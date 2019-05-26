«زلزال».. مكيدة جديدة من ماجد المصري ضد محمد رمضان

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

مسلسل زلزال - ماجد المصري

تصدر مسلسل «زلزال» تريند محرك البحث «جوجل» وذلك عقب عرض الحلقة العشرين، ويأتي ذلك بسبب المكيدة التي يعدها «خليل السواح» أو الفنان ماجد المصري، من أجل الانتقام من «محمد حربي» أو محمد رمضان، بعد علمه أن «جبريال» أو سامى عبد الحليم، كتب بيته ونصيبه فى المقهى له، وهذا يعنى أنه حتما سيعود إلى العياط من جديد، حيث حاول بمساعدة محاميه الخاص، أن يحصل عن نسخة التنازل الذي كتبه «جبريال» لـ«محمد حربي»، وتفاعل المشاهدون مع الحلقة وأعربوا عن شوقهم لرؤية الحلقة الجديدة، لمعرفة هل سينجح ماجد المصري في ما يخطط له ويقضى على محمد رمضان مجددا أم لا؟

وأشاد المشاهدون بأداء الفنان ماجد المصري في المسلسل، فى دور «خليل السواح» الرجل صاحب النفوذ، الذى يرى أنه يعيش فى برج عالٍ وجميع من حوله خُلقوا لخدمته، وبقدرته على تجسيد الشر ونجاحه فى إيصاله إلى المشاهدين، حتى كرهه الجمهور. ومن التعليقات على الدور: «ماجد المصري لابس الشخصية ومحسسك