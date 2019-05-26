سيارة للبيع تكشف لغز سرقة الشقق في القاهرة

تحرير:يونس محمد ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص

أرشيفية

سيارة ملاكي معروضة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية كانت محل رصد ومتابعة عناصر الشرطة السرية الذين أبلغوا ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء في مديرية أمن القاهرة. كان الأمر بمنزلة طرف الخيط للكشف عن نشاط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن والمركبات بنطاق العاصمة، وانتقلت قوة أمنية من القسم وتمكن رئيس المباحث ومعاونوه من ضبط عاطلين، أحدهما له معلومات جنائية مسجلة، وبحيازتهما سيارة ملاكي، في أثناء وجودهما بشارع الشركات بدائرة القسم.

اعترف المتهمان بسرقة السيارة عقب الاستيلاء على المفتاح الأصلى، وسرقة جهاز "لاب توب" ومبلغ مالى قدره 13 ألف جنيه من داخل مسكن طبيب "26 سنة"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، ومحرر بشأنها محضر بقسم شرطة أول مدينة نصر. تم بإرشادهما ضبط جهاز اللاب توب المستولى عليه بمسكن المتهم الأول، وأقرا بإنفاقهما