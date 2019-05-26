برج العرب يفتح أبوابه للجماهير في الثالثة عصرًا

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

جماهير الزمالك

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، صوب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية؛ لمشاهدة المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى الـ60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

ومن المقرر أن تفتح أبواب استاد برج العرب، من الثالثة عصرًا، لاستقبال الجماهير البيضاء، التي من المتوقع أن تحضر بكثافة كبيرة، بعد أن حددت الجهات الأمنية عدد الحضور بـ60 ألف مشجع، على أن تغلق بوابات الملعب في التاسعة مساءً، أي قبل المباراة بساعة واحدة. ويدير مباراة اليوم تحكيميًا طاقم مكون من الحكم الإثيوبي

ومن المقرر أن تفتح أبواب استاد برج العرب، من الثالثة عصرًا، لاستقبال الجماهير البيضاء، التي من المتوقع أن تحضر بكثافة كبيرة، بعد أن حددت الجهات الأمنية عدد الحضور بـ60 ألف مشجع، على أن تغلق بوابات الملعب في التاسعة مساءً، أي قبل المباراة بساعة واحدة.



ويدير مباراة اليوم تحكيميًا طاقم مكون من الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، ويعاونه زكالي زويس من جنوب إفريقيا، والحاج ماليك سامبا من السنغال، بجانب الحكم الرابع التونسي صادق السالمي، بينما يكون الحكم الزامبي جاني سيكازوي هو المسئول عن تقنية الفيديو.



قاريًا لعب الزمالك 15 مباراة نهائية ما بين دوري الأبطال وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس والسوبر الإفريقي، والبطولة الأفروآسيوية، وكان الفوز حليف الفارس الأبيض في 11 مناسبة، فيما كانت الخسارة حاضرة في 4 مناسبات.

