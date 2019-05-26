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حراك الجزائر ينتصر.. انتخابات الرئاسة «لم يترشح أحد»

باتت الانتخابات الرئاسية في الجزائر التي كان مقررا إجراؤها في 4 يوليو المقبل "في حكم الملغاة"، بعد أن انتهت مهلة تقديم ملفات الترشح دون أن يتقدم أحد
تحرير:وفاء بسيوني ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص
مصير مجهول ينتظر انتخابات الجزائر
مصير مجهول ينتظر انتخابات الجزائر
تحول المشهد في الجزائر لصالح حراك الشارع الرافض بشكل قاطع لإجراء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر لها أن تنعقد في يوليو المقبل قبل رحيل بقايا نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث يصر المحتجون على رحيل رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح قبل إجراء أي خطوة دستورية. واشتعلت في الآونة الأخيرة أزمة الانتخابات الرئاسية بين الجيش وأحزاب المعارضة، ففيما جددت المؤسسة العسكرية تمسكها بموعد الانتخابات المعلن، لا تزال قوى المعارضة عند موقفها الرافض.
إلا أنه مساء أمس، أسدل الستار على تلك الأزمة، حيث انتهى موعد إيداع ملفات الترشح لرئاسيات 4 يوليو 2019، وأعلن المجلس الدستوري أنه لم يستقبل أي ملف للترشح للرئاسيات، وبهذا فإن مصير الانتخابات الرئاسية أصبح يسير وفق مطالبات المعارضة. وقال المجلس الدستوري في بيان له إنه "وفقاً لقانون الانتخابات لسنة 2016
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الملك-سلمان

مركز «سلمان» يوزع مئات الأطنان من السلع الغذائية

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع السلال الرمضانية على اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق بالأردن من خلال 9 محطات متتالية قام بها المركز. وشملت كل سكان المخيمين من اللاجئين السوريين والبالغ عددهم 82 ألفاً و468 مستفيداً، بإجمالي 821 طناً من المواد الغذائية، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمجلس النرويجي للاجئين، وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن قد أطلق منذ بداية شهر رمضان مشروع توزيع السلال الرمضانية على الأشقاء السوريين بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و419 ألف ريال سعودي.
احتجاجات-الجزائر (6)

انتخابات الرئاسة الجزائرية بدون مرشحين.. من الفائز؟

ازدادت الأوضاع غموضا في الجزائر وأثيرت المزيد من التساؤلات، بعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم المرشحين لانتخابات الرئاسة ملفاتهم للمجلس الدستوري، استعدادا لخوض سباق الانتخابات المقرر انعقادها في يوليو المقبل، لكن القائمة جاءت خالية من المرشحين تماما، ما يرجح بقوة كافة تأجيل الانتخابات، وهو المطلب الرئيسي الذي نادى به المتظاهرون في الشوارع، ما يعد انتصارا جديدا لهم في مواجهة السلطات القائمة على إدارة شؤون البلاد، والتي تصر على إجراء الانتخابات في 4 يوليو المقبل، بحسب سكاي نيوز.
صحف-سعودية (1)

صحف عربية: طابور من المرشحين لخلافة تيريزا ماي

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، بين استعراض الشأن العربي والإقليمي والدولي، وأطلعتنا الصحف على تطورات أوضاع الصراع في الشرق الأوسط، كما تناولت التوتر المتصاعد بين أمريكا وإيران، إضافةً إلى العديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها تحت عنوان "أمريكا تشتبه في فصيلين عراقيين في استهداف سفارتها" ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مسؤولا أمنيا عراقيا رفيعا كشف عن أن شكوك الولايات المتحدة حول استهداف سفارتها في المنطقة الخضراء ببغداد الأسبوع الماضي، تحوم حول فصيلين، هما كتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي، وقد تبلغ الجانب العراقي بذلك.
احتجاجات-الجزائر (6)

حزب التحالف الوطني يعلق مشاركته في انتخابات الجزائر

أعلن حزب التحالف الوطني الجمهوري الجزائري، اليوم السبت، في بيان له، عقب اجتماع مكتبه الوطني، تعليق مشاركته في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل، لحين توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري، قائلا إن القرار مبرر باعتبارات شعبية ودستورية وقانونية وسياسية، معتبرا أن رفض شرائح كبيرة من الشعب الجزائري للإطار الذي ستتم فيه الانتخابات وعدم اكتمال الآليات الدستورية والقانونية المنظمة للانتخابات (الهيئة العليا للإشراف والرقابة وتعديل قانون الانتخابات).
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احتجاجات-الجزائر (6)

انتخابات الرئاسة الجزائرية بدون مرشحين.. من الفائز؟

ازدادت الأوضاع غموضا في الجزائر وأثيرت المزيد من التساؤلات، بعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم المرشحين لانتخابات الرئاسة ملفاتهم للمجلس الدستوري، استعدادا لخوض سباق الانتخابات المقرر انعقادها في يوليو المقبل، لكن القائمة جاءت خالية من المرشحين تماما، ما يرجح بقوة كافة تأجيل الانتخابات، وهو المطلب الرئيسي الذي نادى به المتظاهرون في الشوارع، ما يعد انتصارا جديدا لهم في مواجهة السلطات القائمة على إدارة شؤون البلاد، والتي تصر على إجراء الانتخابات في 4 يوليو المقبل، بحسب سكاي نيوز.
احتجاجات-الجزائر (6)

حزب التحالف الوطني يعلق مشاركته في انتخابات الجزائر

أعلن حزب التحالف الوطني الجمهوري الجزائري، اليوم السبت، في بيان له، عقب اجتماع مكتبه الوطني، تعليق مشاركته في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل، لحين توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري، قائلا إن القرار مبرر باعتبارات شعبية ودستورية وقانونية وسياسية، معتبرا أن رفض شرائح كبيرة من الشعب الجزائري للإطار الذي ستتم فيه الانتخابات وعدم اكتمال الآليات الدستورية والقانونية المنظمة للانتخابات (الهيئة العليا للإشراف والرقابة وتعديل قانون الانتخابات).
احتجاجات-الجزائر (3)

«مدنية الدولة» تتصدر الجمعة الـ14 من حراك الجزائر

ثلاثة أشهر هي عمر التظاهرات التي خرجت في الجزائر برفض ولاية جديدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي نجحت في الإطاحة به، إلا أن شوارع الجزائر لا تزال تعيش على وقع تلك الاحتجاجات المليونية بعد أن تعالت المطالب إلى رحيل النظام بأكمله بعد اقتلاع رأس النظام. وفي الوقت الذي يصر فيه الجيش المسؤول عن الفترة الانتقالية على إجراء الانتخابات الرئاسية في يوليو المقبل، عمت التظاهرات الرافضة لتلك الخطوة أمس شوارع الجزائر للتأكيد على رفض الانتخابات والمطالبة برحيل رموز النظام. مليونية جديدة خرجت في الجمعة الـ14 للحراك وكان شعارها الأبرز "دولة مدنية لا عسكرية".
احمد-قايد-صالح

قائد الجيش الجزائري: ليس لديّ طموحات سياسية

قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، إنه ليس لديه طموحات سياسية، وذلك ردا على نشطاء يقولون إنه ينوي الترشح للرئاسة، إذ أعرب نشطاء جزائريون عن خشيتهم من أن يكون الانتقال الذي يقوده الجيش نحو الديمقراطية. وتقرر إجراء انتخابات رئاسية في 4 يوليو المقبل، لكن مصدرا مطلعا قال يوم الجمعة الماضي، إنها ربما تؤجل. وتعد القوات المسلحة مركز قوة أساسيا في الجزائر منذ عقود وتدير الفترة الانتقالية بعد احتجاجات حاشدة أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة الشهر الماضي بعد 20 عاما في السلطة.
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