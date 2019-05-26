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مركز «سلمان» يوزع مئات الأطنان من السلع الغذائية

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
الملك سلمان
الملك سلمان
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع السلال الرمضانية على اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق بالأردن من خلال 9 محطات متتالية قام بها المركز. وشملت كل سكان المخيمين من اللاجئين السوريين والبالغ عددهم 82 ألفاً و468 مستفيداً، بإجمالي 821 طناً من المواد الغذائية، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمجلس النرويجي للاجئين، وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن قد أطلق منذ بداية شهر رمضان مشروع توزيع السلال الرمضانية على الأشقاء السوريين بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و419 ألف ريال سعودي.
كما واصل المركز لليوم التاسع عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية، وبلغ عدد الوجبات التي جرى توزيعها 6698 وجبة في محافظات حضرموت ومديرية العبر ومأرب ومديرية سيئون، ونازحي العاصمة صنعاء ونازحي مديرية أرحب ونازحي مخيم الميل، ومحافظة
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انتخابات-الجزائر

حراك الجزائر ينتصر.. انتخابات الرئاسة «لم يترشح أحد»

تحول المشهد في الجزائر لصالح حراك الشارع الرافض بشكل قاطع لإجراء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر لها أن تنعقد في يوليو المقبل قبل رحيل بقايا نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث يصر المحتجون على رحيل رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح قبل إجراء أي خطوة دستورية. واشتعلت في الآونة الأخيرة أزمة الانتخابات الرئاسية بين الجيش وأحزاب المعارضة، ففيما جددت المؤسسة العسكرية تمسكها بموعد الانتخابات المعلن، لا تزال قوى المعارضة عند موقفها الرافض.
احتجاجات-الجزائر (6)

انتخابات الرئاسة الجزائرية بدون مرشحين.. من الفائز؟

ازدادت الأوضاع غموضا في الجزائر وأثيرت المزيد من التساؤلات، بعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم المرشحين لانتخابات الرئاسة ملفاتهم للمجلس الدستوري، استعدادا لخوض سباق الانتخابات المقرر انعقادها في يوليو المقبل، لكن القائمة جاءت خالية من المرشحين تماما، ما يرجح بقوة كافة تأجيل الانتخابات، وهو المطلب الرئيسي الذي نادى به المتظاهرون في الشوارع، ما يعد انتصارا جديدا لهم في مواجهة السلطات القائمة على إدارة شؤون البلاد، والتي تصر على إجراء الانتخابات في 4 يوليو المقبل، بحسب سكاي نيوز.
صحف-سعودية (1)

صحف عربية: طابور من المرشحين لخلافة تيريزا ماي

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، بين استعراض الشأن العربي والإقليمي والدولي، وأطلعتنا الصحف على تطورات أوضاع الصراع في الشرق الأوسط، كما تناولت التوتر المتصاعد بين أمريكا وإيران، إضافةً إلى العديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها تحت عنوان "أمريكا تشتبه في فصيلين عراقيين في استهداف سفارتها" ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مسؤولا أمنيا عراقيا رفيعا كشف عن أن شكوك الولايات المتحدة حول استهداف سفارتها في المنطقة الخضراء ببغداد الأسبوع الماضي، تحوم حول فصيلين، هما كتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي، وقد تبلغ الجانب العراقي بذلك.
احتجاجات-الجزائر (6)

حزب التحالف الوطني يعلق مشاركته في انتخابات الجزائر

أعلن حزب التحالف الوطني الجمهوري الجزائري، اليوم السبت، في بيان له، عقب اجتماع مكتبه الوطني، تعليق مشاركته في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل، لحين توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري، قائلا إن القرار مبرر باعتبارات شعبية ودستورية وقانونية وسياسية، معتبرا أن رفض شرائح كبيرة من الشعب الجزائري للإطار الذي ستتم فيه الانتخابات وعدم اكتمال الآليات الدستورية والقانونية المنظمة للانتخابات (الهيئة العليا للإشراف والرقابة وتعديل قانون الانتخابات).
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هروب-الروهينجا

100 مليون دولار مساعدات من كندا للروهينجا في بنجلادش

أعلنت الحكومة الكندية، تخصيص مبلغ 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية وإنمائية لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا من أزمة المسلمين الروهينجا في بنجلادش. وجاء الإعلان على لسان كمالبريت خيرا، السكرتيرة البرلمانية لوزيرة التنمية الدولية ووزيرة شؤون المرأة والمساواة مريم منصف، وبالنيابة عن الوزيرة منصف في نهاية جولة قامت بها على بنجلادش. وذكر بيان من الحكومة الكندية أن خيرا التقت في بنجلادش بمسؤولين في الحكومة وبشركاء في مجال المساعدات الإنسانية والإنمائية وبلاجئين روهينجا في مدينة كوكس بازار.
النفط-السعودى

وزير سعودي: أعمال التخريب لم تضر إنتاج النفط

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن الهجمات التي تعرضت لها أصول طاقة سعودية مؤخرا تشكل مخاطر لأمن إمدادات النفط، لكنها لم تؤثر على إنتاج المملكة، وإن مخزون النفط العالمي يزداد والاحتياطات ضخمة، مضيفا أنه ينبغي مشاركة الجميع في الالتزام بتخفيضات النفط بحيث لا يتحملها البعض فقط، وأن مخزون النفط العالمي يزداد والاحتياطات ضخمة، جاء ذلك في تصريح، اليوم الأحد، قبيل اجتماع لجنة وزارية من كبار المنتجين في منظمة أوبك وحلفائها، من بينهم السعودية وروسيا، وأوردتها قناة "العربية" الإخبارية.
الملك-سلمان (2)

قمتان في السعودية لبحث الاعتداء على ناقلات النفط

دعا الملك سلمان بن عبدالعزيز العاهل السعودي، مساء السبت، إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئة، في 30 مايو الجاري، لبحث الاعتداءات الأخيرة في السعودية والإمارات. وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، أن القمتين تأتيان حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
السيسى-يلتقى-اسامة-نقلى-سفير-السعودية

الملك سلمان يبعث رسالة إلى الرئيس السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السفير نقل إلى الرئيس تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما سلمه دعوة موجهة من الملك للمشاركة في الدورة 14 لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية مايو الجاري بمكة المكرمة. كما نقل السفير تقدير المملكة، العميق للموقف المصري القوي والداعم للمملكة إزاء إدانة الاستهداف الذي طال مؤخرا محطتي ضخ للبترول بالرياض.
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