هل مشاهدة المسلسلات تفسد الصيام؟.. الأزهر يجيب

تحرير:باهر القاضى ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

مشاهدة المسلسلات

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الأولى بالصائم أن يشغل نفسه بذكر الله وقراءة القرآن، وأن يبتعد عن كل ما يقلل أجره وثوابه للقاعدة المعلومة: "المشغول لا يُشغَل"، فإن جلس لمشاهدة بعض المسلسلات فإن مجرد مشاهدة تلك المسلسلات في رمضان لا تفسد الصوم. وأضاف مركز الأزهر للفتوى، ردا على سؤال «التحرير»، هل مشاهدة المسلسلات في نهار رمضان تفسد الصوم؟.. أنه ينبغي التنبه على أنه إذا اشتملت هذه المسلسلات على مشاهد محرَّمة، فحينئذٍ لا تجوز مشاهدتها مطلقًا من الصائم أو من غيره، خاصة أن لشهر رمضان حرمة لا بد أن تراعى.

وأكدت الدكتورة فتحية الحنفى، أستاذ الفقه بالأزهر: معلوم أن شهر رمضان هو شهر الطاعات والرحمات والنفحات، وهو شهر لا يأتي إلا مرة كل عام، وهو فرصة للفوز بالثواب الذي يكون مضاعفا، فالواجب علينا أن نغتنم هذه الفرصة بالتقرب إلى الله عزوجل بالصلاة والصيام وتلاوة القرآن والذكر. وتابعت: "للأسف نرى كثيرا من الصائمين