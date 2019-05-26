مرافعة الدفاع تؤجل «حادث الواحات» لـ2 يونيو

تحرير:تهامى البندارى ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م

المحكمة العسكرية

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في حادث "الواحات الإرهابي" إلى جلسة 2 من يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شرطيا، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة وتلك العناصر التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة، والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.

أظهرت تحقيقات النيابة العسكرية أن المتهم الرئيسي في الحادث القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري «ليبى الجنسية» اتفق مع زملائه على تكوين بؤرة إرهابية داخل مصر، تحت قيادة الإرهابي المصري عماد الدين أحمد محمود عبد الحميد، الذي لقى مصرعه في القصف الجوى للبؤرة. وتلقى المتهم تدريبات بمعسكرات