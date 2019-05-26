دعاء اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك

تحرير:باهر القاضى ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

زينة رمضان

مع بداية أول يوم من الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك، يحرص جموع الصائمين فى شتى بقاع العالم على الدعاء والإكثار من قراءة القرآن الكريم، والتقرب إلى المولى، عز وجل، بالأعمال الصالحة، وذلك استغلالا لنفحات تلك الأيام المباركة، التى بها ليلة خير من ألف شهر، ألا وهى ليلة القدر. ومع حلول اليوم الواحد والعشرين من شهر رمضان المبارك، اليوم الأحد، تُستحب قراءة هذا الدعاء: "اللهُمَّ اجْعَلْ لي فيهِ إلى مَرضاتكَ دَليلا، ولا تَجعَلْ لِلشيْطانِ فيهِ عَلَيَّ سَبيلا، وَاجْعَل الجَنَّةَ لي مَنْزِلا وَمَقيلا، يا قاضِيَ حَوائج الطالبينَ".

ومن الأدعية المستحبة طيلة أيام الشهر المبارك "اللهم قَرِّبْنى إليك برَحْمَة الأيْتامِ، وإطْعام الطَّعامِ، وَإفْشاء السَّلامِ، وصُحْبَة الكِرامِ، اللهُمَّ حَبِّبْ إليَّ الإحْسان، وَكَرِّهْ إليَّ الفُسُوق وَالْعِصْيان، وَحَرِّمْ عَلَى سخَطَك وَالنيرانَ بِعَوْنِكَ يا غياث المُسْتَغيثينَ". وكذلك "اللهُمَّ