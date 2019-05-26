جريمة

عصابة ميكروباص الدائري: «بنسرق الركاب ونجيب حشيش»

المتهمون: بنشتغل من بعد الفطار حتى الصباح لقلة المواطنين بالشوارع وسهولة الاستيلاء على متعلقاتهم وسرقتهم داخل الميكروباص وبنصرف الفلوس على الحشيش والترامادول
تحرير:يونس محمد ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
المضبوطات
المضبوطات
تغيرت عادته في استقلال سيارة أجرة "تاكسي" للذهاب للمنزل مثل باقي الأيام، فقرر ركوب أي سيارة في طريقه حتى يلحق موعد السحور مع أفراد أسرته، صعد سلم الطريق الدائري بمنطقة البساتين، وتوقفت سيارة ميكروباص أمامه سأله قائدها: "رايح على فين يا بيه؟"، وعقب صعوده لاحظ 4 أشخاص بدت عليهم ملامح الإجرام، فحاول النزول في أقرب محطة لكن سرعان ما اكتشف سقوطه ضحية تشكيل عصابي، أشهر أحدهم فرد خرطوش ووضعه على رأسه بينما هدده ثانٍ بسكين على صدره، وطالبه الثالث بصوت جهوري: "طلع اللى معاك بدل ما تموت برصاصة أو جسمك يتقطع حتت وإحنا فى رمضان ماحدش فاضيلك".
السطور السابقة ملخص ما دار بين جيولوجي يعمل في إحدى شركات البترول بمنطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة، إذ تعرض لواقعة سرقة بالإكراه على يد "عصابة الميكروباص" الذين تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة المواطنين عقب ركوبهم الميكروباص، ثم يلقون بهم فى الطريق. وألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين باستخدام
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محافظ-المنوفية-

تأجيل محاكمة محافظ المنوفية السابق إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، في القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، إلى جلسة غد الإثنين، لسماع المرافعات، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المحافظ السابق من جهاز الكسب غير المشروع في أمر الإحالة الصادر ضده، وصدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
حبس-متهمه

ضبط مسئولة بمستشفى القباري استولت على 1,5 مليون جنيه

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض محافظات الجمهورية، في ضبط عدة قضايا فساد كان من أبرزها ضبط مسئولة الدفع الإلكترونى بالوحدة الحسابية بمستشفى القبارى بالإسكندرية. وأوضحت الرقابة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن المسئولة متهمة باستيلائها على مبلغ 1,5 مليون جنيه بدون وجه حق عن طريق إصدارها أوامر دفع بأسماء بعض العاملين بالمستشفى دون علمهم وحصولها على تلك المبالغ لنفسها، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها.
غرق

غرق شخص أثناء الاستحمام في ترعة بالشرقية

لقي شخص في نهاية العقد الرابع من العمر مصرعه، اليوم الأحد؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة «كوبري الشباب» التابعة لدائرة مركز ومدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، حيث تبين غرقه أثناء محاولته الاستحمام في الترعة هربًا من حرارة الجو المرتفعة، بينما جرى انتشال الجثمان وتبين أن المتوفى كان يرتدي كامل ملابسه، وبالعرض على نيابة أبو حماد العامة، برئاسة المستشار جمال اللبان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
اللواء-سيد-سلطان‎ (1)

حملة أمنية بالمنوفية لضبط الهاربين من العدالة

شنت مباحث المنوفية، برئاسة اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وكل ما يخل بالأمن العام، وتم فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 41 شخصًا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية، تحت إشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، كما أجرى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، جولة ميدانية تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية وخدمات تأمين الكنائس والمنشآت الهامة والدينية بدائرة مركز شرطة الباجور.
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سرقة-بالإكراه-القاهرة-البساتين (2)

كيف أوقعت الشرطة بعصابة «ميكروباص الدائري»؟

لم يهنأ جيولوجى بشركة بترول بمنطقة التجمع الخامس باستقلاله وسيلة مواصلات من أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين في طريقه إلى منزله بمدينة بدر بعد يوم عمل شاق حتى فوجئ بأنه سقط ضحية تشكيل عصابي للسرقة، حيث هدده 5 أشخاص بأسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، واستولوا على حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالي قدره 15600 جنيه و2000 دولار، وأجبروه على النزول من السيارة ولاذوا بالفرار، ليتوجه الضحية إلى قسم شرطة البساتين للإبلاغ عن الواقعة طالبا النجدة لاستعادة المسروقات.
جثة (3)

مصرع مواطن وإصابة 7 آخرين صدمهم ميكروباص في حلوان

لقى مواطن مصرعه وأصيب 7 آخرون، مساء اليوم الجمعة، بعدما صدمتهم سيارة ميكروباص في أثناء تواجدهم أعلى الرصيف أمام أحد المستشفيات في مدينة حلوان، ما أدى إلى توقف حركة المرور، من جهتها انتقلت أوناش تابعة لإدارة المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المُتوفى والسبعة المصابين إلى المستشفى، وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة للطريق في حلوان بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل عدد من رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

كشف لغز سرقة 374 ألف جنيه من تاجر عربي بمصر القديمة

نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتعاون مع قطاع الأمن العام، اليوم الأحد، فى كشف لغز سرقة أكثر من ربع مليون جنيه من تاجر يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وتبين أن 7 أشخاص استوقفوه وانتحلوا شخصية رجال الشرطة لسرقته بمنطقة مصر القديمة. تعود الواقعة إلى تلقي الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بلاغا من أحد الأشخاص "تاجر" 34 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم بأحد الفنادق بدائرة قسم قصر النيل، بقيام أحد الأشخاص، سبق تعرفه عليه من خلال أحد أصدقائه يحمل جنسية ذات الدولة، بادعاء مساعدته فى شراء كمية من المنظفات للاتجار فيها فى بلاده.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

سقوط 18 تاجر مخدرات فى حملة مكبرة بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع قطاع الأمن العام والأمن المركزي، اليوم السبت، حملة أمنية مكبرة لتطهير البؤر الإجرامية، وضبط الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية، وفى الساعات الأولى من صباح اليوم، داهم ضباط المباحث أوكار الجريمة بالمناطق المتفرقة بمناطق محافظة الجيزة والتى أسفرت عن ضبط 18 متهما، لتورطهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهم 665 جرام حشيش، و598 قرص مخدر، كما أسفرت الحملة عن ضبط 76 جراما من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى 680 جراما من مخدر الإستروكس.
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