هبوط جديد لسعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

الدولار

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من قرشين في أقل من ساعة واحدة. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.93 جنيه للبيع، و16.83 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.94 جنيه للبيع، و16.84 جنيه للشراء.

وتراجع سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.92 جنيه للبيع، و16.82 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.91 جنيه للبيع، و16.81 جنيه للشراء. كما انخفض سعر الدولار في بنك مصر إيران بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.93 جنيه للبيع، و16.83 جنيه للشراء،