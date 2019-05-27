أنواع السرطان الأكثر شيوعًا حول العالم

انتشرت أنواع جديدة من السرطانات والأورام عمومًَا في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من معدلات الشفاء العالية، فإن هناك العديد من الوفيات بسبب انتقال الورم
السرطان هو مصطلح طبي يشمل مجموعة واسعة من الأمراض التي تتميز بنمو غير طبيعي للخلايا التي تنقسم بدون رقابة ولديها القدرة على اختراق الأنسجة وتدمير أنسجة سليمة في الجسم، وهو قادر على الانتشار في جميع أنحاء الجسم.
مرض السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، لكن احتمالات الشفاء من مرض السرطان آخذة في النمو باستمرار في معظم الأنواع، بفضل التقدم في أساليب الكشف المبكر عن السرطان وخيارات علاجه.
من بين أكثر من 200 نوع مختلف من أنواع السرطان التي تم تشخيصها، فإن السرطان الذي يتم تشخيصه بأعلى معدل حول العالم هو سرطان الثدي.
تم تشخيص نحو 40 ألف حالة أو أكثر سنويًا لسرطان الرئة وسرطان البروستاتا؛ وهما الأكثر شيوعًا في العالم.
فيما يلي قائمة بأنواع السرطان الثلاثة عشر الأكثر شيوعًا، مع تقديرات لحالات الوفاة التي تنتج عن كل نوع.
1- سرطان الثدي
يتكون الورم في خلايا الثدي، يتبع سرطان الجلد سرطان الثدي، كأكثر أنواع السرطانات
تم تشخيص نحو 40 ألف حالة أو أكثر سنويًا لسرطان الرئة وسرطان البروستاتا؛ وهما الأكثر شيوعًا في العالم.
فيما يلي قائمة بأنواع السرطان الثلاثة عشر الأكثر شيوعًا، مع تقديرات لحالات الوفاة التي تنتج عن كل نوع.
1- سرطان الثدي
يتكون الورم في خلايا الثدي، يتبع سرطان الجلد سرطان الثدي، كأكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في العالم، قد يصيب سرطان الثدي كلاً من الرجال والنساء، إلا أنه أكثر شيوعًا بين النساء.
الحالات الجديدة السنوية:
النساء: 269 ألفا
الرجال: 3 آلاف
الوفيات السنوية حول العالم:
النساء: 42 ألفا
الرجال: 500 شخص
معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات:
النساء: 90% من الحالات المشخصة بسرطان الثدي في الفترة بين 2008 إلى 2014.
2- سرطان الرئة (بما في ذلك الشعب الهوائية)
ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا؛ سرطان الرئة، هو السبب الرئيسي للوفاة.
لتقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة
والقلب، يُنصح بالتوقف عن التدخين.
الحالات الجديدة المقدرة سنويًا: 228 ألفا
الوفيات السنوية: 143 ألفا
معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات: 23% (2008-2014)
3- سرطان البروستاتا
عادة ما ينمو ورم البروستاتا ببطء في العادة، لكنه أكثر أنواع السرطانات شيوعًا والسبب الرئيسي الثاني لوفيات السرطان بين الرجال حول العالم.
الحالات الجديدة السنوية: 165 ألفا
الوفيات السنوية: 29 ألفا
معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات: 98% (2008-2014)
4- سرطان القولون والمستقيم
يشير ورم القولون إلى السرطانات الموجودة في القولون أو المستقيم.
يشكلون معًا الأمعاء الغليظة.
الحالات الجديدة السنوية: 146 ألف حالة
الوفيات السنوية: 51 ألف متوفى
معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات: 64% (2008-2014)
5- سرطان الجلد
سرطان الجلد هو نمو غير طبيعي في خلايا الجلد، غالبًا ما يظهر في جلد الأماكن المعرضة لأشعة الشمس. كما يمكن لهذا النوع من السرطان أن يصيب أماكن أخرى من جلدك غير معرضة لأشعة الشمس.
بينما أكثر شيوعًا على الجلد، يمكن أن تتشكل الأورام الميلانينية أيضًا على العين وفي الأنسجة المصطبغة الأخرى.
الحالات الجديدة السنوية: 97 ألفا
الوفيات السنوية: 7 آلاف
معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات: 92% (2008-2014)
6- سرطان المثانة
يصيب سرطان المثانة عادة كبار السن ويحدث في الرجال أكثر من النساء.
الحالات الجديدة السنوية المقدرة: 80 ألفا
الوفيات السنوية المقدرة: 18 ألفا
معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات: 77% (2008-2014)
7- اللمفومة اللاهودجكيِنية
اللمفومة اللاهودجكيِنية هي أحد أنواع السرطان التي تنشأ في الجهاز اللمفاوي، وهو شبكة مكافحة الأمراض التي تنتشر في جميع أنحاء الجسم. في اللمفومة اللاهودجكيِنية، تنشأ الأورام من الخلايا اللمفاوية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء.
الحالات الجديدة السنوية: 74 ألفا
الوفيات السنوية المقدرة: 20 ألفا
معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات: 71% (2008-2014)
8- سرطان الكلى (الخلايا الكلوية والحوض الكلوي)
أكثر أنواع سرطان الكلى شيوعًا هو سرطان الخلايا الكلوية الذي يتطور عادةً في كلية واحدة كورم واحد.
يتشكل سرطان الحوض الكلوي في الحوض أو الحالب.
الحالات الجديدة السنوية المقدرة: 74 ألفا
الوفيات السنوية المقدرة: 15 ألفا
معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات: 75% (2008-2014)
9- سرطان بطانة الرحم
هناك نوعان من سرطان الرحم (سرطان بطانة الرحم) شائع في حين أن ساركوما الرحم أمر نادر الحدوث.
الحالات الجديدة السنوية المقدرة: 62 ألفا
الوفيات السنوية المقدرة: 12 ألفا
معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات: 84% (2008-2014)
10- سرطان الدم (جميع أنواعه)
اللوكيميا هي سرطانات تبدأ في الأنسجة المكونة للدم لنخاع العظام.
تتميز هذه السرطانات بأعداد كبيرة من خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية التي تتراكم في الدم ونخاع العظام إلى درجة تتجمع فيها خلايا الدم الطبيعية. ما يجعل من الصعب على الجسم توزيع الأكسجين على أنسجته ومكافحة الالتهابات والسيطرة على النزيف.
الحالات الجديدة السنوية: 62 ألفا
الوفيات السنوية المقدرة: 23 ألفا
معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات: 61.4% (2008-2014)
11- سرطان البنكرياس
يبدأ سرطان البنكرياس في البنكرياس وعادة ما ينتشر بسرعة إلى الأعضاء الأخرى القريبة.
الحالات الجديدة السنوية المقدرة: 57 ألفا
الوفيات السنوية المقدرة: 46 ألفا
معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات: 9% (2008-2014)
12- سرطان الغدة الدرقية
يصيب سرطان الغدة الدرقية خلايا الغدة الدرقية، وهي غدة على هيئة فراشة موجودة أدنى عنقك، في أسفل تفاحة آدم مباشرة. تنتج الغدة الدرقية هرمونات تنظم معدل ضربات القلب، وضغط الدم، ودرجة حرارة الجسم، والوزن.
الحالات الجديدة السنوية: 52 ألفا
الوفيات السنوية: ألفان
معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات: 100% (2008-2014)
13- سرطان الكبد والقناة الصفراوية داخل الكبد
يشمل سرطان الكبد على سرطان خلايا الكبد؛ سرطان القناة الصفراوية الأكثر شيوعًا، وورم الخلايا الكبدية.
عوامل الخطر لسرطان الكبد وتشمل تليف الكبد والعدوى المزمنة مع التهاب الكبد B أو C.
الحالات الجديدة السنوية المقدرة: 42 ألفا
الوفيات السنوية المقدرة: 32 ألفا
معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات: 18% (2008-2014).
يقارن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات من بقاء الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسرطان وبقاء الأشخاص الذين لم يتم تشخيص إصابتهم بالسرطان.
ضع في اعتبارك أنه لا يوجد شخصان متشابهان تمامًا، العلاج والاستجابة للعلاج يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا حسب الفرد.
تعتمد إحصاءات البقاء على قيد الحياة على مجموعات كبيرة من الأشخاص، لذلك لا يمكن استخدامها لإجراء تنبؤات دقيقة بشأن ما سيحدث على وجه التحديد.
تمثل السرطانات الـ13 الأكثر شيوعًا في العالم (من أصل 200) نحو 71.5% من جميع الحالات الجديدة السنوية المقدرة (2018).
إذا كنت تشعر أنت أو أحد أفراد أسرتك بالقلق من الأعراض التي قد تشير إلى وجود مرض السرطان، فحدد موعدًا لزيارة طبيبك فورًا.
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن اكتشاف السرطان مبكرًا يمكن أن يزيد بشكل كبير من فرص نجاح العلاج.