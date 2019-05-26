القضاء الإداري يحسم مصير عرض «رامز في الشلال»

تحرير:محمد رشدي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص

رامز في الشلال

رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك المطالبة بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامج «رامز في الشلال» المذاع على قناة MBC مصر لانتفاء القرار الإداري، وألزم مقيم الدعوى بالمصروفات، وذكرت الدعوى أن الاستمرار في إذاعة البرنامج يعد خللا إعلاميا، وليس عملا إبداعيا على الإطلاق، كما تعتبر إذاعته تضليلا إعلاميا، وهو ما يعاقب عليه القانون لكونه يتعارض مع القيم والمبادئ، وفق نص الدعوى.

أضافت الدعوى أن المدعى عليه لا يستطيع أن يقدم مثل هذه البرامج في بلاد الغرب التي تدعي الحرية، خاصة إذا كان سيلحق ضررا بالنسبة لهم. وقالت الدعوى إن هذا البرنامج خالف تحذير المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام لوسائل الإعلام من نشر محتوى إعلامي به ألفاظ بذيئة أو أشياء تهدد قيم المجتمع، مؤكدا أنه سيتبع آليات