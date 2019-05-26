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في امتحان الرياضيات.. قلم «التابلت» لا يعمل بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
تابلت الثانوية - أرشيفية
تابلت الثانوية - أرشيفية
شهد اليوم الخامس من امتحانات الصف الأول الثانوي "امتحان مادة الرياضيات" بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، مشكلة جديدة، تمثلت في أن القلم الإلكتروني الخاص بالتابلت المدرسي لا يعمل، إذ يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الرياضيات خلال الفترة الصباحية بإجمالي 24 ألفا و413 طالبا وطالبة، في 100 مدرسة. وكذا يجري الاستعداد في جميع المدارس لامتحان الفترة المسائية لطلاب المدارس الخاصة خلال الفترة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.
المهندس أحمد الرفاعي رئيس مجلس أمناء دمنهور وعضو مجلس أمناء المحافظة، قال: "وردنا العديد من الشكاوى من عدم تمكن الطلبة من استعمال القلم الإلكتروني المرفق مع التابلت وعدم تفاعله مع شاشة التابلت"، مناشدا وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حل هذه المشكلة سريعا، لأن مادة الرياضيات بها أسئلة تحتاج
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«النواب» يوصي بتقديم شركة صيانكو ردا حول أرباحها

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال احتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب طلعت السويدي، بإيفاد اللجنة برد كتابي من شركة صيانة الأجهزة "صيانكو"، حول أرباح الشركة وعدد العمالة الرسمي المثبت بها بالإضافة إلى قيمة المرتبات الشهرية للعمال، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، في أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن عبد الله، بشأن إيضاح طبيعة عمل شركة صيانكو إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، ودورها في تنمية اقتصاد الدولة ومبررات الشركة فيما تحققه من خسائر فعلية.
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رئيس الأركان يفطر مع رجال الدفاع الجوي

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من قادة وضباط وصف وجنود قوات الدفاع الجوى وشاركهم تناول الإفطار، الذى يأتى استمرارًا لسلسلة لقاءات القيادة العامة مع رجال القوات المسلحة، للاطمئنان على الكفاءة القتالية والحالة المعنوية للمقاتلين بمختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.
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مسجد «داهية العرب» تحت حصار الإهمال

يتوافد الآلاف كل عام في شهر رمضان الكريم من مختلف محافظات الجمهورية للصلاة والاعتكاف بالمسجد الأشهر في مصر "عمرو بن العاص"، بينما يحرص الكثيرون على اصطحاب أبنائهم في صلاة العشاء والتراويح، وحتى فجر اليوم الجديد. ارتباط المصريين بمسجد عمرو بن العاص ربما يعود لأنه أول مسجد بني في مصر بعد الفتح الإسلامي، ولما يتمتع به المسجد من عمارة إسلامية، ظلت ولا تزال مقصد المحبين لصحابة رسولنا الكريم، كما أن المسجد دائما ما يشهد وجود خطباء لهم ثقل ديني، وأئمة يتميزون بجمال الصوت.
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اضبطوا القبلة.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدا

ظاهرة فلكية غير معتادة على مدار العام، تشهدها الكعبة المشرفة غدا الإثنين 22 من رمضان، حيث تتعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة وقت الأذان لصلاة الظهر، في الساعة 12:18 بتوقيت مكة المكرمة، وعند هذه اللحظة سيختفي ظل الكعبة المشرفة ويكون اتجاه الشمس بالنسبة لأي نقطة على سطح الكرة الأرضية هو اتجاه القبلة تماما، وستكون زاوية ارتفاع الشمس وقت صلاة الظهر فوق الكعبة المشرفة مساوية لـ89,93 درجة قوسية، أي لا يفصلها عن التعامد التام -بلوغها زاوية سمت الرأس 90 درجة- سوى 0,07 من الدرجة.
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80% من مدارس القليوبية تؤدي امتحان الأحياء بالتابلت

أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقليوبية، امتحان مادة الأحياء اليوم الإثنين، على جهاز التابلت بنسبة 80% من إجمالي مدارس المحافظة، بينما أدى الطلاب من خارج المنظومة الامتحان ورقيا، وجاءت إدارة بنها التعليمية على رأس الإدارات التي أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت بعدد 20 من إجمالي 23 مدرسة. وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، أنه جار العمل على تدارك المشكلات بالمدارس المتبقية على أن تصبح نسبة امتحان الطلاب بمدارس المحافظة للصف الأول الثانوي 100%، وذلك من خلال التنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجي بالإدارات المختلفة.
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تعليم الدقهلية: 97% أدوا امتحان الأحياء إلكترونيا

أكد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، مرور امتحان مادة الأحياء إلكترونيًا للصف الأول الثانوي، بنسبة تتخطى 97% دون حدوث أي أزمات تعطل في السيستم باستثناء مدرسة تمي الأمديد واللواء عبد السلام أبو النجا، بسبب عطل فني، وتم السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى الخاص بالمادة أثناء عقد الاختبار سواء إلكترونى أو ورقي، موضحا فى حالة حدوث عطل بالتابلت أثناء الاختبار، يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير ضمانًا لحق الطالب.
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احتجاج طلاب أولى ثانوي بالإسماعيلية:عايزين نظام قديم

توافد العشرات من طلاب الصف الأول الثانوي عصر اليوم الأحد، أمام مبنى ديوان محافظة الإسماعيلية، احتجاجا على أزمة امتحان اللغة العربية اليوم، وأغلق أمن المبنى باب الدخول والباب المخصص للسيارات أمام الطلاب وأبلغهم بعدم وجود محافظ الإسماعيلية، فيما اضطر الموظفون للخروج من الباب الخلفي للمبنى، وذلك عقب حدوث حالة من الارتباك في أول امتحانات نهاية العام، بعد حدوث عطل في سيستم التابلت، ما جعل الطلاب يتوجهون إلى مبنى ديوان عام المحافظة لمحاولة مقابلة المحافظ.
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«ورقي ولا تابلت».. غضب بسبب امتحان أولى ثانوي

أكد عدد من طلاب الصف الأول الثانوي العام، أنهم أدوا امتحان اللغة العربية، اليوم الأحد، ورقيًّا، وبعدما انتهوا من الإجابة تم إبلاغهم بضرورة أداء الامتحان إلكترونيًّا، مشيرين إلى أنهم دخلوا مرة أخرى على منصة الامتحانات الإلكترونية عبر أجهزة التابلت، وأجابوا عن معظم الأسئلة. بينما سادت حالة من الغضب بين أولياء أمور الطلاب، نتيجة إلزام المدارس أبناءهم بالتحويل من الامتحان الورقي إلى الإلكتروني بعد مرور أكثر من ساعة على أداء الطلاب الامتحان ورقيًّا.
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