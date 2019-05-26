«هادخّل ولادكم شرطة».. تفاصيل إحالة عاطل للمحاكمة

تحرير:محمد رشدي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

محكمة

أحالت نيابة الأزبكية الجزئية، اليوم الأحد، عاطلا للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 3 ملايين جنيه منهم مقابل إيهامهم بقدرته على إلحاق أبنائهم بكليات الشرطة والحربية، وخلال التحقيقات التي أشرف عليها المستشار حاتم فاضل المحامي العام، أنكر المتهم الواقعة وقال إنه في أثناء وجوده بمنطقة الأزبكية فوجئ بعدد من الأشخاص يطلبون منه رد مبالغ مالية بلغت 3 ملايين جنيه، فنشبت مشاجرة بينهم فتدخل أمين شرطة وأبلغ المباحث التي حضرت على الفور، مشيرا إلى أنه صديق أحد المجني عليهم.

البداية تعود إلى ورود بلاغات ضد المتهم بالنصب والاحتيال والاستيلاء علي مبالغ مالية، وتبين بالفحص أن المشكو في حقه استولى على مبالغ مالية من المواطنين بإيهامهم بقدرته على إلحاق أولادهم بكليات الشرطة والحربية، وأثناء تفقد قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة أعمال التأمين بدائرة القسم،