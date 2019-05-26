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«زلزال».. مكيدة جديدة من ماجد المصري ضد محمد رمضان

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
مسلسل زلزال - ماجد المصري
مسلسل زلزال - ماجد المصري
تصدر مسلسل «زلزال» تريند محرك البحث «جوجل» وذلك عقب عرض الحلقة العشرين، ويأتي ذلك بسبب المكيدة التي يعدها «خليل السواح» أو الفنان ماجد المصري، من أجل الانتقام من «محمد حربي» أو محمد رمضان، بعد علمه أن «جبريال» أو سامى عبد الحليم، كتب بيته ونصيبه فى المقهى له، وهذا يعنى أنه حتما سيعود إلى العياط من جديد، حيث حاول بمساعدة محاميه الخاص، أن يحصل عن نسخة التنازل الذي كتبه «جبريال» لـ«محمد حربي»، وتفاعل المشاهدون مع الحلقة وأعربوا عن شوقهم لرؤية الحلقة الجديدة، لمعرفة هل سينجح ماجد المصري في ما يخطط له ويقضى على محمد رمضان مجددا أم لا؟
وأشاد المشاهدون بأداء الفنان ماجد المصري في المسلسل، فى دور «خليل السواح» الرجل صاحب النفوذ، الذى يرى أنه يعيش فى برج عالٍ وجميع من حوله خُلقوا لخدمته، وبقدرته على تجسيد الشر ونجاحه فى إيصاله إلى المشاهدين، حتى كرهه الجمهور. ومن التعليقات على الدور: «ماجد المصري لابس الشخصية ومحسسك
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اصالة

أصالة تشيد بأداء دينا الشربيني في «زي الشمس»

نشرت الفنانة أصالة نصري، قبل قليل صورة للفنانة دينا الشربيني على حسابها الخاص بموقع «إنستجرام» وعلقت عليها: «مو معقول كيف بتمثل.. فوق الرائعة دندونه»، يبدو أن هذه الكلمات لم تلق صدى مع متابعيها الذين اتهموها بأنها تجامل صديقتها، وأن أداء الفنانة ريهام عبد الغفور فى المسلسل جاء أفضل منها، وانقسمت الآراء ما بين مؤيد لكلمات أصالة ومتفق معها فى الرأى، وأن دينا الشربيني تألقت فى مسلسلها «زى الشمس»، وما بين منتقد ويجد أن الفنانة سلافة معمار أفضل منها، وغيرها من التعليقات. المسلسل من إخراج سامح عبد العزيز وسيناريو مريم نعوم.
مسلسل-هوجان

سوسن بدر مفاجأة الحلقة العشرين من «هوجان» (فيديو)

ظهرت الفنانة سوسن بدر ضيف شرف فى الحلقة العشرين من مسلسل «هوجان»، وعلى الرغم من أن ظهورها لم يتعد الثلاث دقائق؛ فإنه أصبح حديث الجمهور، الذى أخذ يتحدث عن أدائها المؤثر وعن عبقريتها فى لعب دور المرأة العجوز باقتدار، حيث لعبت دور (عيوشة) خالة الفنان محمد إمام، فى المسلسل الذى التقى بها بعد سنوات ليسألها عن والديه اللذين ماتا بعد مولده بأسبوع، وكان اللقاء الأول بينهما مليئا بالمشاعر، وتعاملت معه «سوسن» كأنها أمه وليست خالته، وأخذت تحضنه وتبكي وتخبر عن أمه ووالده وتطلب منه أن يبقى معها، لأنها تنتظره منذ سنوات.
احمد-عز

أحمد عز يرد على هنيدي وأحمد فهمي: أنا أحلى بالحجاب

أمس مازح الفنان محمد هنيدي، الفنان أحمد فهمي، بنشر صورة للأخير من مسلسله "الواد سيد الشحات"، الذي يذاع خلال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي ظهر فيها "فهمي" وهو يرتدي زيا رياضيا نسائيا، إضافة إلى الحجاب، وعلق: "مبروووك يا فهمي، أحلى كتير في الحجاب، المهم يكون عن اقتناع"، ليرد عليه "فهمي" في التعليقات قائلًا: "يعني ماباركتليش على المسلسل وبتباركلي على الحجاب"، ويجيبه هنيدي مازحًا: "لا ثواني إنت عامل مسلسل؟".
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مسلسل- زلزال (3)

على طريقة الأسطورة.. محمد رمضان يضرب «وردة» بالشيشة

منذ أن عرضت الحلقة السابعة عشر من مسلسل «زلزال»، ولا أحد يتحدث سوى عن المشهد الذى ضرب فيه الفنان محمد رمضان، «المعلم وردة» ورجاله وسط الموقف، بعد أن تعدى على «صافية» تجسدها الفنانة حلا شيحة، وأساء إلى سمعتها أمام الجميع فى الموقف، ما أغضب رمضان - محمد حربي -، وحول الموقف إلى معركة، وأخذ يلقن البلطجية درسًا قاسيًا، ثم طارد «وردة» الذى حاول الهرب منه، ليصل إليه ويحطم الشيشة على رأسه ومن ثم يسحله أمام الجميع، ويقول له فى نهاية المشهد: «أنا زلزال كابوس الأندال»، ثم دعا الجميع ألا يخشوا «وردة» بعد اليوم.
مسلسل- زلزال (1)

زلزال| محمد رمضان يخطف الأضواء في فرح حبيبته (فيديو)

تصدر المشهد الذى جمع بين كل من الفنان محمد رمضان والممثلة هنادي مهنا بالحلقة السادسة عشرة من مسلسل «زلزال»، تريند موقع «يوتيوب»، والذي قام خلاله بتقديم الشربات لحبيبته «أمل»، وزوجها «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي، خلال فرحهما، وسط صدمة الجميع، وخوف أهلها من أن يفسد عليهم فرحتهم، وبكاء «أمل» -هنادي مهنا- بعد أن كسر والدها قلبها وأجبرها على الزواج من شخص لا تحبه، لتتفاجأ بحبيبها يقف أمامها فى فرحها، لكنه جرسون يقدم لها الشربات هي وزوجها، ووصلت نسبة مشاهدة هذا المشهد على الصفحة الرسمية للفنان محمد رمضان، لمليون و800 ألف فى أقل من 12 ساعة.
مسلسل- زلزال (3)

محمد رمضان يحتل تريند «يوتيوب» بهذا المشهد (فيديو)

تفاعل الجمهور مع المشهد الذى ظهر فيه الفنان محمد رمضان أو «محمد حربي» يقدم فيه المشاريب داخل الفندق، لزملائه بالجامعة الذين كان يذاكر لهم يوما ما، حتى تخرجوا جميعا وانضموا إلى كبرى الشركات، أما هو فانتهى به الحال إلى جرسون يقدم مشاريب داخل أحد الفنادق، بعد أن ضاع مستقبله بسبب عداوته للفنان ماجد المصري أو «خليل السواح»، واحتل هذا المشهد الذى جاء بالحلقة الـ15 من مسلسل «زلزال» المركز الثاني بتريند موقع «يوتيوب» ووصلت نسبة مشاهدته إلى 625 ألف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.
مسلسل- زلزال (1)

زلزال (14).. محمد رمضان يترك العياط بعد خطوبة «أمل»

انطلقت الحلقة الـ14 من مسلسل «زلزال» بذهاب «صافية» تجسدها حلا شيحة مع أمها إلى القسم، لكى يخرجا عربة الفول؛ لكى يعيشا من دخلها، ولكنهما لم يستطيعا إخراجها، وأخبر «محمد حربي» يجسده محمد رمضان «جبريال» يجسده سامى عبد الحليم، بأن صديقه «حسيب» يجسده محمد الدقاق، نصب عليه وباع معداته وأخذ ثمنها، وخير «لطفى» يجسده محمد عبد العظيم، «جبريال» بينه وبين «محمد حربي»، ومن ثم عرض عليه أن يخرج من القهوة، لكى يشترى نصيبه وفقا لتخطيط «خليل» يجسده ماجد المصرى، الذى يريد أن يقضى على كل من يقف بجوار «محمد».
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