سمكري يطعن سائقا للخلاف على أولوية المرور بطوخ

تحرير:هيثم بطاح ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٩ ص

إسعاف

تعدى سمكرى سيارات بقرية العمار الكبرى التابعة لمركز طوخ على سائق توك توك بمطواة فأصابه بجرح طعني نافذ بالظهر، على أثر حدوث مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية المرور في الشارع، وسط ذهول المارة، وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد تلقي إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول المدعو "كريم. ع. م"، 27 عاما، سائق توك توك، مقيم بالعمار الكبرى بدائرة المركز، مصابا بجرح طعنى نافذ بالظهر.

على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبسؤال المصاب أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المدعو "هشام. س. ع"، 27 عاما، سمكرى سيارات، مقيم بذات العنوان؛ بسبب الخلاف على أولوية المرور بمركبة "توك توك" خاصته وسيارة المتهم، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بضربه وإحداث إصابته بسلاح أبيض "مطواة"،