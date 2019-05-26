سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

المرأة والشباب أولا.. رسالة السيسي في يوم إفريقيا

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال سفير مصر في بكين أسامة المجدوب، إنه نقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المشاركين في الاحتفال بيوم إفريقيا، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال الفترة الحالية، مضيفا في تصريح بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا الذي يوافق 25 مايو، وأقيم بالعاصمة الصينية "بكين:، أن الرئيس السيسي أكد في رسالته، أهمية تأهيل عنصر الشباب لقيادة مستقبل القارة الإفريقية، مع ضرورة تعزيز دور المرأة الإفريقية، وتدعيم الروابط الثقافية والحضارية بين شعوب القارة.
وشارك في الحفل مساعد وزير الخارجية الصيني "ليو شيانفا"، ولفيف من السفراء المعتمدين لدى بكين، وكبار الشخصيات الصينية المعنية بالشأن الإفريقي.وقامت شركة مصر للطيران -الشركة الوطنية وعضو تحالف ستار- برعاية الحفل، حيث أهداء تذاكر طيران مجانية من بكين إلى القاهرة، وهدايا آخرى للحضور، فيما تم عرض فيلم ترويجي
اقرأ المزيد
طقس (2)

طقس يرضي الصائمين.. بيان الأرصاد عن درجات الحرارة غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
زينة-رمضان (1)

دعاء اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك

مع بداية أول يوم من الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك، يحرص جموع الصائمين فى شتى بقاع العالم على الدعاء والإكثار من قراءة القرآن الكريم، والتقرب إلى المولى، عز وجل، بالأعمال الصالحة، وذلك استغلالا لنفحات تلك الأيام المباركة، التى بها ليلة خير من ألف شهر، ألا وهى ليلة القدر. ومع حلول اليوم الواحد والعشرين من شهر رمضان المبارك، اليوم الأحد، تُستحب قراءة هذا الدعاء: "اللهُمَّ اجْعَلْ لي فيهِ إلى مَرضاتكَ دَليلا، ولا تَجعَلْ لِلشيْطانِ فيهِ عَلَيَّ سَبيلا، وَاجْعَل الجَنَّةَ لي مَنْزِلا وَمَقيلا، يا قاضِيَ حَوائج الطالبينَ".
امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (3)

التعليم تواجه شاومينج في تسريب امتحان الرياضيات لأولى ثانوي

قال المسؤولون عن منصة الامتحانات، إن 380 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى العام، أداوا امتحان مادة الرياضيات إلكترونيا على التابلت فى الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، وهي الفترة الصباحية المخصصة للمدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، وعلى أن يؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية، الامتحان في الفترة المسائية المقررة في الواحدة ظهرا، ونفى المسؤلون ما يتردد عن تسريب امتحان الرياضيات على صفحات ومواقع الغش الإلكتروني مثل شاومينج، خلال الساعات الماضية.
زحام-مرورى (3)

حادثين وكثافات مرتفعة.. تعرف على حالة المرور اليوم

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، لتسهل عليهم معرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، حيث تسيطر كثافة مرورية مرتفعة على الطريق الدائرى الإقليمي، بسبب زيادة الأحمال من المحافظات إلى القاهرة، بينما ترتفع تلك الكثافة بنزلة الطريق إلى منطقة شبرا الخيمة، كما ظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وكذلك ظهرت كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو، وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام إلى القاهرة الجديدة.
اقرأ المزيد من الأخبار
إفطار-شباب-إفريقيا‎ (6)

«الرياضة» تستضيف شباب إفريقيا في إفطار جماعي (صور)

استضافت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشباب الإفريقي المشارك في فعاليات مهرجان يوم إفريقيا في إفطار جماعي على ضفاف نهر النيل، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكري يوم إفريقيا الـ 56 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليًّا). شارك في الإفطار الجماعي شباب من دول غينيا كوناكري، والمملكة المغربية، والجزائر، وغانا، وأوغندا، ومدغشقر، وموريتانيا، وزيمبابوي، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، والكاميرون.
سامح-شكرى (2)

مصر: نعمل مع دول إفريقيا لإسكات البنادق بحلول 2020

أكدت وزارة الخارجية، أن مصر تعمل مع دول القارة لإسكات البنادق في كافة أرجاء القارة بحلول عام 2020، وإنهاء الاقتتال في إفريقيا، موضحة أن القارة استطاعت أن تقطع شوطا طويلا للتغلب على العديد من العقبات المتعلقة بتحقيق السلم والأمن، إلا أنه تظل الحاجة للمزيد من العمل الإفريقي المشترك بين دول القارة لترسيخ مقومات السلام والأمن والاستقرار في القارة، وتعي مصر جيدا حجم المسئولية التي تقع على عاتقها خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي لتنسيق العمل المشترك، خاصة فى ضوء تبني مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية" كأحد أهم السبل للتعامل مع التحديات.
الفريق-أول-عبد-الفتاح-البرهان

البرهان يصل إلى القاهرة للقاء السيسي

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له، نقله عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر". ومنذ أيام بعث البرهان برسالة شكر وتقدير للسيسي، ردا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، عبر خلالها عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس، ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والاستقرار. وفي 22 أبريل الماضي، تسلم الرئيس السيسي رسالة من البرهان تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في جمهورية السودان.
سامح-شكري (1)

الخارجية: مصر تسعى لتوفير مستقبل أفضل لإفريقيا

أكدت وزارة الخارجية أن مصر تسعى مع الأشقاء الأفارقة لتوفير مستقبل أفضل للقارة. وذكرت الخارجية، فى بيان اليوم السبت، بمناسبة "يوم إفريقيا"، أنه على الرغم مما تحقق فى سبيل تلبية التطلعات الإفريقية المشتركة، فإنه لا يزال الكثير من العمل المشترك ينتظر دول القارة الإفريقية، وهو الأمر الذى تسعى مصر إلى تقديم إسهامها فيه يدًا بيد مع كل الأشقاء الأفارقة، وصولا إلى توفير مستقبل أفضل لإفريقيا على كل الأصعدة، وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز السلم والأمن، فضلا عن تمكين الشباب الإفريقى، وتحسين الخدمات الصحية فى إفريقيا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org