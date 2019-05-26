جريمة

«كاسيت وجثة».. جريمة «ممدوح والحلاق» وقت التراويح

لم يدرِ «ممدوح» بنفسه إلا وقد حصل على سكين من داخل أحد المحال التجارية المجاورة، وانهال بها على جسد محمد، مسددًا إليه عدة طعنات نافذة أودت بحياته في الحال
تحرير:تهامى البندارى ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
سكين- أرشيفية
سكين- أرشيفية
لم ينصَع "محمد" إلى حديث جاره "ممدوح" وحالة الغضب التي سيطرت عليه، بسبب رفع صوت جهاز التسجيل "الكاسيت" داخل صالون الحلاقة الخاص به، واستهزأ بكلماته التي حملت تهديدا واضحا له بسبب تشغيل الأغاني بصوت عالٍ في أثناء أداء الأهالي صلاتي العشاء والتراويح في الليلة الأولى من العشر الأواخر من شهر رمضان، أمس السبت، فجن جنون "ممدوح" ولم يدرِ بنفسه إلا وقد استل سكينا وسدد طعنات عدة إلى الحلاق الذي سقط غارقا في دمائه، لتتحول صلاة التراويح إلى صلاة جنازة على المجني عليه.
داخل عزبة عثمان التابعة لمركز المحمودية في محافظة البحيرة، بدت الأمور طبيعية، أمس السبت، فالأجواء الرمضانية لسان حال المنطقة، والزينة تعلو الشوارع والشرفات. انطلق مدفع الإفطار معلنا إفطار الصائمين، وأدى الأهالي صلاة المغرب ثم ذهبوا إلى منازلهم لتناول وجبة الإفطار بعد نهار شديد الحرارة، وجلسوا بعدها
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محافظ-المنوفية-

تأجيل محاكمة محافظ المنوفية السابق إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، في القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، إلى جلسة غد الإثنين، لسماع المرافعات، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المحافظ السابق من جهاز الكسب غير المشروع في أمر الإحالة الصادر ضده، وصدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
حبس-متهمه

ضبط مسئولة بمستشفى القباري استولت على 1,5 مليون جنيه

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض محافظات الجمهورية، في ضبط عدة قضايا فساد كان من أبرزها ضبط مسئولة الدفع الإلكترونى بالوحدة الحسابية بمستشفى القبارى بالإسكندرية. وأوضحت الرقابة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن المسئولة متهمة باستيلائها على مبلغ 1,5 مليون جنيه بدون وجه حق عن طريق إصدارها أوامر دفع بأسماء بعض العاملين بالمستشفى دون علمهم وحصولها على تلك المبالغ لنفسها، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها.
غرق

غرق شخص أثناء الاستحمام في ترعة بالشرقية

لقي شخص في نهاية العقد الرابع من العمر مصرعه، اليوم الأحد؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة «كوبري الشباب» التابعة لدائرة مركز ومدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، حيث تبين غرقه أثناء محاولته الاستحمام في الترعة هربًا من حرارة الجو المرتفعة، بينما جرى انتشال الجثمان وتبين أن المتوفى كان يرتدي كامل ملابسه، وبالعرض على نيابة أبو حماد العامة، برئاسة المستشار جمال اللبان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
اللواء-سيد-سلطان‎ (1)

حملة أمنية بالمنوفية لضبط الهاربين من العدالة

شنت مباحث المنوفية، برئاسة اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وكل ما يخل بالأمن العام، وتم فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 41 شخصًا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية، تحت إشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، كما أجرى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، جولة ميدانية تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية وخدمات تأمين الكنائس والمنشآت الهامة والدينية بدائرة مركز شرطة الباجور.
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جثة-فى-شقة

القاتل ليس غريبا.. حل لغز جريمة «ذبيحة عين شمس»

نجح ضباط مباحث عين شمس، اليوم الأربعاء، في حل لغز العثور على جثة سيدة عجوز مذبوحة داخل شقتها، وتبين أن عاملا بمحل عصير ملك زوجها وراء ارتكاب الواقعة، وأنه طرق الباب عليها مستغلا تواجد زوجها بمحل عمله، وطعنها بسكين لسابقة علمه باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية، ما دفعه للتخطيط لسرقتها، وقال المتهم إنه توجه لشقة الضحية وعقب فتحها الباب تعدى عليها بسلاح أبيض، فأحدث إصابتها وتركها غارقة في دمائها، واستولى على مشغولات ذهبية ومبالغ مالية، وفر هاربا حتى فوجئ برجال المباحث يلقون القبض عليه.
جثة

جريمة عين شمس.. عاد من التراويح فوجد زوجته مذبوحة

استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عز الدين المحامي العام للنيابات، اليوم الاثنين، تقرير الصفة التشريحية الخاص بربة منزل مُسنة عُثر عليها مذبوحة داخل شقتها بمنطقة عين شمس، كما خاطبت رجال البحث الجنائي طالبة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، وسرعة ضبط وإحضار المتهم، وأشار زوج المجني عليها خلال تحقيقات النيابة العامة إلى اكتشافه وجود بعثرة في محتويات الشقة وسرقة المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته ومبالغ أخرى من داخل الشقة.
طعن-بالسكين

عامل الرخام ذهب لمصالحة زوجته فعاد جثة هامدة بالمقطم

أمرت، نيابة المقطم، اليوم الاثنين، بسرعة ضبط وإحضار عاطل، قام بذبح زوج شقيقته، عامل رخام، بسبب خلافات أسرية فيما بينهم، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، وقررت تشريح جثة المجني عليه لبيان وتحديد أسباب الوفاة، فيما يكثف رجال مباحث المقطم جهودهم لضبط المتهم الهارب، من خلال عمل الأكمنة اللازمة على الأماكن المحتمل التردد عليها، وفحص علاقاته بأصدقائه وتتبع هاتفه المحمول، وصولا لأى خيوط تفيدهم في القبض عليهم تنفيذا لأمر النيابة العامة.
جثة-فى-شقة

«جثث ودماء وضرب نار» جرائم النصف الأول من شهر رمضان

قتل وسرقة وانتحار وإطلاق نار وترويع للآمنين، جرائم عدة سجلتها محاضر الشرطة لم تمنع حرمة شهر رمضان مرتكبيها من الإقدام على تلك الخطوة، في الوقت الذي صُفدت فيه الشياطين ومردة الجن وأغلقت فيه أبواب النار، انساق هؤلاء وراء شهواتهم وراحوا يعيثون في الأرض فسادًا، فنشروا الفوضى والبلطجة وحملوا أسلحتهم. وأجهزة الأمن بدورها كانت واقفة بالمرصاد وألقت القبض عليهم وحلت لغز عدد من الحوادث التي اتصف بعضها بالبشاعة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معهم وأمرت بحبسهم.
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