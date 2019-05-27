أنواع السرطان الأكثر شيوعًا حول العالم

انتشرت أنواع جديدة من السرطانات والأورام عمومًَا في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من معدلات الشفاء العالية، فإن هناك العديد من الوفيات بسبب انتقال الورم

تحرير:مي فؤاد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

السرطان

السرطان هو مصطلح طبي يشمل مجموعة واسعة من الأمراض التي تتميز بنمو غير طبيعي للخلايا التي تنقسم بدون رقابة ولديها القدرة على اختراق الأنسجة وتدمير أنسجة سليمة في الجسم، وهو قادر على الانتشار في جميع أنحاء الجسم. مرض السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، لكن احتمالات الشفاء من مرض السرطان آخذة في النمو باستمرار في معظم الأنواع، بفضل التقدم في أساليب الكشف المبكر عن السرطان وخيارات علاجه. من بين أكثر من 200 نوع مختلف من أنواع السرطان التي تم تشخيصها، فإن السرطان الذي يتم تشخيصه بأعلى معدل حول العالم هو سرطان الثدي.

تم تشخيص نحو 40 ألف حالة أو أكثر سنويًا لسرطان الرئة وسرطان البروستاتا؛ وهما الأكثر شيوعًا في العالم. فيما يلي قائمة بأنواع السرطان الثلاثة عشر الأكثر شيوعًا، مع تقديرات لحالات الوفاة التي تنتج عن كل نوع. 1- سرطان الثدي يتكون الورم في خلايا الثدي، يتبع سرطان الجلد سرطان الثدي، كأكثر أنواع السرطانات