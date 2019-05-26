جريمة

سمكري يطعن سائقا للخلاف على أولوية المرور بطوخ

تحرير:هيثم بطاح ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٩ ص
إسعاف
إسعاف
تعدى سمكرى سيارات بقرية العمار الكبرى التابعة لمركز طوخ على سائق توك توك بمطواة فأصابه بجرح طعني نافذ بالظهر، على أثر حدوث مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية المرور في الشارع، وسط ذهول المارة، وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد تلقي إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول المدعو "كريم. ع. م"، 27 عاما، سائق توك توك، مقيم بالعمار الكبرى بدائرة المركز، مصابا بجرح طعنى نافذ بالظهر.
على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبسؤال المصاب أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المدعو "هشام. س. ع"، 27 عاما، سمكرى سيارات، مقيم بذات العنوان؛ بسبب الخلاف على أولوية المرور بمركبة "توك توك" خاصته وسيارة المتهم، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بضربه وإحداث إصابته بسلاح أبيض "مطواة"،
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احباط-محاولة-تهريب

إحباط محاولة تهريب 800 كيلو مخدرات ومواد متفجرة

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة جلب مواد محظورة، يمكن أن تستخدم بشكل ضار فى صناعة العقاقير المخدرة، وذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم التهريب بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة على كل المنافذ، إذ وردت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ نويبع بشأن اعتزام شخصين (عامل، سائق)، مقيمين في دمياط، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة باسم العامل على سيارة نقل بمقطورة قيادة السائق، آتية من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحرى.
سرقة-بالإكراه-القاهرة-البساتين (2)

كيف أوقعت الشرطة بعصابة «ميكروباص الدائري»؟

لم يهنأ جيولوجى بشركة بترول بمنطقة التجمع الخامس باستقلاله وسيلة مواصلات من أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين في طريقه إلى منزله بمدينة بدر بعد يوم عمل شاق حتى فوجئ بأنه سقط ضحية تشكيل عصابي للسرقة، حيث هدده 5 أشخاص بأسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، واستولوا على حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالي قدره 15600 جنيه و2000 دولار، وأجبروه على النزول من السيارة ولاذوا بالفرار، ليتوجه الضحية إلى قسم شرطة البساتين للإبلاغ عن الواقعة طالبا النجدة لاستعادة المسروقات.
محكمة عسكرية

مرافعة الدفاع تؤجل «حادث الواحات» لـ2 يونيو

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في حادث "الواحات الإرهابي" إلى جلسة 2 من يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شرطيا، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة وتلك العناصر التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة، والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
حريق

حريق «حوش» مقابر في دمنهور.. وتفحم مسنة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع، من السيطرة على حريق هائل بـ"حوش" مقابر مكون من غرفة وصالة بمقابر دمنهور خلف مسجد الصحافي، وأسفر الحريق عن تفحم سيدة مسنة وكفيفة تسكن الحوش، وتم استخراج الجثة بمعرفة رجال الإطفاء. وتبين أن سبب الحريق مصدر حراري "بطيء" وتم إخماد الحريق بمعرفة سيارتي إطفاء، وتم نقل الجثة لمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة وتم انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحريق، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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سجن

علاج بنتي.. مأساة إنسانية في سرقة مدرسة صيدلية بطوخ

كشفت تحقيقات نيابة طوخ بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات شمال بنها، في واقعة ضبط مدرسة اقتحمت صيدلية وهددت العاملة بسلاح أبيض وبخاخ بنج موضعي، لسرقة مبلغ مالي، عن أن المتهمة لديها ابنة تعاني مرضا مزمنا وكانت تحتاج إلى أموال لشراء بعض الأدوية والمستلزمات الخاصة بالطفلة؛ نظرًا لمرورها بضائقة مالية وعدم توفر ثمن الدواء معها، فقررت اللجوء إلى هذه الطريقة للحصول على الدواء وإنقاذ حياة ابنتها، فارتدت نقابا ودخلت الصيدلية للسرقة، ولكن استغاثة العاملة لفتت انتباه المواطنين الذين تجمعوا وألقوا القبض عليها.
حبس-متهمه

مُدرسة رياض أطفال تقتحم صيدلية بسكين لسرقتها في طوخ

اقتحمت مُدرسة رياض أطفال صيدلية بمدينة طوخ وهددت العاملة فيها بسلاح أبيض ومادة مخدرة بقصد سرقة نقود، إلا أن الأخيرة صرخت وأمسك الأهالى بالمتهمة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها، بحبس المدرسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث في الواقعة وظروفها وملابساتها. العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز طوخ، تلقى بلاغا من الأهالي بدخول إحدى السيدات صيدلية بشارع مصرف الحصة بمدينة طوخ وبحوزتها سلاح أبيض "سكين" وبنج موضعي لتهديد العاملة بالصيدلية.
توكتوك

توصيلة وشطة.. مسجل يسرق «توك توك» بحيلة جديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، حبس مسجل خطر أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بسرقة توك توك من صاحبه بالإكراه، بمنطقة القطامية، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الحادث، على خلفية البلاغ الذي تلقاه قسم شرطة القطامية من سائق توك توك، مصاب باحمرار بالعينين، أفاد فيه أنه في أثناء سيره مستقلا التوك توك، استوقفه أحد الأشخاص بدعوى توصيله لمنطقة مساكن المحمودية، وفور وصولهما، استولى منه الأخير على التوك توك كَرهًا، بعد إلقاء مسحوق «شطة» على وجهه محدثا إصابته، ثم فر هاربا.
غرق

كان بيغسل التوك توك.. مصرع شاب غرقا في ترعة بالشرقية

لفظ شاب، بالكاد أتم ربيعه السابع عشر، أنفاسه الأخيرة غارقًا في مياه ترعة «بحر مويس» بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، وذلك في أثناء قيامه بغسل دراجته البخارية «توك توك» على جسر البحر، حيث انزلقت قدماه وسقط صريعًا في المياه، بينما جرى انتشال الجثة من قبَل شرطة المسطحات المائية، وبالعرض على نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.
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