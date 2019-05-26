مورينيو يتوقع استثمارات ضخمة من ريال مدريد في الصيف

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص

جوزيه مورينيو

توقع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، دخول نادي ريال مدريد الميركاتو الصيفي بقوة، معربًا عن ثقته في أن الإدارة ستمنح مدرب الفريق زين الدين زيدان كل الدعم المادي الذي يحتاج إليه من أجل إعادة بناء الفريق بعد الموسم الكارثي الذي مر به الفريق في الموسم المنقضي وخروجه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، وقال مورينيو: "غير ريال مدريد المدرب، وبكل تأكيد سيقبلون على استثمارات مهمة، دائما ما تكون هناك دورات يمر بها ريال مدريد، شأنه شأن باقي الأندية الكبرى"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأضاف مورينيو: "بدأ ريال مدريد ذلك الدور منذ سنوات، وانتهى بهم الأمر بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا". وعن مستقبله، قال المدرب البرتغالي: "لا يجب أن تقودني عاطفتي في تلك المرحلة، إلى التمتع بالعقلانية، فلا يجب أن أتولى أي مهمة تدريبية فقط لرغبتي في العودة من جديدة، بل يجب أن أختار الأفضل بالنسبة لي

وأضاف مورينيو: "بدأ ريال مدريد ذلك الدور منذ سنوات، وانتهى بهم الأمر بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا".



وعن مستقبله، قال المدرب البرتغالي: "لا يجب أن تقودني عاطفتي في تلك المرحلة، إلى التمتع بالعقلانية، فلا يجب أن أتولى أي مهمة تدريبية فقط لرغبتي في العودة من جديدة، بل يجب أن أختار الأفضل بالنسبة لي من خلال المشروع والحوافز".



ومنذ أن توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع بورتو وظهوره على الساحة التدريبية، ينظر إلى مورينيو كونه واحدا من أنجح المدربين، ولكنه لا يزال يحاول تعلم المزيد لتطوير مستواه.



وواصل: "أرغب في العودة أقوى من السابق، أقوم بالكثير من الدراسات في الوقت الحالي، والعمل مع الفريق الخاص بي، كي نكون فريقًا عظيمًا ونحضر أنفسنا للعودة بأفضل صورة ممكنة".