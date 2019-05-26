ضبط 5 أشخاص قتلوا اثنين من أبناء عمومتهم بسوهاج

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

المتهمون الخمسة

خلافات أبناء عمومة على قطعة أرض بسوهاج، تحولت إلى جريمة قتل جماعي، فتح خلالها خمسة متهمين النيران على أبناء عمومتهم، فقتلوا اثنين وأصابوا ثالثا بطلقات نارية، وهو ما دفع قوات الأمن إلى الاستنفار للقبض على الجناة، وأرشد أهلية الضحايا عن هوية 5 متهمين بشن الهجوم بالأسلحة النارية على المجني عليهم، وتمكنت قوات الأمن خلال ساعات محدودة، من تتبع المتهمين، وتحديد مكان اختبائهم، والقبض عليهم وبحوزتهم 5 بنادق آلية وعشرات الطلقات، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها معهم.

الجريمة المفزعة شهد أحداثها مركز شرطة ساقلتة، بمديرية أمن سوهاج، إذ تلقى مركز الشرطة إخطارا من أحد المستشفيات بوصول ثلاثة أشخاص، اثنان منهم توفيا، وإصابة الثالث بطلق نارى، وبالاستعلام تبين أن الضحايا أقارب من عائلة واحدة، مقيمون بدائرة المركز، وبالتحري وبسؤال أهليتهم، حددوا 5 أشخاص من أبناء عمومتهم،

الجريمة المفزعة شهد أحداثها مركز شرطة ساقلتة، بمديرية أمن سوهاج، إذ تلقى مركز الشرطة إخطارا من أحد المستشفيات بوصول ثلاثة أشخاص، اثنان منهم توفيا، وإصابة الثالث بطلق نارى، وبالاستعلام تبين أن الضحايا أقارب من عائلة واحدة، مقيمون بدائرة المركز، وبالتحري وبسؤال أهليتهم، حددوا 5 أشخاص من أبناء عمومتهم، اتهموهم بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، تجاه المجني عليهم الذين كانوا قائمين على حراسة قطعة أرض، فأودوا بحياة الاثنين وأصابوا الثالث.



وأكدت التحريات وشهود عيان وقوع الجريمة بسبب نزاع على ملكية قطعة أرض زراعية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 5 بنادق آلية وعدد 67 طلقة من ذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليا بارتكابهم الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم.



