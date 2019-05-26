رياضة

شاشات ضخمة في الزمالك لمشاهدة نهائي الكونفيدرالية

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
قبل ساعات من إقامة المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حرص مسؤولو النادي الأبيض على تجهيز شاشات عملاقة بجميع الصالات والحدائق بمقر القلعة البيضاء، بميت عقبة؛ وذلك لمتابعة مباراة الفريق أمام نظيره المغربي، المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ويبدأ أعضاء الجمعية العمومية في التوافد على مقر النادي الأبيض مساء اليوم من أجل متابعة المباراة.
ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة. في المقابل، يكفي نهضة بركان التعادل بأي نتيجة
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تقنية-الفار

نهائي الكونفدرالية..تركيب شاشة الـ«Var» في برج العرب

قبل ساعات من إقامة المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، قام المسئولون التنفيذيون من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تقنية الفيديو بتركيب شاشة الـ«var» لحكم مباراة الفريق الأبيض ونهضة بركان المغربي، المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه.
جماهير الزمالك

برج العرب يفتح أبوابه للجماهير في الثالثة عصرًا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، صوب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية؛ لمشاهدة المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى الـ60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
الزمالك والمقاولون‎ (14)

تعرف على تاريخ الزمالك في النهائيات الإفريقية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، نظيره نهضة بركان المغربي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى 60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
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الزمالك-ونهضة-بركان‎ (2)

الزمالك في رحلة التتويج بالكونفيدرالية ضد نهضة بركان

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، صوب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية؛ لمشاهدة المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى 50 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
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مدافع نهضة بركان متحديًا الزمالك: نحن الأقرب للتتويج

قال عمر النمساوي، مدافع نهضة بركان، إنه كان يثق في إمكانيات فريقه، وقدرته على إلحاق الهزيمة بالزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وأشار إلى أن فريقه كان بإمكانه أن ينهي الشوط الأول متقدما، لولا الفرص التي ضاعت منه، وأضاف النمساوي: "لعبنا بطريقة جيدة، وكنا نعرف أن المباراة تلعب على جزئيات، لذلك آمنا بحظوظنا وسجلنا هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ولا بد من تقديم الشكر لأحد المساهمين في هذا الانتصار، وهو الجمهور الذي دعمنا طوال المباراة، لم نسرق الفوز من الزمالك، بل كان مستحقا، لأننا كنا أكثر بحثا عن التسجيل".
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الكاس عن هزيمة الزمالك: هذه المباريات تكسب ولا تلعب

أكد أمين الكاس، لاعب نهضة بركان، أن الهدف المتأخر لزميله لابا كودجو، أنصف فريقه في مباراة الزمالك، قائلا: "الانتصار بهذه الكيفية أفضل سيناريو تمناه نهضة بركان، وكنا بحاجة للانتصار بغض النظر عن الكيفية أو الطريقة، فمثل هذه المباريات تربح ولا تلعب، لذلك كان تركيزنا كبيرا على التسجيل وعدم استقبال هدف من المنافس يبعثر أوراقنا في الإياب، والهدف تأخر كثيرا لكن أحيانا مثل هذا السيناريو يكون أفضل من تسجيل هدف مبكر، لأنه ذبح المنافس وأشعرنا بالإنصاف، فهو مكافأة لمجهود كبير بذلناه طيلة 90 دقيقة، وأفضل شيء أننا لم نستقبل هدفا وسنذهب لمصر من أجل التسجيل".
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إسماعيل يوسف يترأس بعثة الزمالك في المغرب

قرر مجلس إدارة الزمالك أن يترأس إسماعيل يوسف، عضو مجلس القلعة البيضاء، بعثة الفريق في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان ضمن ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، بعد أن تجاوز الفارس الأبيض، النجم الساحلي التونسي في نصف النهائي، وستقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 19 مايو في المغرب، فيما يقام لقاء الإياب على ملعب برج العرب يوم 26 من نفس الشهر، علمًأ بأن الأهلي هو النادي المصري الوحيد الذي فاز بلقب الكونفدرالية بمسماها الجديد بعد فوزه أمام سيوي سبورت في النهائي.
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