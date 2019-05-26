رياضة

ديفيد لويز يدعم ساري للبقاء في تشيلسي

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
ماوريسيو ساري
ماوريسيو ساري
دعم المدافع البرازيلي ديفيد لويز، مدربه ماوريسيو ساري، في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مستقبله مع الفريق بسبب ضعف نتائج تشيلسي معه هذا الموسم وتعرضه لهزائم ثقيلة برباعية نظيفة أمام بورنموث وبسداسية نظيفة أمام مانشستر سيتي. وقال لويز في هذا الشأن: "أعتقد أنه يقدم عملا رائعًا، ويقدم موسما مميزا معنا، بدأنا بصورة جيدة، والكل شعر بالإثارة وقال إن تشيلسي سينافس على لقب الدوري هذا الموسم، ومن ثم مررنا بتذبذب في المستوى، ولكننا أنهينا الموسم بصورة جيدة في الدوري، ونملك فرصة للتتويج بلقب في الدوري الأوروبي".
وأضاف لويز: "يحاول ساري تعليمنا فلسفته الخاصة في كرة القدم، هذا جزء من عمله، عليه أن يحاول تعليمنا ما يدور في رأسه، وكيف ينظر إلى كرة القدم، وأرى أنه يقدم عملا جيدا". وتابع المدافع البرازيلي: "إذا ظننت في يوم أنك تعرف كل شيء، فاعلم أنك ستسقط، وذلك في أي مهنة سواء كنت مدربا أو لاعبا، عليك أن تواصل التعلم،
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وليد-ازارو

مستشفى الأهلي.. علاج طبيعي للشيخ وفحص طبي لأزارو

يؤدي أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسات علاج طبيعي بعد تعرضه لإصابة بجزع في أنكل القدم، على أن يبدأ مرحلة جديدة في برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد زوال الورم من القدم بشكل نهائي، وكان الشيخ قد تعرض للإصابة في مران الفريق، واطمأن الجهاز الفني على حالة اللاعب، مؤكدًا عودته من جديد للانتظام في المران الجماعي بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له، ويؤدي الأهلي تدريباته يوميا على ملعب التتش تحت قيادة الأورجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق.
أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (2)

وزير الرياضة يساند الزمالك في نهائي الكونفيدرالية

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن حضوره المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى الـ60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد.
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تطورات جديدة تقرب دي ليخت من مانشستر يونايتد

يمر برشلونة بأسبوع محبط للغاية، وذلك بعد خسارته أمس في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا بنتيجة 2-1، ويحاول البارسا التعاقد مع مدافع أياكس الهولندي ماتياس دي ليخت منذ فترة، وتمتع المسؤولون في العملاق الكتالوني بالتفاؤل الكبير من إمكانية ضم اللاعب بعد التعاقد مع زميله في الفريق، فرينكي دي يونج، إلا أن هذا الأسبوع أبى إلا أن يوجه ضربات تلو الأخرى لبرشلونة، إذ أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أنه بات قريبًا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد، حتى لو لم يتم الإعلان عن أي شيء بشكل رسمي حتى الآن.
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حارس-مرمى-ارسنال-بيتر-تشيك (8)

تشيك يستعد للعودة إلى تشيلسي من جديد هذا الصيف

أشار موقع "سكاي سبورتس" البريطاني إلى عودة الحارس التشيكي بيتر تشيك، إلى صفوف نادي تشيلسي من جديد، الصيف المقبل، ولكن في منصب المدير الرياضي، وأعلن الحارس البالغ من العمر 37 عامًا، عن اعتزاله اللعب نهاية الموسم الجاري، إذ سيخوض آخر مباراة في مسيرته يوم الأربعاء المقبل في أذربيجان، وتحديدا في نهائي الدوري الأوروبي رفقة فريقه أرسنال أمام فريقه المستقبلي تشيلسي، ولا يوجد في تشيلسي مدير تقني منذ استقالة مايكل إيمينالو في شهر نوفمبر من عام 2017، ومنذ ذلك الحين تولت مارينا جرانوفسكايا معظم مهام إيمينالو.
ارسنال

رسميا.. نجم أرسنال يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي رسميا، استبعاد النجم الأرميني هنريك مخيتاريان، من قائمة الجانرز لمواجهة نظيره تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي، والمقرر إقامتها على ملعب باكو الأوليمبى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، وجاء سبب غياب اللاعب عن السفر مع بعثة آرسنال لمواجهة تشلسي في أذربيجان لأسباب أمنية، وسيحصل كل لاعب من المدفعجية على نصف مليون جنيه إسترليني في حال التتويج باللقب القاري الأول لأرسنال منذ عام 1994، وحينها توج المدفعجية بلقب كأس الكؤوس الأوروبية.
ارسنال‎

لأسباب سياسية.. مخيتاريان خارج الدوري الأوروبي

تأكد رسميًا غياب النجم الأرميني هنريك مخيتاريان عن خوض المباراة النهائية للدوري الأوروبي يوم 29 مايو المقبل أمام تشيلسي، خوفًا على سلامة اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا من التواجد على أرضية الملعب بعاصمة أذربيجان باكو، وقال مخيتاريان بحسبب "بي بي سي": "ناقشت كل الخيارات الممكنة، واتفقت مع النادي على اتخاذ القرار الأصعب، وهو عدم السفر مع الفريق لخوض النهائي، هذه نوعية من المباريات لا تأتي دائمًا، وبالتالي أشعر بالآلم للغياب"، ويأتي ذلك بسبب توتر العلاقات السياسية بين أرمينيا وأذربيجان.
ارسنال‎

أرسنال يحفز لاعبيه قبل نهائي الدوري الأوروبي

رصد نادي أرسنال مكافآت ضخمة للاعبيه في حال نجحوا في التتويج بلقب الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل، عندما يواجهون تشيلسي في المباراة النهائية في باكو غدا الأربعاء، وسيحصل كل لاعب من المدفعجية على نصف مليون جنيه إسترليني في حال التتويج باللقب القاري الأول لأرسنال منذ عام 1994، وحينها توج المدفعجية بلقب كأس الكؤوس الأوروبية، وسيساهم التتويج بلقب الدوري الأوروبي في مشاركة أرسنال في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد إنهائه الدوري الإنجليزي في المركز الخامس.
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