إصابة 3 أشخاص في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص

انهيار شرفة عقار - أرشيفية

أصيب 3 أشخاص في الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، عقب انهيار شرفة عقار بالطابق الثامن "علوي" بشارع ملك حفني المتفرع من شارع عبد العزيز رضوان رقم 1، وتم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة بشرق المحافظة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شرق لتلقي العلاج. تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد إصابة ثلاثة أشخاص على أثر انهيار شرفة عقار بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وإدارة الحماية المدنية، ترافقهم سيارات الإسعاف، لمحل الواقعة.

وقال العميد خالد كشك رئيس حي ثان المنتزه بالإسكندرية، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا يفيد سقوط شرفة من عقار بأول شارع المعهد الديني بالعصافرة قبلي، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، وتم على الفور تكليف المندوب المختص من الإدارة الهندسية بالانتقال للموقع ومعاينة العقار. وتبين بالمعاينة أن العقار مكون من طابق