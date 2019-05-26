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أحمد عز يرد على هنيدي وأحمد فهمي: أنا أحلى بالحجاب

تحرير:التحرير ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
أحمد عز من مسلسل أبو عمر المصري
أحمد عز من مسلسل أبو عمر المصري
أمس مازح الفنان محمد هنيدي، الفنان أحمد فهمي، بنشر صورة للأخير من مسلسله "الواد سيد الشحات"، الذي يذاع خلال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي ظهر فيها "فهمي" وهو يرتدي زيا رياضيا نسائيا، إضافة إلى الحجاب، وعلق: "مبروووك يا فهمي، أحلى كتير في الحجاب، المهم يكون عن اقتناع"، ليرد عليه "فهمي" في التعليقات قائلًا: "يعني ماباركتليش على المسلسل وبتباركلي على الحجاب"، ويجيبه هنيدي مازحًا: "لا ثواني إنت عامل مسلسل؟".
وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الـ"بوست" المضحك، كما دخل الفنان أحمد عز على الخط في التعليقات، حيث شارك صورة له بالحجاب من مسلسل "أبو عمر المصري"، الذي عرض في رمضان الماضي وكتب: "لا أنا أحلى بالحجاب". ولم يفوت الفنانون الفرصة للمزاح مع هنيدي، حيث شارك المطرب بهاء سلطان صورة للأخير من فيلم "يا أنا يا
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