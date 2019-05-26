جريمة

«هادخّل ولادكم شرطة».. تفاصيل إحالة عاطل للمحاكمة

تحرير:محمد رشدي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
محكمة
محكمة
أحالت نيابة الأزبكية الجزئية، اليوم الأحد، عاطلا للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 3 ملايين جنيه منهم مقابل إيهامهم بقدرته على إلحاق أبنائهم بكليات الشرطة والحربية، وخلال التحقيقات التي أشرف عليها المستشار حاتم فاضل المحامي العام، أنكر المتهم الواقعة وقال إنه في أثناء وجوده بمنطقة الأزبكية فوجئ بعدد من الأشخاص يطلبون منه رد مبالغ مالية بلغت 3 ملايين جنيه، فنشبت مشاجرة بينهم فتدخل أمين شرطة وأبلغ المباحث التي حضرت على الفور، مشيرا إلى أنه صديق أحد المجني عليهم.
البداية تعود إلى ورود بلاغات ضد المتهم بالنصب والاحتيال والاستيلاء علي مبالغ مالية، وتبين بالفحص أن المشكو في حقه استولى على مبالغ مالية من المواطنين بإيهامهم بقدرته على إلحاق أولادهم بكليات الشرطة والحربية، وأثناء تفقد قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة أعمال التأمين بدائرة القسم،
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احباط-محاولة-تهريب

إحباط محاولة تهريب 800 كيلو مخدرات ومواد متفجرة

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة جلب مواد محظورة، يمكن أن تستخدم بشكل ضار فى صناعة العقاقير المخدرة، وذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم التهريب بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة على كل المنافذ، إذ وردت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ نويبع بشأن اعتزام شخصين (عامل، سائق)، مقيمين في دمياط، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة باسم العامل على سيارة نقل بمقطورة قيادة السائق، آتية من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحرى.
سرقة-بالإكراه-القاهرة-البساتين (2)

كيف أوقعت الشرطة بعصابة «ميكروباص الدائري»؟

لم يهنأ جيولوجى بشركة بترول بمنطقة التجمع الخامس باستقلاله وسيلة مواصلات من أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين في طريقه إلى منزله بمدينة بدر بعد يوم عمل شاق حتى فوجئ بأنه سقط ضحية تشكيل عصابي للسرقة، حيث هدده 5 أشخاص بأسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، واستولوا على حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالي قدره 15600 جنيه و2000 دولار، وأجبروه على النزول من السيارة ولاذوا بالفرار، ليتوجه الضحية إلى قسم شرطة البساتين للإبلاغ عن الواقعة طالبا النجدة لاستعادة المسروقات.
محكمة عسكرية

مرافعة الدفاع تؤجل «حادث الواحات» لـ2 يونيو

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في حادث "الواحات الإرهابي" إلى جلسة 2 من يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شرطيا، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة وتلك العناصر التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة، والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
حريق

حريق «حوش» مقابر في دمنهور.. وتفحم مسنة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع، من السيطرة على حريق هائل بـ"حوش" مقابر مكون من غرفة وصالة بمقابر دمنهور خلف مسجد الصحافي، وأسفر الحريق عن تفحم سيدة مسنة وكفيفة تسكن الحوش، وتم استخراج الجثة بمعرفة رجال الإطفاء. وتبين أن سبب الحريق مصدر حراري "بطيء" وتم إخماد الحريق بمعرفة سيارتي إطفاء، وتم نقل الجثة لمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة وتم انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحريق، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
انترنت-بنكى (1)

115 قضية ابتزاز ونصب إلكتروني في أسبوع

115 قضية ابتزاز مادي ونصب، تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بوزارة الداخلية من ضبطها في أسبوع، وذلك في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها كل قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة، والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي، والنصب لحماية المواطنين.. وتنوعت القضايا المضبوطة ما بين "ابتزاز مادى- نصب على المواطنين - ترويج لبيع الآثار والأدوية المستوردة مجهولة المصدر - تزوير أختام شهادات جامعية - انتحال صفة".
النيابة الإدارية

«متطرف وإرهابي» إحالة عامل في مدرسة بالمنيا للمحاكمة

أحالت هيئة النيابة الإدارية، عاملا بمدرسة ملوي الثانوية الزراعية للمحاكمة العاجلة، كما أمرت بمساءلة مسئولي شئون العاملين بذات المدرسة إداريا، يأتي ذلك في ضوء الدور بالغ الخطورة الذي تقوم به النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظائف العامة واجتثاث من يثبت -بحكم بات- تورطه بالإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية من الوظيفة العامة بأسرها؛ حيث تورط الأول في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق ملوي محل الاتهام في القضية رقم 138 لسنة 2015 جنايات عسكرية أسيوط.
التموين -مصنع-حلوى جافة5

ضبط 120 قضية تموينية بالجيزة خلال 24 ساعة

قامت إدارة مباحث التموين في الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بشن حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 120 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن أسعار، وإدارة 15 منشأة بدون ترخيص و8 ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.
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