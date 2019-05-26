في امتحان الرياضيات.. قلم «التابلت» لا يعمل بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

تابلت الثانوية - أرشيفية

شهد اليوم الخامس من امتحانات الصف الأول الثانوي "امتحان مادة الرياضيات" بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، مشكلة جديدة، تمثلت في أن القلم الإلكتروني الخاص بالتابلت المدرسي لا يعمل، إذ يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الرياضيات خلال الفترة الصباحية بإجمالي 24 ألفا و413 طالبا وطالبة، في 100 مدرسة. وكذا يجري الاستعداد في جميع المدارس لامتحان الفترة المسائية لطلاب المدارس الخاصة خلال الفترة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.

المهندس أحمد الرفاعي رئيس مجلس أمناء دمنهور وعضو مجلس أمناء المحافظة، قال: "وردنا العديد من الشكاوى من عدم تمكن الطلبة من استعمال القلم الإلكتروني المرفق مع التابلت وعدم تفاعله مع شاشة التابلت"، مناشدا وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حل هذه المشكلة سريعا، لأن مادة الرياضيات بها أسئلة تحتاج