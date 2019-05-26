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الوفد السوداني بالقاهرة.. توقيت ودلالات الزيارة

سماء سليمان
بقلم: سماء سليمان
دكتوراه في فلسفة العلوم السياسية وخبيرة في العلاقات الدولية
٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
زار القاهرة أمس السبت، 25 مايو، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، في أول زيارة خارجية له منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي. وهو الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول توقيت ودلالات الزيارة.
تأتي هذه الزيارة قبل أيام من إضراب عام دعا إليه قادة حركة الاحتجاج في السودان، الثلاثاء والأربعاء، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين، كما طالبوا بتسمية رئيس المجلس السيادي غدًا الإثنين. وتأتي الزيارة أيضا بعد زيارة نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، الشهير باسم
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