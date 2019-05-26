جريمة

إصابة 3 أشخاص في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص
انهيار شرفة عقار - أرشيفية
انهيار شرفة عقار - أرشيفية
أصيب 3 أشخاص في الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، عقب انهيار شرفة عقار بالطابق الثامن "علوي" بشارع ملك حفني المتفرع من شارع عبد العزيز رضوان رقم 1، وتم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة بشرق المحافظة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شرق لتلقي العلاج. تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد إصابة ثلاثة أشخاص على أثر انهيار شرفة عقار بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وإدارة الحماية المدنية، ترافقهم سيارات الإسعاف، لمحل الواقعة.
وقال العميد خالد كشك رئيس حي ثان المنتزه بالإسكندرية، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا يفيد سقوط شرفة من عقار بأول شارع المعهد الديني بالعصافرة قبلي، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، وتم على الفور تكليف المندوب المختص من الإدارة الهندسية بالانتقال للموقع ومعاينة العقار. وتبين بالمعاينة أن العقار مكون من طابق
اقرأ المزيد
احباط-محاولة-تهريب

إحباط محاولة تهريب 800 كيلو مخدرات ومواد متفجرة

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة جلب مواد محظورة، يمكن أن تستخدم بشكل ضار فى صناعة العقاقير المخدرة، وذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم التهريب بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة على كل المنافذ، إذ وردت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ نويبع بشأن اعتزام شخصين (عامل، سائق)، مقيمين في دمياط، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة باسم العامل على سيارة نقل بمقطورة قيادة السائق، آتية من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحرى.
سرقة-بالإكراه-القاهرة-البساتين (2)

كيف أوقعت الشرطة بعصابة «ميكروباص الدائري»؟

لم يهنأ جيولوجى بشركة بترول بمنطقة التجمع الخامس باستقلاله وسيلة مواصلات من أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين في طريقه إلى منزله بمدينة بدر بعد يوم عمل شاق حتى فوجئ بأنه سقط ضحية تشكيل عصابي للسرقة، حيث هدده 5 أشخاص بأسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، واستولوا على حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالي قدره 15600 جنيه و2000 دولار، وأجبروه على النزول من السيارة ولاذوا بالفرار، ليتوجه الضحية إلى قسم شرطة البساتين للإبلاغ عن الواقعة طالبا النجدة لاستعادة المسروقات.
محكمة عسكرية

مرافعة الدفاع تؤجل «حادث الواحات» لـ2 يونيو

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في حادث "الواحات الإرهابي" إلى جلسة 2 من يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شرطيا، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة وتلك العناصر التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة، والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
حريق

حريق «حوش» مقابر في دمنهور.. وتفحم مسنة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع، من السيطرة على حريق هائل بـ"حوش" مقابر مكون من غرفة وصالة بمقابر دمنهور خلف مسجد الصحافي، وأسفر الحريق عن تفحم سيدة مسنة وكفيفة تسكن الحوش، وتم استخراج الجثة بمعرفة رجال الإطفاء. وتبين أن سبب الحريق مصدر حراري "بطيء" وتم إخماد الحريق بمعرفة سيارتي إطفاء، وتم نقل الجثة لمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة وتم انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحريق، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
اقرأ المزيد من الأخبار
انهيار عقار الإسكندرية

إنقاذ 4 أشخاص في انهيار عقار قديم بالإسكندرية

شهدت منطقة المنشية التابعة لحي الجمرك غرب الإسكندرية، اليوم الإثنين، انهيار بسلم عقار قديم رقم 24 شارع سيدي سليمان متفرع من السكة الجديدة مكون من 3 طوابق مشغولين بالسكان ودور أرضي خالي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ 4 أشخاص من قاطني العقار عن طريق السلم الهيدروليكي دون وقوع إصابات. وتسبب الانهيار في غلق الشارع بشكل كامل، إذ تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية إخطارا من العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية يفيد بسقوط سلم عقار قديم به سكان بدائرة قسم المنشية.
انهيار- عقار -أثناء -السيطرة -على- حريق- التهمه- فى- الإسكندرية (1)

انهيار عقار مكون من 4 طوابق في البحيرة

انهار عقار مكون من 4 طوابق "آيل للسقوط" في منطقة الأدفيني التابعة لبندر رشيد بمحافظة البحيرة، دون حدوث أي إصابات بشرية، ما أدى إلى حالة من الذعر والخوف بين أهالي المنطقة بعد انهياره تماما، وأخلت قوات الحماية المدنية في البحيرة برئاسة العميد أحمد العشماوي مدير الإدارة، أسرتين في حادث الانهيار، كما انتقلت لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية برشيد، وقررت إخلاء العقارين المجاورين للمنزل المنهار، لحين التأكد من سلامتهما وعدم وجود خطورة على السكان، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
ارتفع-عدد-ضحايا-المصابين-بحادث-انهيار-منزل-جرجا-فى-سوهاج (6)

إنقاذ سيدة بعد انهيار جزء من عقار في الإسكندرية

أنقذت العناية الإلهية سيدة عجوزا بالعقد السابع من العمر من الموت المحقق، وذلك أسفل أنقاض عقار محل سكنها وذلك بدائرة قسم شرطة أول الرمل بشرق محافظة الإسكندرية، حيث بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول الرمل بورود بلاغ من المواطنين وأهالي المنطقة بسقوط أجزاء من أحد العقارات القديمة بدائرة القسم، واحتجاز سيدة عجوز تحت الأنقاض وتمكنوا من إنزالها وتم تقديم كل الرعاية لها ومراعاتها صحيا.
جثة

مصرع سيدتين في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

لقيت سيدتان في العقدين الثالث والرابع من العمر، مصرعهما، إثر انهيار شرفة عقار بمحل سكنهما، مساء اليوم الاثنين، في أحد الشوارع الكائنة بمنطقة محرم بك، بوسط الإسكندرية، كما تحطمت سيارة تصادف وجودها أسفل العقار، وتبين أن العقار صادر له قرار إزالة. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة محرم بك يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار شرفة عقار بالمنطقة المشار إليها، ونتج عن ذلك مصرع سيدتين، تصادف وجودهما بشرفة العقار في أثناء انهيارها.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org