ديفيد لويز يدعم ساري للبقاء في تشيلسي

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

ماوريسيو ساري

دعم المدافع البرازيلي ديفيد لويز، مدربه ماوريسيو ساري، في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مستقبله مع الفريق بسبب ضعف نتائج تشيلسي معه هذا الموسم وتعرضه لهزائم ثقيلة برباعية نظيفة أمام بورنموث وبسداسية نظيفة أمام مانشستر سيتي. وقال لويز في هذا الشأن: "أعتقد أنه يقدم عملا رائعًا، ويقدم موسما مميزا معنا، بدأنا بصورة جيدة، والكل شعر بالإثارة وقال إن تشيلسي سينافس على لقب الدوري هذا الموسم، ومن ثم مررنا بتذبذب في المستوى، ولكننا أنهينا الموسم بصورة جيدة في الدوري، ونملك فرصة للتتويج بلقب في الدوري الأوروبي".

وأضاف لويز: "يحاول ساري تعليمنا فلسفته الخاصة في كرة القدم، هذا جزء من عمله، عليه أن يحاول تعليمنا ما يدور في رأسه، وكيف ينظر إلى كرة القدم، وأرى أنه يقدم عملا جيدا". وتابع المدافع البرازيلي: "إذا ظننت في يوم أنك تعرف كل شيء، فاعلم أنك ستسقط، وذلك في أي مهنة سواء كنت مدربا أو لاعبا، عليك أن تواصل التعلم،

وأضاف لويز: "يحاول ساري تعليمنا فلسفته الخاصة في كرة القدم، هذا جزء من عمله، عليه أن يحاول تعليمنا ما يدور في رأسه، وكيف ينظر إلى كرة القدم، وأرى أنه يقدم عملا جيدا".



وتابع المدافع البرازيلي: "إذا ظننت في يوم أنك تعرف كل شيء، فاعلم أنك ستسقط، وذلك في أي مهنة سواء كنت مدربا أو لاعبا، عليك أن تواصل التعلم، وتحاول التطور في كل يوم".



وواصل لويز: "هذه هي كرة القدم، الأندية الكبرى تعاني من الضغوطات، وإذا كنت لا تريد الضغوطات، فلا تظهر في الأندية الكبرى".



وعن نهائي الدوري الأوروبي قال: "ستكون مباراة هائلة ونهائيا عظيما بين فريقين رائعين، هذا كأس كبير يرغب كل من تشيلسي وأرسنال في التتويج بلقبه".