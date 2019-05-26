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طقس يرضي الصائمين.. بيان الأرصاد عن درجات الحرارة غدا

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
الأرصاد تعلن طقس الغد
الأرصاد تعلن طقس الغد
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 20 33 شبين الكوم 20 32 طنطا 18 31 دمنهور 16 30 الإسكندرية 14 28 بلطيم 20 28 مطروح 16 26 السلوم 18 35 سيوة 19 38 بورسعيد 21 26 دمياط 21 26 الزقازيق 19 32 الإسماعيلية 18 33 السويس 18 33 العريش 19 26 رفح 19 26 رأس سدر 26 34 نخل
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السيسي-اديس-بابا (3)

المرأة والشباب أولا.. رسالة السيسي في يوم إفريقيا

قال سفير مصر في بكين أسامة المجدوب، إنه نقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المشاركين في الاحتفال بيوم إفريقيا، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال الفترة الحالية، مضيفا في تصريح بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا الذي يوافق 25 مايو، وأقيم بالعاصمة الصينية "بكين:، أن الرئيس السيسي أكد في رسالته، أهمية تأهيل عنصر الشباب لقيادة مستقبل القارة الإفريقية، مع ضرورة تعزيز دور المرأة الإفريقية، وتدعيم الروابط الثقافية والحضارية بين شعوب القارة.
زينة-رمضان (1)

دعاء اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك

مع بداية أول يوم من الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك، يحرص جموع الصائمين فى شتى بقاع العالم على الدعاء والإكثار من قراءة القرآن الكريم، والتقرب إلى المولى، عز وجل، بالأعمال الصالحة، وذلك استغلالا لنفحات تلك الأيام المباركة، التى بها ليلة خير من ألف شهر، ألا وهى ليلة القدر. ومع حلول اليوم الواحد والعشرين من شهر رمضان المبارك، اليوم الأحد، تُستحب قراءة هذا الدعاء: "اللهُمَّ اجْعَلْ لي فيهِ إلى مَرضاتكَ دَليلا، ولا تَجعَلْ لِلشيْطانِ فيهِ عَلَيَّ سَبيلا، وَاجْعَل الجَنَّةَ لي مَنْزِلا وَمَقيلا، يا قاضِيَ حَوائج الطالبينَ".
امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (3)

التعليم تواجه شاومينج في تسريب امتحان الرياضيات لأولى ثانوي

قال المسؤولون عن منصة الامتحانات، إن 380 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى العام، أداوا امتحان مادة الرياضيات إلكترونيا على التابلت فى الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، وهي الفترة الصباحية المخصصة للمدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، وعلى أن يؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية، الامتحان في الفترة المسائية المقررة في الواحدة ظهرا، ونفى المسؤلون ما يتردد عن تسريب امتحان الرياضيات على صفحات ومواقع الغش الإلكتروني مثل شاومينج، خلال الساعات الماضية.
زحام-مرورى (3)

حادثين وكثافات مرتفعة.. تعرف على حالة المرور اليوم

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، لتسهل عليهم معرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، حيث تسيطر كثافة مرورية مرتفعة على الطريق الدائرى الإقليمي، بسبب زيادة الأحمال من المحافظات إلى القاهرة، بينما ترتفع تلك الكثافة بنزلة الطريق إلى منطقة شبرا الخيمة، كما ظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وكذلك ظهرت كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو، وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام إلى القاهرة الجديدة.
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طقس-معتدل

وسط تحذيرات.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، اليوم الأحد، ليسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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الحر مستمر ودرجاته تنخفض.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة، وباقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين،والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية.
التغلب-على-حر-الصيف

بداية موجة حر قاسية.. الأرصاد تعلن طقس 16 رمضان

تستعد البلاد بداية من اليوم الثلاثاء، لموجة حارة قاسية ترتفع فيها درجات الحرارة تدريجيا حتى تصل إلى 45 درجة، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، وتنشط على خليج السويس ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.
طقس-حر

ارتفاع صادم في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس 16 رمضان

رغم الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، إلا أن توقعات طقس 16 رمضان تبدو بالمقارنة صادمة، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة ليسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، وتنشط على خليج السويس ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.
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