المرأة والشباب أولا.. رسالة السيسي في يوم إفريقيا

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال سفير مصر في بكين أسامة المجدوب، إنه نقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المشاركين في الاحتفال بيوم إفريقيا، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال الفترة الحالية، مضيفا في تصريح بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا الذي يوافق 25 مايو، وأقيم بالعاصمة الصينية "بكين:، أن الرئيس السيسي أكد في رسالته، أهمية تأهيل عنصر الشباب لقيادة مستقبل القارة الإفريقية، مع ضرورة تعزيز دور المرأة الإفريقية، وتدعيم الروابط الثقافية والحضارية بين شعوب القارة.

وشارك في الحفل مساعد وزير الخارجية الصيني "ليو شيانفا"، ولفيف من السفراء المعتمدين لدى بكين، وكبار الشخصيات الصينية المعنية بالشأن الإفريقي.وقامت شركة مصر للطيران -الشركة الوطنية وعضو تحالف ستار- برعاية الحفل، حيث أهداء تذاكر طيران مجانية من بكين إلى القاهرة، وهدايا آخرى للحضور، فيما تم عرض فيلم ترويجي