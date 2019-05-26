عصابة ميكروباص الدائري: «بنسرق الركاب ونجيب حشيش»

المتهمون: بنشتغل من بعد الفطار حتى الصباح لقلة المواطنين بالشوارع وسهولة الاستيلاء على متعلقاتهم وسرقتهم داخل الميكروباص وبنصرف الفلوس على الحشيش والترامادول

تحرير:يونس محمد ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

تغيرت عادته في استقلال سيارة أجرة "تاكسي" للذهاب للمنزل مثل باقي الأيام، فقرر ركوب أي سيارة في طريقه حتى يلحق موعد السحور مع أفراد أسرته، صعد سلم الطريق الدائري بمنطقة البساتين، وتوقفت سيارة ميكروباص أمامه سأله قائدها: "رايح على فين يا بيه؟"، وعقب صعوده لاحظ 4 أشخاص بدت عليهم ملامح الإجرام، فحاول النزول في أقرب محطة لكن سرعان ما اكتشف سقوطه ضحية تشكيل عصابي، أشهر أحدهم فرد خرطوش ووضعه على رأسه بينما هدده ثانٍ بسكين على صدره، وطالبه الثالث بصوت جهوري: "طلع اللى معاك بدل ما تموت برصاصة أو جسمك يتقطع حتت وإحنا فى رمضان ماحدش فاضيلك".

السطور السابقة ملخص ما دار بين جيولوجي يعمل في إحدى شركات البترول بمنطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة، إذ تعرض لواقعة سرقة بالإكراه على يد "عصابة الميكروباص" الذين تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة المواطنين عقب ركوبهم الميكروباص، ثم يلقون بهم فى الطريق. وألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين باستخدام

السطور السابقة ملخص ما دار بين جيولوجي يعمل في إحدى شركات البترول بمنطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة، إذ تعرض لواقعة سرقة بالإكراه على يد "عصابة الميكروباص" الذين تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة المواطنين عقب ركوبهم الميكروباص، ثم يلقون بهم فى الطريق.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين باستخدام التقنيات الحديثة، وذلك في أحد الأكمنة التي أعدت لهم وكانت بحوزتهم المسروقات والأسلحة المستخدمة فى سرقة المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات، وتم استدعاء عدد من المواطنين المجني عليهم للتعرف على المتهمين.

أنا اتسرقت

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة البساتين بلاغا من جيولوجى بشركة بترول كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، 36 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، قال خلاله إنه عقب استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها خمسة أشخاص من أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم فى طريقه لمدينة بدر، فوجئ بقيام مستقلي السيارة بتهديده بأسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، واستولوا على حقيبة يده بداخلها مبلغ مالى قدره 15 ألف جنيه و2000 دولار، وأجبروه على النزول من السيارة، ولاذوا بالفرار.

بالعرض على مدير مباحث العاصمة، أمر بسرعة تشكيل فريق بحث وإجراء التحريات وجمع المعلومات، وبانتقال ضباط المباحث لموقع الجريمة ومن خلال فحص كاميرات المراقبة تم تحديد السيارة المستخدمة في ارتكابها، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وبالكشف عن بيانات السيارة تبين أنها ملك سائق، 37 سنة، مقيم بدائرة القسم، وسبق اتهامه فى قضية مشاجرة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "بائع، وعاطل، وطباخ، وكهربائى"، جميعهم لهم معلومات جنائية مسجلة.

بتقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة تمكنت مأموريات من ضبط المتهمين في أكمنة تم نشرها لهم بأماكن ترددهم وذلك حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم مبلغ مالي قدره 19 ألف جنيه.

أمام رجال المباحث اعترف عناصر التشكيل العصابي بارتكاب الواقعة، وأن المبلغ المالي المضبوط بحيازتهم من متحصلات الواقعة، وتغيير المبلغ المستولى عليه من الدولارات إلى العملة المصرية تم من خلال أحد مكاتب الصرافة في منطقة البساتين، وأنفقوا باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية وتعاطى المواد المخدرة ما بين الحشيش والترامادول، وأنهم يعملون بنطاق الطريق الدائري بدءا من السلام حتى مدينة بدر، وذلك عقب الإفطار حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، مستغلين سهولة الاستيلاء على متعلقات المواطنين وسرقتهم داخل الميكروباص دون الاستغاثة بالمارة أو دوريات الشرطة في ذلك التوقيت.

وبإرشادهم تم ضبط الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وهي عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 مم، وعدد من طلقات الخرطوش من ذات العيار، علاوة على طبنجة صوت معدلة بلي و4 طلقات بلي و3 قطع أسلحة بيضاء.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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