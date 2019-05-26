جريمة

مرافعة الدفاع تؤجل «حادث الواحات» لـ2 يونيو

تحرير:تهامى البندارى ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م
المحكمة العسكرية
المحكمة العسكرية
أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في حادث "الواحات الإرهابي" إلى جلسة 2 من يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شرطيا، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة وتلك العناصر التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة، والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
أظهرت تحقيقات النيابة العسكرية أن المتهم الرئيسي في الحادث القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري «ليبى الجنسية» اتفق مع زملائه على تكوين بؤرة إرهابية داخل مصر، تحت قيادة الإرهابي المصري عماد الدين أحمد محمود عبد الحميد، الذي لقى مصرعه في القصف الجوى للبؤرة. وتلقى المتهم تدريبات بمعسكرات
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احباط-محاولة-تهريب

إحباط محاولة تهريب 800 كيلو مخدرات ومواد متفجرة

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة جلب مواد محظورة، يمكن أن تستخدم بشكل ضار فى صناعة العقاقير المخدرة، وذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم التهريب بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة على كل المنافذ، إذ وردت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ نويبع بشأن اعتزام شخصين (عامل، سائق)، مقيمين في دمياط، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة باسم العامل على سيارة نقل بمقطورة قيادة السائق، آتية من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحرى.
سرقة-بالإكراه-القاهرة-البساتين (2)

كيف أوقعت الشرطة بعصابة «ميكروباص الدائري»؟

لم يهنأ جيولوجى بشركة بترول بمنطقة التجمع الخامس باستقلاله وسيلة مواصلات من أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين في طريقه إلى منزله بمدينة بدر بعد يوم عمل شاق حتى فوجئ بأنه سقط ضحية تشكيل عصابي للسرقة، حيث هدده 5 أشخاص بأسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، واستولوا على حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالي قدره 15600 جنيه و2000 دولار، وأجبروه على النزول من السيارة ولاذوا بالفرار، ليتوجه الضحية إلى قسم شرطة البساتين للإبلاغ عن الواقعة طالبا النجدة لاستعادة المسروقات.
حريق

حريق «حوش» مقابر في دمنهور.. وتفحم مسنة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع، من السيطرة على حريق هائل بـ"حوش" مقابر مكون من غرفة وصالة بمقابر دمنهور خلف مسجد الصحافي، وأسفر الحريق عن تفحم سيدة مسنة وكفيفة تسكن الحوش، وتم استخراج الجثة بمعرفة رجال الإطفاء. وتبين أن سبب الحريق مصدر حراري "بطيء" وتم إخماد الحريق بمعرفة سيارتي إطفاء، وتم نقل الجثة لمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة وتم انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحريق، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
المتهمون-بالقتل-فى-سوهاج

ضبط 5 أشخاص قتلوا اثنين من أبناء عمومتهم بسوهاج

خلافات أبناء عمومة على قطعة أرض بسوهاج، تحولت إلى جريمة قتل جماعي، فتح خلالها خمسة متهمين النيران على أبناء عمومتهم، فقتلوا اثنين وأصابوا ثالثا بطلقات نارية، وهو ما دفع قوات الأمن إلى الاستنفار للقبض على الجناة، وأرشد أهلية الضحايا عن هوية 5 متهمين بشن الهجوم بالأسلحة النارية على المجني عليهم، وتمكنت قوات الأمن خلال ساعات محدودة، من تتبع المتهمين، وتحديد مكان اختبائهم، والقبض عليهم وبحوزتهم 5 بنادق آلية وعشرات الطلقات، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها معهم.
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نبيل-صادق-النائب-العام

التماس للنائب العام لوقف إعدام 13 متهما بأجناد مصر

تقدم المحامي علي إسماعيل، اليوم السبت، بالتماس إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، طالب فيه بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر تجاه 13 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بـ«تنظيم أجناد مصر»، لحين النظر في وقائع هذا الالتماس، مشيرا إلى وجود أخطاء في الحكم الصادر ضد المتهمين، بحسب الالتماس الذي حصلت «التحرير» على نسخة منه، وهو ما سيتضح عند إعادة نظر وقعات الطعن المقدم، مطالبا بوقف تنفيذ كافة الأحكام القضائية في تلك الجناية، لحين الفصل في وقائع هذا الالتماس.
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الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
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الجنايات تؤيد إخلاء سبيل 12 متهما بتدابير احترازية

أيدت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 12 متهما في القضايا التي حملت أرقام 828 لسنة 2016 أمن دولة، و474 لسنة 2017 جنايات أمن دولة عليا، و316 جنايات أمن دولة عليا لسنة 2018، بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، من شأنها الإخلال بالأمن العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بالبلاد، وتعريض أمنها للخطر، وذلك بعد رفض استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيلهم الصادر أول من أمس من محكمة الجنايات.
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سماع الشهود يؤجل محاكمة 271 بـ«حسم ولواء الثورة»

أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية في جلستها المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، محاكمة 271 عضوًا بحركتي «حسم ولواء الثورة» الإرهابيتين، إلى جلسة 8 مايو الجاري، لاستكمال سماع الشهود في القضية التي قيدت برقم 123 جنايات عسكرية، ويواجه فيها المتهمون ارتكاب جرائم تتعلق بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة "حسم" الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر.
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