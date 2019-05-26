نهائي الكونفدرالية..تركيب شاشة الـ«Var» في برج العرب

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

تقنية الفار

قبل ساعات من إقامة المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، قام المسئولون التنفيذيون من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تقنية الفيديو بتركيب شاشة الـ«var» لحكم مباراة الفريق الأبيض ونهضة بركان المغربي، المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه.

ويدير مباراة اليوم تحكيميًا طاقم مكون من الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، ويعاونه زكالي زويس من جنوب إفريقيا، والحاج ماليك سامبا من السنغال، بجانب الحكم الرابع التونسي صادق السالمي، بينما يكون الحكم الزامبي جاني سيكازوي هو المسئول عن تقنية الفيديو. ومن المقرر أن تفتح أبواب استاد برج العرب، من الثالثة

ويدير مباراة اليوم تحكيميًا طاقم مكون من الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، ويعاونه زكالي زويس من جنوب إفريقيا، والحاج ماليك سامبا من السنغال، بجانب الحكم الرابع التونسي صادق السالمي، بينما يكون الحكم الزامبي جاني سيكازوي هو المسئول عن تقنية الفيديو.



ومن المقرر أن تفتح أبواب استاد برج العرب، من الثالثة عصرًا، لاستقبال الجماهير البيضاء، التي من المتوقع أن تحضر بكثافة كبيرة، بعد أن حددت الجهات الأمنية عدد الحضور بـ60 ألف مشجع، على أن تغلق بوابات الملعب في التاسعة مساءً، أي قبل المباراة بساعة واحدة.



قاريًا لعب الزمالك 15 مباراة نهائية ما بين دوري الأبطال وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس والسوبر الإفريقي، والبطولة الإفرواسيوية، وكان الفوز حليف الفارس الأبيض في 11 مناسبة، فيما كانت الخسارة حاضرة في 4 مناسبات.

