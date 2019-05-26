مركز «سلمان» يوزع مئات الأطنان من السلع الغذائية

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

الملك سلمان

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع السلال الرمضانية على اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق بالأردن من خلال 9 محطات متتالية قام بها المركز. وشملت كل سكان المخيمين من اللاجئين السوريين والبالغ عددهم 82 ألفاً و468 مستفيداً، بإجمالي 821 طناً من المواد الغذائية، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمجلس النرويجي للاجئين، وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن قد أطلق منذ بداية شهر رمضان مشروع توزيع السلال الرمضانية على الأشقاء السوريين بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و419 ألف ريال سعودي.

كما واصل المركز لليوم التاسع عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية، وبلغ عدد الوجبات التي جرى توزيعها 6698 وجبة في محافظات حضرموت ومديرية العبر ومأرب ومديرية سيئون، ونازحي العاصمة صنعاء ونازحي مديرية أرحب ونازحي مخيم الميل، ومحافظة

كما واصل المركز لليوم التاسع عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية، وبلغ عدد الوجبات التي جرى توزيعها 6698 وجبة في محافظات حضرموت ومديرية العبر ومأرب ومديرية سيئون، ونازحي العاصمة صنعاء ونازحي مديرية أرحب ونازحي مخيم الميل، ومحافظة الضالع ومديرية قعطبة ومحافظة أبين ومديريات زنجبار وخنفر وجعار.



كما تم تقديم مساعدات إيوائية للمتضررين في مخيم الجفينة بمحافظة مأرب جراء السيول التي اجتاحت المخيم وأدت إلى جرف كثير من خيام النازحين، وقام المركز بتقديم مواد إيوائية عاجلة لـ20 أسرة اشتملت على 20 خيمة و120 بطانية و40 بساطاً. ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.



