حريق «حوش» مقابر في دمنهور.. وتفحم مسنة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

حريق - أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع، من السيطرة على حريق هائل بـ"حوش" مقابر مكون من غرفة وصالة بمقابر دمنهور خلف مسجد الصحافي، وأسفر الحريق عن تفحم سيدة مسنة وكفيفة تسكن الحوش، وتم استخراج الجثة بمعرفة رجال الإطفاء. وتبين أن سبب الحريق مصدر حراري "بطيء" وتم إخماد الحريق بمعرفة سيارتي إطفاء، وتم نقل الجثة لمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة وتم انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحريق، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن بحريق داخل مقابر دمنهور. وانتقل المقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم شرطة دمنهور وقوات الحماية المدنية بالبحيرة لمكان الحادث، وتبين أنه هناك حريق هائل بحوش مقابر مكون من غرفة وصالة بمقابر دمنهور