسب موقع don't bore us الأمريكي.
Avengers Age of Ultron (1)

فيلم «أفنجرز» الأخير يحقق 600 مليون دولار في 10 أيام

من جديد، تتوالى سلسلة النجاحات التي يحققها فيلم Avengers: Endgame، إذ أعلنت شركة ديزني أنه نجح في حصد ما يتجاوز حاجز الـ600 مليون دولار في 10 أيام فقط، ليصبح بذلك أول فيلم يحقق هذا الرقم في وقت وجيز، محطمًا الأرقام القياسية لأفلام مثل Force Awakens من سلسلة "ستار وورز" الذي حقق نفس الإيرادات في 12 يوما، وفيلم Infinity War الذي حقق 600 مليون دولار في 26 يوما، أما فيلم Black Panther فقد حققها في 31 يوما، وفي الوقت الذي يكتسح فيه "أفنجرز" شباك التذاكر تعاني بقية الأفلام المنافسة.
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