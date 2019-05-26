كيف أوقعت الشرطة بعصابة «ميكروباص الدائري»؟

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م

المتهمون

لم يهنأ جيولوجى بشركة بترول بمنطقة التجمع الخامس باستقلاله وسيلة مواصلات من أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين في طريقه إلى منزله بمدينة بدر بعد يوم عمل شاق حتى فوجئ بأنه سقط ضحية تشكيل عصابي للسرقة، حيث هدده 5 أشخاص بأسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، واستولوا على حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالي قدره 15600 جنيه و2000 دولار، وأجبروه على النزول من السيارة ولاذوا بالفرار، ليتوجه الضحية إلى قسم شرطة البساتين للإبلاغ عن الواقعة طالبا النجدة لاستعادة المسروقات.

تحريات المباحث وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة توصلت إلى السيارة المستخدمة فى ارتكابها، ملك سائق، 37 سنة، سبق اتهامه فى قضية مشاجرة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (بائع، عاطل، طباخ، كهربائي) لهم معلومات جنائية مسجلة. أمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهم مبلغ