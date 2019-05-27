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قرع العسل لذيذ في رمضان.. اعمليه في البيت بسهولة

تحرير:آية أشرف ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
قرع العسل
قرع العسل
قرع العسل من الأصناف اللذيذة التي يمكنك تناولها في رمضان، بدلًا من تكرار تناول الكنافة والقطايف، وله العديد من الألوان، أحمر أو برتقالي أو أصفر، على شكل كرة تشبه البطيخ في شكلها، وتحتوي ثماره على بذور، يستفاد منها ولها فوائد عديدة، فهو مفيد في علاج الصداع، وخصوصا الصداع النصفي، وتفيد في تقوية المناعة أو تهدئة الأعصاب، كما أنه يمنع تصلب الشرايين، ويساعد على الشبع فترة طويلة نظرا لاحتوائه على كميات كبيرة من الألياف، في السطور التالية نساعدك للتعرف على طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل في المنزل بخطوات بسيطة.
المكونات حبة قرع عسل كوب ونصف سكر نصف كيلو لبن كوب ماء 3 ملاعق دقيق 3 ملاعق زبدة طريقة التحضير:-   - قشري القرع وقطعيه مكعبات متوسطة الحجم. - في وعاء على نار هادئة ضعي كوب ماء وأضيفي القرع وكوب سكر، واتركي المكونات على النار. - بعد تسوية القرع صفيه جيدًا واحتفظي بالماء من أجل تحضير البشاميل. -
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سفرة اليوم الـ22 من رمضان.. طاجن الفراخ بالليمون

الفراخ من الأصناف المميزة التي نجدها دائما على سفرة رمضان داخل كل بيت مصري، لكن على كل ربة منزل التفكير في طريقة جديدة تقدم بها الفراخ لعائلتها وضيوفها في العزومات، بدلا من الطرق التقليدية والفراخ المسلوقة والمحمرة التي اعتادت على تقديمها طوال الشهر الكريم. طاجن الفراخ بالليمون وزيت الزيتون من الأكلات المميزة والخفيفة التي يمكنك تقديمها على سفرة رمضان، وتساعدك في العزومات أيضًا، جربيها مع مكرونة الفريدو بالصوص الأبيض وشُربة البروكلي لوجبة غذائية متكاملة لعائلتك في رمضان.
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جربي التشيز كيك الكراميل على سفرتك في رمضان

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عصير الأفوكادو مفيد في رمضان.. جربيه في البيت

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تشيز-كيك-كريم كراميل (2)

جربي التشيز كيك الكراميل على سفرتك في رمضان

التشيز كيك من الحلويات اللذيذة التي نحبها جميعًا صغارا وكبارا، فهي من الحلويات المشهورة ولكن لا تحاول ربة المنزل عملها في البيت بدلا من شرائها بأسعار خيالية من المحلات، خاصة في شهر رمضان. والتشيز كيك بالكراميل نوع من أنواع الحلويات الفرنسية، وهي عبارة عن طبقة بسكويت مطحون وفوقها طبقة كريمة ممزوجة بالجبنة وتعلوها طبقة غنية من الكراميل اللذيذة والبندق المقرمش، في السطور التالية نشرح لك بالتفصيل طريقة بسيطة لعمل تشيز كيك الكراميل لإسعاد أطفالك وعائلتك في رمضان.
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جربيه في البيت.. الأرز باللبن بالفراولة في رمضان

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اكسري روتين حلويات رمضان.. وجربي لقمة القاضي

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بلح الشام اللذيذ.. اعمليه في البيت لعائلتك في رمضان

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