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دعاء اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك

تحرير:باهر القاضى ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
زينة رمضان
زينة رمضان
مع بداية أول يوم من الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك، يحرص جموع الصائمين فى شتى بقاع العالم على الدعاء والإكثار من قراءة القرآن الكريم، والتقرب إلى المولى، عز وجل، بالأعمال الصالحة، وذلك استغلالا لنفحات تلك الأيام المباركة، التى بها ليلة خير من ألف شهر، ألا وهى ليلة القدر. ومع حلول اليوم الواحد والعشرين من شهر رمضان المبارك، اليوم الأحد، تُستحب قراءة هذا الدعاء: "اللهُمَّ اجْعَلْ لي فيهِ إلى مَرضاتكَ دَليلا، ولا تَجعَلْ لِلشيْطانِ فيهِ عَلَيَّ سَبيلا، وَاجْعَل الجَنَّةَ لي مَنْزِلا وَمَقيلا، يا قاضِيَ حَوائج الطالبينَ".
ومن الأدعية المستحبة طيلة أيام الشهر المبارك "اللهم قَرِّبْنى إليك برَحْمَة الأيْتامِ، وإطْعام الطَّعامِ، وَإفْشاء السَّلامِ، وصُحْبَة الكِرامِ، اللهُمَّ حَبِّبْ إليَّ الإحْسان، وَكَرِّهْ إليَّ الفُسُوق وَالْعِصْيان، وَحَرِّمْ عَلَى سخَطَك وَالنيرانَ بِعَوْنِكَ يا غياث المُسْتَغيثينَ". وكذلك "اللهُمَّ
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طقس (2)

طقس يرضي الصائمين.. بيان الأرصاد عن درجات الحرارة غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
السيسي-اديس-بابا (3)

المرأة والشباب أولا.. رسالة السيسي في يوم إفريقيا

قال سفير مصر في بكين أسامة المجدوب، إنه نقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المشاركين في الاحتفال بيوم إفريقيا، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال الفترة الحالية، مضيفا في تصريح بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا الذي يوافق 25 مايو، وأقيم بالعاصمة الصينية "بكين:، أن الرئيس السيسي أكد في رسالته، أهمية تأهيل عنصر الشباب لقيادة مستقبل القارة الإفريقية، مع ضرورة تعزيز دور المرأة الإفريقية، وتدعيم الروابط الثقافية والحضارية بين شعوب القارة.
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التعليم تواجه شاومينج في تسريب امتحان الرياضيات لأولى ثانوي

قال المسؤولون عن منصة الامتحانات، إن 380 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى العام، أداوا امتحان مادة الرياضيات إلكترونيا على التابلت فى الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، وهي الفترة الصباحية المخصصة للمدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، وعلى أن يؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية، الامتحان في الفترة المسائية المقررة في الواحدة ظهرا، ونفى المسؤلون ما يتردد عن تسريب امتحان الرياضيات على صفحات ومواقع الغش الإلكتروني مثل شاومينج، خلال الساعات الماضية.
زحام-مرورى (3)

حادثين وكثافات مرتفعة.. تعرف على حالة المرور اليوم

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، لتسهل عليهم معرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، حيث تسيطر كثافة مرورية مرتفعة على الطريق الدائرى الإقليمي، بسبب زيادة الأحمال من المحافظات إلى القاهرة، بينما ترتفع تلك الكثافة بنزلة الطريق إلى منطقة شبرا الخيمة، كما ظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وكذلك ظهرت كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو، وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام إلى القاهرة الجديدة.
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رمضان-نايتس

دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك

حثت الشريعة الإسلامية ومقاصد الشرع الحنيف، الصائمين في شهر رمضان، بضرورة التقرب للمولى عزوجل، بجعل الشهر المبارك موسما للطاعات والأعمال الصالحة، والإكثار من الدعاء طوال أيامه، ومع حلول يوم السادس عشر من الشهر، يستحب قراءة هذا الدعاء: اَللّهُمَّ وفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الْأبرارِ، وجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةِ الأشرارِ، وَآوني فيهِ برَحمَتِكَ إلى دارِ القَرارِ بإلهيَّتِكَ يا إله العالمينَ. وبين الإسلام آدابا يجب أن يتحلى بها المسلم عند الدعاء، سواء فى شهر رمضان، أو فى جميع الأوقات.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأحد 26 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
عملية-جراحية

عمليات مجانية بمعهد القلب في شهر رمضان

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاءً موسعًا بمديري المستشفيات بالمحافظة لبحث سبل الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، مشيرًا إلى أن الدولة تجتهد قدر المستطاع لتلبية طلبات المستشفيات سواء على مستوى تغطية الاحتياجات من الأدوات والأجهزة أو القوى البشرية بتوفير الأطباء والأخصائيين والإداريين، مؤكدًا أهمية تواجد الأطباء والأخصائيين فى أماكن عملهم بالمستشفيات وكذلك الطبيب النوبتجي لضمان تحقيق أعلى مستوى للخدمة الصحية وتلبية احتياجات وإسعاف المواطنين على الوجه الأكمل.
منتجات-البان-فى-السوبر-ماركت

أسعار الزبادي ومنتجات الألبان في رمضان

تشهد منتجات الألبان إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم، حيث تقوم الشركات بمضاعفة إنتاجها بنسب تتراوح بين 15 و50%، نظرا لزيادة الطلب عليها سواء كانت الألبان أو أنواع الزبادي المختلفة، أو الجبن، وتعد منتجات الألبان من المكونات الأساسية على مائدة الأسر خلال الشهر الكريم. وبحسب الدراسات والإحصائيات، فيصل حجم استهلاك المصريين من منتجات الألبان خلال شهر رمضان ما يقرب من نحو 100 ألف طن، بينما يبلغ حجم إنتاج مصر من اللبن السائب نحو 5 ملايين طن سنويا، كما يصل نصيب الفرد من الألبان إلى 23 كيلو جراما سنويا.
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