شاشات ضخمة في الزمالك لمشاهدة نهائي الكونفيدرالية

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

جماهير الزمالك

قبل ساعات من إقامة المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حرص مسؤولو النادي الأبيض على تجهيز شاشات عملاقة بجميع الصالات والحدائق بمقر القلعة البيضاء، بميت عقبة؛ وذلك لمتابعة مباراة الفريق أمام نظيره المغربي، المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ويبدأ أعضاء الجمعية العمومية في التوافد على مقر النادي الأبيض مساء اليوم من أجل متابعة المباراة.

ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة. في المقابل، يكفي نهضة بركان التعادل بأي نتيجة

ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.



في المقابل، يكفي نهضة بركان التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد، شريطة نجاحه في هز الشباك للفوز بالبطولة ومواصلة هيمنة الأندية المغربية عليها للعام الثاني على التوالي، بعدما توج بها مواطنه الرجاء البيضاوي في العام الماضي.



ويدير مباراة اليوم تحكيميا طاقم مكون من الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، ويعاونه زكالي زويس من جنوب إفريقيا، والحاج ماليك سامبا من السنغال، بجانب الحكم الرابع التونسي صادق السالمي، بينما يكون الحكم الزامبي جاني سيكازوي هو المسؤول عن تقنية الفيديو.

