جريمة

كيف أوقعت الشرطة بعصابة «ميكروباص الدائري»؟

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م
المتهمون
المتهمون
لم يهنأ جيولوجى بشركة بترول بمنطقة التجمع الخامس باستقلاله وسيلة مواصلات من أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين في طريقه إلى منزله بمدينة بدر بعد يوم عمل شاق حتى فوجئ بأنه سقط ضحية تشكيل عصابي للسرقة، حيث هدده 5 أشخاص بأسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، واستولوا على حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالي قدره 15600 جنيه و2000 دولار، وأجبروه على النزول من السيارة ولاذوا بالفرار، ليتوجه الضحية إلى قسم شرطة البساتين للإبلاغ عن الواقعة طالبا النجدة لاستعادة المسروقات.
تحريات المباحث وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة توصلت إلى السيارة المستخدمة فى ارتكابها، ملك سائق، 37 سنة، سبق اتهامه فى قضية مشاجرة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (بائع، عاطل، طباخ، كهربائي) لهم معلومات جنائية مسجلة. أمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهم مبلغ
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احباط-محاولة-تهريب

إحباط محاولة تهريب 800 كيلو مخدرات ومواد متفجرة

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة جلب مواد محظورة، يمكن أن تستخدم بشكل ضار فى صناعة العقاقير المخدرة، وذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم التهريب بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة على كل المنافذ، إذ وردت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ نويبع بشأن اعتزام شخصين (عامل، سائق)، مقيمين في دمياط، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة باسم العامل على سيارة نقل بمقطورة قيادة السائق، آتية من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحرى.
محكمة عسكرية

مرافعة الدفاع تؤجل «حادث الواحات» لـ2 يونيو

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في حادث "الواحات الإرهابي" إلى جلسة 2 من يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شرطيا، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة وتلك العناصر التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة، والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
حريق

حريق «حوش» مقابر في دمنهور.. وتفحم مسنة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع، من السيطرة على حريق هائل بـ"حوش" مقابر مكون من غرفة وصالة بمقابر دمنهور خلف مسجد الصحافي، وأسفر الحريق عن تفحم سيدة مسنة وكفيفة تسكن الحوش، وتم استخراج الجثة بمعرفة رجال الإطفاء. وتبين أن سبب الحريق مصدر حراري "بطيء" وتم إخماد الحريق بمعرفة سيارتي إطفاء، وتم نقل الجثة لمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة وتم انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحريق، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
المتهمون-بالقتل-فى-سوهاج

ضبط 5 أشخاص قتلوا اثنين من أبناء عمومتهم بسوهاج

خلافات أبناء عمومة على قطعة أرض بسوهاج، تحولت إلى جريمة قتل جماعي، فتح خلالها خمسة متهمين النيران على أبناء عمومتهم، فقتلوا اثنين وأصابوا ثالثا بطلقات نارية، وهو ما دفع قوات الأمن إلى الاستنفار للقبض على الجناة، وأرشد أهلية الضحايا عن هوية 5 متهمين بشن الهجوم بالأسلحة النارية على المجني عليهم، وتمكنت قوات الأمن خلال ساعات محدودة، من تتبع المتهمين، وتحديد مكان اختبائهم، والقبض عليهم وبحوزتهم 5 بنادق آلية وعشرات الطلقات، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها معهم.
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سقوط عصابة الأفارقة.. تخصص سرقة المواطنين بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأحد، القبض على شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الإفريقية، لتورطهما فى سرقة 50 ألف جنيه من صاحب ورشة ألوميتال، عقب خروجه من أحد البنوك، وذلك بعد تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من مالك ورشة ألوميتال قرر بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه، من أحد البنوك، كائن بدائرة قسم شرطة المعادى، توجه لمسكنه مستقلا السيارة ملكه، وقام بترك السيارة أسفل العقار سكنه، وبداخلها المبلغ المالى وعقب عودته لاستقلال السيارة، اكتشف كسر الزجاج وسرقة المبلغ المالى ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
جثة

وفاة سيدة بعد إصابتها في مشاجرة دامية بالبساتين

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم، مساء اليوم السبت، جراء وقوع مشاجرة مع مجموعة من الأشخاص بمنطقة البساتين وجرى نقلها إلى المشرحة لاستخراج تصريح الدفن فيما لا يزال المصابون فى المستشفى، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة. تلقى مأمور قسم شرطة شرطة البساتين بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط مصابين، وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، ودلت التحريات الأولية أن مشادة كلامية وقعت بين شخصين تطورت إلى مشاجرة استعان خلالها كل منهما بأنصاره.
محور-جوزيف-تيتو

لمدة شهر.. خريطة التحويلات المرورية بمحور جوزيف تيتو

كشفت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد مدير أمن العاصمة للمرور، عن إغلاق محور جوزيف تيتو جزئيا لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري تقاطع الطريق الدائري مع المحور، الأمر الذي يستلزم إجراء تحويلات مرورية على مدى شهر كامل ابتداء من اليوم الجمعة، وأعلنت الإدارة أنه تقرر إجراء تحويلة مرورية بنهاية محور جوزيف تيتو أمام مصنع 81 الحربي وحتى مطلع الدائرى، على أن يجرى تحويل الاتجاه القادم من جوزيف تيتو تجاه الدائري للاتجاه الآخر القادم من الدائري تجاه كوبري الحرفيين بمحور جوزيف تيتو بطول 250 مترا.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

16 مصابا في تصادم سيارتين بطريق أسيوط الزراعي

وقع حادث تصادم مروع صباح اليوم الجمعة بين سيارة ميكروباص تقل عاملات في طريقهن إلى محل عملهن وأخرى نقل "ثلاجة" متوقفة على جانب طريق مصر أسيوط الزراعي بدائرة مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، مما أسفر عن إصابة قائد السيارة الأولى "الميكروباص" و15 سيدة وفتاة بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتلفيات بالسيارتين، وهرعت سيارات الإسعاف التابعة لمديرية الصحة بالجيزة إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة ومنها العياط المركزي والحوامدية العام.
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