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البعد الإقليمي والثورة السودانية

سماء سليمان
بقلم: سماء سليمان
دكتوراه في فلسفة العلوم السياسية وخبيرة في العلاقات الدولية
٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
زار القاهرة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، يوم 25 مايو في أول زيارة خارجية له منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي. وهو الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول توقيت ودلالات الزيارة وأهمية البعد الإقليمي للثورة السودانية؟
تأتي هذه الزيارة قبل أيام من إضراب عام دعا إليه قادة حركة الاحتجاج في السودان الثلاثاء والأربعاء لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين، كما طالبوا بتسمية رئيس المجلس السيادي اليوم الإثنين. وتأتي الزيارة أيضا بعد زيارة نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، الشهير باسم
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جدة تلد-حفيدتها (2)

جدة تلد حفيدتها لمساعدة ابنها المثلي على الإنجاب

3 أبريل الماضي، أذاعت "البي بي سي" خبرا تحت عنوان "جدة تلد حفيدتها لمساعدة ابنها المثلي على الإنجاب"، مفاده «أن السيدة سيسيل إليدغ، 61 عاماً، وضعت حفيدتها "أوما لويز"، التي حملت بها كأم بديلة، ليتمكن ابنها وزوجه، ماثيو إليدغ وإليوت دوغرتي، المثليان، من الإنجاب. وقد تبرعت "ليا" شقيقة دوغرتي، ببويضة للزوجين، في حين استُخدم حيوان منوي من ماثيو لتخصيبها. وبسبب القوانين التي تحتم تسجيل من تلد الطفل على أنها الأم، فإن شهادة ميلاد أوما تحمل اسم الجدة، سيسيل إليدغ في الجزء المخصص لبيانات الأم، وابنها ماثيو في الجزء المخصص للأب. في حين استُبعد دوغرتي من التسجيل في شهادة الميلاد».
رمضان-نايتس

تجليات النـار في شهر النـور.. (4)

وإذا قلنا لهم إنكم لا تصلحون للدعوة فأنتم لا تزالون صغارا في العمر والفكر والقدر، وإن أعوادكم لم تشتد بعد قالوا إنما نحن مصلحون.. ألا إنهم هم المفسدون لوجدان البسطاء من الناس الذين لا يملكون إلا أن يقولوا (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وكلنا ندندن حولها يا أخا العرب.
محل-سمك

جنة الأسماك

ارتسمت على وجهى ابتسامة هازئة عندما رأيت "دكانة" للمأكولات البحرية تعلق لافتة "جنة الأسماك". كانت جنة مزعومة لا تزيد على بضعة أحواض زجاجية معتمة تسبح فيها كائنات بحرية غافلة لا تدرك حقيقة دخولها إلى الأفران. تجاورها مشرحة مكشوفة لحفظ الجثث السمكية المثلجة.
ايران

الأزمة الإيرانية.. إلى أين؟

شغلت الأزمة الإيرانية الأوساط السياسية، حيث تراوحت التوقعات ما بين توقعات بالتهدئة وأخرى بالحرب، ومن ثم يُثار التساؤل حول أي من الاتجاهين سيكون له الغلبة على أرض الواقع، ثم ما التوقعات المستقبلية على المدى القصير؟
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رمضان-نايتس

تجليات النار في شهر النور.. (3-4)

ذكرت في مقالي الثاني من هذه السلسلة -التي يفترض أنها نورانية في رمضان، لكنها تحولت في سن القلم إلى نارية مشحونة بالغضب الموضوعي- أن القاسم المشترك الذي يجمع من يسمون أنفسهم (دعاة) ومن يطلقون عليهم هذا المسمى أيضا، أنهم للأسف مجرد شرائط كاسيت.. يعرضون صورا شاهدناها من قبل مئات المرات، ويسيرون بنا في طريق تعبنا من السير فيه، يستخفون ببعضهم وبعض، ويعيشون عالة على تراث الفقهاء العظام، إذ يسرقون أفكارهم خفية ثم يهاجمونهم علنا، وكلهم يشتم بعضهم بعضا، يتلاعنون ويتباغضون، ويزعمون أنهم يحملون توكيلات من السماء للتحدث باسم الدين!!
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