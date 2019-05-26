إحباط محاولة تهريب 800 كيلو مخدرات ومواد متفجرة

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

المتهمون

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة جلب مواد محظورة، يمكن أن تستخدم بشكل ضار فى صناعة العقاقير المخدرة، وذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم التهريب بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة على كل المنافذ، إذ وردت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ نويبع بشأن اعتزام شخصين (عامل، سائق)، مقيمين في دمياط، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة باسم العامل على سيارة نقل بمقطورة قيادة السائق، آتية من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحرى.

وقررت الأجهزة الأمنية استهداف الشحنة المشتبه فيها، وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة فى حضور مندوب صاحب الشأن "كهربائى سيارات" مقيم بدمياط، وأسفرت أعمال الفحص عن ضبط 16 جوالا لمادة يشتبه فى كونها مادة برمنجنات البوتاسيوم، وزنت 800 كيلوجرام. وتبين من الفحص أن المادة المضبوطة كانت مخفية ضمن