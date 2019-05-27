قرع العسل لذيذ في رمضان.. اعمليه في البيت بسهولة

تحرير:آية أشرف ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

قرع العسل

قرع العسل من الأصناف اللذيذة التي يمكنك تناولها في رمضان، بدلًا من تكرار تناول الكنافة والقطايف، وله العديد من الألوان، أحمر أو برتقالي أو أصفر، على شكل كرة تشبه البطيخ في شكلها، وتحتوي ثماره على بذور، يستفاد منها ولها فوائد عديدة، فهو مفيد في علاج الصداع، وخصوصا الصداع النصفي، وتفيد في تقوية المناعة أو تهدئة الأعصاب، كما أنه يمنع تصلب الشرايين، ويساعد على الشبع فترة طويلة نظرا لاحتوائه على كميات كبيرة من الألياف، في السطور التالية نساعدك للتعرف على طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل في المنزل بخطوات بسيطة.

المكونات حبة قرع عسل كوب ونصف سكر نصف كيلو لبن كوب ماء 3 ملاعق دقيق 3 ملاعق زبدة طريقة التحضير:- - قشري القرع وقطعيه مكعبات متوسطة الحجم. - في وعاء على نار هادئة ضعي كوب ماء وأضيفي القرع وكوب سكر، واتركي المكونات على النار. - بعد تسوية القرع صفيه جيدًا واحتفظي بالماء من أجل تحضير البشاميل. -