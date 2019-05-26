جريمة

القضاء الإداري يحسم مصير عرض «رامز في الشلال»

تحرير:محمد رشدي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص
رامز في الشلال
رامز في الشلال
رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك المطالبة بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامج «رامز في الشلال» المذاع على قناة MBC مصر لانتفاء القرار الإداري، وألزم مقيم الدعوى بالمصروفات، وذكرت الدعوى أن الاستمرار في إذاعة البرنامج يعد خللا إعلاميا، وليس عملا إبداعيا على الإطلاق، كما تعتبر إذاعته تضليلا إعلاميا، وهو ما يعاقب عليه القانون لكونه يتعارض مع القيم والمبادئ، وفق نص الدعوى.
أضافت الدعوى أن المدعى عليه لا يستطيع أن يقدم مثل هذه البرامج في بلاد الغرب التي تدعي الحرية، خاصة إذا كان سيلحق ضررا بالنسبة لهم. وقالت الدعوى إن هذا البرنامج خالف تحذير المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام لوسائل الإعلام من نشر محتوى إعلامي به ألفاظ بذيئة أو أشياء تهدد قيم المجتمع، مؤكدا أنه سيتبع آليات
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احباط-محاولة-تهريب

إحباط محاولة تهريب 800 كيلو مخدرات ومواد متفجرة

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة جلب مواد محظورة، يمكن أن تستخدم بشكل ضار فى صناعة العقاقير المخدرة، وذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم التهريب بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة على كل المنافذ، إذ وردت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ نويبع بشأن اعتزام شخصين (عامل، سائق)، مقيمين في دمياط، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة باسم العامل على سيارة نقل بمقطورة قيادة السائق، آتية من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحرى.
سرقة-بالإكراه-القاهرة-البساتين (2)

كيف أوقعت الشرطة بعصابة «ميكروباص الدائري»؟

لم يهنأ جيولوجى بشركة بترول بمنطقة التجمع الخامس باستقلاله وسيلة مواصلات من أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين في طريقه إلى منزله بمدينة بدر بعد يوم عمل شاق حتى فوجئ بأنه سقط ضحية تشكيل عصابي للسرقة، حيث هدده 5 أشخاص بأسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، واستولوا على حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالي قدره 15600 جنيه و2000 دولار، وأجبروه على النزول من السيارة ولاذوا بالفرار، ليتوجه الضحية إلى قسم شرطة البساتين للإبلاغ عن الواقعة طالبا النجدة لاستعادة المسروقات.
محكمة عسكرية

مرافعة الدفاع تؤجل «حادث الواحات» لـ2 يونيو

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في حادث "الواحات الإرهابي" إلى جلسة 2 من يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شرطيا، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة وتلك العناصر التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة، والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
حريق

حريق «حوش» مقابر في دمنهور.. وتفحم مسنة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع، من السيطرة على حريق هائل بـ"حوش" مقابر مكون من غرفة وصالة بمقابر دمنهور خلف مسجد الصحافي، وأسفر الحريق عن تفحم سيدة مسنة وكفيفة تسكن الحوش، وتم استخراج الجثة بمعرفة رجال الإطفاء. وتبين أن سبب الحريق مصدر حراري "بطيء" وتم إخماد الحريق بمعرفة سيارتي إطفاء، وتم نقل الجثة لمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة وتم انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحريق، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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رامز-جلال (2)

26 مايو الحكم في دعوى وقف برنامج «رامز في الشلال»

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من محامٍ طالب فيها بوقف بث وإذاعة برنامج الفنان رامز جلال المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر" في شهر رمضان، للحكم بجلسة 26 مايو الجاري. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43414 لسنة 73 قضائية، كلا من رئيس المجلس الأعلى للإعلام وشيخ الأزهر بصفتيهما، ومقدم البرنامج، وجون ريتشارد بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة "إم بي سي منطقة حرة"، وذكرت الدعوى أن العقيدة والدين لا يجوز الاستهزاء بهما واعتبار ذلك دعوة للفتنة في بلد على رأسه الأزهر.
ارهابى

إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن متهمي الإرهاب للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الدعوى المقامة من محام بالنقض والدستورية العليا -المقيدة برقم 34161 لسنة 73 قضائية- طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة في قضايا الإرهاب، إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة، وأكد المحامي في دعواه أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية نجحت بفضل يقظة أفرادها في إحباط العديد من الهجمات الإرهابية والقبض على قيادات وكوادر تلك الجماعات.
مصحف

الإداري يؤيد منع طبع مصحفا بسبب تحريفه

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بتأييد قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بوقف التعامل مع شركة طباعة وحرمانها من شرف تداول طباعة المصحف الشريف، لتحريفها فى طباعة مصاحف ذات مقاسات مختلفة دون ترخيص، مع وضع تصاريح قديمة صادرة لها لمصاحف أخرى مغايرة للإيهام بصحة تداولها، وأيدت عدم إصدار تراخيص للمطبعة لطبع المصحف الشريف. صدر الحكم برئاسة المستشار يسرى الشيخ رئيس محكمة القضاء الإداري، وعضوية المستشارين سامي عبد الحميد ومصطفى عبد التواب حبيشى نائبا رئيس مجلس الدولة.
نقابة-الصيادلة (2)

تأجيل طعون الصيادلة لرفع الحراسة القضائية لـ15 يونيو

أجلت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، إحالة الطعون المطالبة بإلغاء حكم تأييد رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة 15 يونيو المقبل، وطالب الطعن المقام من الدكتور عبد العليم نجاح بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المتضمن تأييد رفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة، بينما أقام الدكتور مصطفى الوكيل والدكتور محمد سمير طعنين طالبا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المتضمن الاستمرار في الانتخابات.
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