رياضة

مورينيو يتوقع استثمارات ضخمة من ريال مدريد في الصيف

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
توقع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، دخول نادي ريال مدريد الميركاتو الصيفي بقوة، معربًا عن ثقته في أن الإدارة ستمنح مدرب الفريق زين الدين زيدان كل الدعم المادي الذي يحتاج إليه من أجل إعادة بناء الفريق بعد الموسم الكارثي الذي مر به الفريق في الموسم المنقضي وخروجه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، وقال مورينيو: "غير ريال مدريد المدرب، وبكل تأكيد سيقبلون على استثمارات مهمة، دائما ما تكون هناك دورات يمر بها ريال مدريد، شأنه شأن باقي الأندية الكبرى"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وأضاف مورينيو: "بدأ ريال مدريد ذلك الدور منذ سنوات، وانتهى بهم الأمر بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا". وعن مستقبله، قال المدرب البرتغالي: "لا يجب أن تقودني عاطفتي في تلك المرحلة، إلى التمتع بالعقلانية، فلا يجب أن أتولى أي مهمة تدريبية فقط لرغبتي في العودة من جديدة، بل يجب أن أختار الأفضل بالنسبة لي
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نهائي الكونفدرالية..تركيب شاشة الـ«Var» في برج العرب

قبل ساعات من إقامة المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، قام المسئولون التنفيذيون من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تقنية الفيديو بتركيب شاشة الـ«var» لحكم مباراة الفريق الأبيض ونهضة بركان المغربي، المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه.
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برج العرب يفتح أبوابه للجماهير في الثالثة عصرًا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، صوب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية؛ لمشاهدة المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى الـ60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
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تعرف على تاريخ الزمالك في النهائيات الإفريقية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، نظيره نهضة بركان المغربي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى 60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
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فاران يؤكد استمراره في صفوف ريال مدريد

أكد المدافع الفرنسي رافائيل فاران، رغبته في البقاء في صفوف ريال مدريد الإسباني الموسم المقبل، وذلك على الرغم من الشائعات الكثيرة التي روجت في الآونة الأخيرة بشأن احتمالية رحيله عن صفوف الفريق الملكي هذا الصيف. واعترف المدافع الفرنسي بأنه قدم مستويات باهتة للغاية هذا الموسم، معربًا عن ثقته بقدرة زين الدين زيدان على إعادة بناء الفريق من جديد. وقال فاران، بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سأستمر في صفوف ريال مدريد للموسم المقبل، وأنا على يقين تام بأن الفريق ككل سيرد على ما حدث هذا الموسم بصورة قوية".
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كريم بنزيما: زيدان أكثر من مجرد صديق

أعرب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن سعادته الشديدة بعودة مدرب الفريق زين الدين زيدان إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو من جديد هذا الموسم، وهي العودة التي أسهمت في رفع مستوى المهاجم الفرنسي بصورة ملحوظة، وقال بنزيما عن علاقته مع زيدان: "علاقتي بزيدان خاصة للغاية، أنا سعيد للغاية بكل ما يقوله عنا، وعلاقتنا معًا تمتد لفترة طويلة من الزمن، الأمر أكثر من كونه علاقة صداقة، أنا أعتبره جزءا من الأسرة، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه لا يستطيع انتقادي، هو بمثابة الشقيق الأكبر لي الذي يعمل على مساعدتي كثيرًا"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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كاسياس يدرس الاعتزال في نهاية الموسم الجاري

يخطط الحارس الإسباني إيكر كاسياس لاعتزال كرة القدم بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها مؤخرًا رفقة فريقه بورتو البرتغالي، وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن بطل العالم البالغ من العمر 37 عامًا، يفكر في إنهاء مسيرته مع الكرة في نهاية الموسم الجاري، ولا يرغب في الدخول في مرحلة شك بشأن مستقبله، ودخل كاسياس الذي حرس مرمى ريال مدريد في 725 مباراة، المستشفى الشهر الماضي، قبل أن يخرج منه بعد 5 أيام، وعقب خروجه، أخبر وسائل الإعلام بعدم معرفته بما يحمله المستقبل له.
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ريال مدريد يخبر نافاس بانتهاء مسيرته مع الفريق

يستعد الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس للرحيل عن ريال مدريد، وذلك بعدما أخبرته الإدارة بأنه لا يوجد ضمن خطط الفريق لموسم 2019- 2020، وبالتالي طالبت الإدارة حارسها بضرورة البحث عن فريق جديد، وذلك على الرغم من تجديد تعاقده مع الفريق في شهر يناير الماضي، وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى قيام مدرب الفريق زين الدين زيدان بإخبار نافاس بذلك بنهاية الأسبوع الماضي، الأمر الذي أحبطه كثيرًا خاصة أنه كان يرى قدرته على منافسة ثيبو كورتوا على حراسة مرمى الفريق الملكي.
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