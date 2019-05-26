جريمة

حريق «حوش» مقابر في دمنهور.. وتفحم مسنة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع، من السيطرة على حريق هائل بـ"حوش" مقابر مكون من غرفة وصالة بمقابر دمنهور خلف مسجد الصحافي، وأسفر الحريق عن تفحم سيدة مسنة وكفيفة تسكن الحوش، وتم استخراج الجثة بمعرفة رجال الإطفاء. وتبين أن سبب الحريق مصدر حراري "بطيء" وتم إخماد الحريق بمعرفة سيارتي إطفاء، وتم نقل الجثة لمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة وتم انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحريق، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن بحريق داخل مقابر دمنهور.  وانتقل المقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم شرطة دمنهور وقوات الحماية المدنية بالبحيرة لمكان الحادث، وتبين أنه هناك حريق هائل بحوش مقابر مكون من غرفة وصالة بمقابر دمنهور
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احباط-محاولة-تهريب

إحباط محاولة تهريب 800 كيلو مخدرات ومواد متفجرة

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة جلب مواد محظورة، يمكن أن تستخدم بشكل ضار فى صناعة العقاقير المخدرة، وذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم التهريب بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة على كل المنافذ، إذ وردت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ نويبع بشأن اعتزام شخصين (عامل، سائق)، مقيمين في دمياط، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة باسم العامل على سيارة نقل بمقطورة قيادة السائق، آتية من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحرى.
سرقة-بالإكراه-القاهرة-البساتين (2)

كيف أوقعت الشرطة بعصابة «ميكروباص الدائري»؟

لم يهنأ جيولوجى بشركة بترول بمنطقة التجمع الخامس باستقلاله وسيلة مواصلات من أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين في طريقه إلى منزله بمدينة بدر بعد يوم عمل شاق حتى فوجئ بأنه سقط ضحية تشكيل عصابي للسرقة، حيث هدده 5 أشخاص بأسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، واستولوا على حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالي قدره 15600 جنيه و2000 دولار، وأجبروه على النزول من السيارة ولاذوا بالفرار، ليتوجه الضحية إلى قسم شرطة البساتين للإبلاغ عن الواقعة طالبا النجدة لاستعادة المسروقات.
محكمة عسكرية

مرافعة الدفاع تؤجل «حادث الواحات» لـ2 يونيو

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في حادث "الواحات الإرهابي" إلى جلسة 2 من يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شرطيا، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة وتلك العناصر التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة، والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
المتهمون-بالقتل-فى-سوهاج

ضبط 5 أشخاص قتلوا اثنين من أبناء عمومتهم بسوهاج

خلافات أبناء عمومة على قطعة أرض بسوهاج، تحولت إلى جريمة قتل جماعي، فتح خلالها خمسة متهمين النيران على أبناء عمومتهم، فقتلوا اثنين وأصابوا ثالثا بطلقات نارية، وهو ما دفع قوات الأمن إلى الاستنفار للقبض على الجناة، وأرشد أهلية الضحايا عن هوية 5 متهمين بشن الهجوم بالأسلحة النارية على المجني عليهم، وتمكنت قوات الأمن خلال ساعات محدودة، من تتبع المتهمين، وتحديد مكان اختبائهم، والقبض عليهم وبحوزتهم 5 بنادق آلية وعشرات الطلقات، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها معهم.
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حريق

11 حريقا.. نيران «الحر» تجتاح البحيرة

ارتفع عدد الحرائق التي شهدتها محافظة البحيرة ظهر اليوم الخميس، إلى 11 حريقا بأماكن متفرقة بكفر الدوار ووادي النطرون وأبو حمص ودمنهور والدلنجات وإيتاى البارود، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق بنزينة إثر انسكاب بنزين على الأرض في أثناء عملية التفريغ داخل محطة وقود شرابية، بجوار البنك الأهلى بكفر الدوار، كما نشب حريق في شقة بالدور الأول علوي ملك "بسيوني.ع.ن"، بعزبة هندي بالدلنجات. كما نشب حريق في حظيرة مواشي بزاوية غزال بمركز دمنهور ملك "شعبان.ب"، وتمت السيطرة عليه.
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3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بشقة سكنية بالوايلي

نشب حريق فى إحدى الشقق السكنية بمنطقة الوايلي بالقاهرة، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وذلك باستخدام 3 سيارات إطفاء، إذ تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة الوايلى، صباح اليوم السبت، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى محل البلاغ وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى طوابق أخرى بذات العقار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة للتحقيق.
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10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع أقلام ببدر

اندلع حريق داخل مصنع للأقلام والمواد البلاستيكية في مدينة بدر، اليوم الإثنين، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بإشراف اللواء أسامة فاروق، بـ10 سيارات إطفاء لسرعة إخماده خشية امتداده لباقي العقارات والمصانع المجاورة، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بمحيط المصنع، ومنعت وصول المواطنين إليه لحين الانتهاء من عمليات السيطرة عليه. تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لبيان ملابسات الحريق والوقوف على تفاصيله، وطلبت تحريات المباحث.
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من الغورية لـ«الشابوري».. موسم النار والخراب بالعتبة

من واقع تكرار الحرائق سنويا، يمكن وصف منطقة العتبة بالقاهرة بأنها بيئة موسمية للحرائق مع حلول الصيف، إذ يتكرر كل عام مشهد اندلاع النيران فى نطاق المنطقة من الرويعي إلى الموسكي والعتبة، وتلتهم النيران محلا تجاريا تلو الآخر، ويسقط مصابون أحيانا، وأحيانًا أخرى ينجو الباعة والأهالي بحياتهم نظير التهام النيران ملايين الجنيهات في صورة ملابس وأحذية ومنتجات معروضة للبيع فى محال المنطقة التجارية ومخازنها. ونعرض فى السطور التالية أخطر الحرائق التى شهدتها خلال الأعوام الأربعة الماضية، وكان آخرها حريق ظهر أمس.
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