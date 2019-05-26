جريمة

حملة أمنية بالمنوفية لضبط الهاربين من العدالة

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالمنوفية
اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالمنوفية
شنت مباحث المنوفية، برئاسة اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وكل ما يخل بالأمن العام، وتم فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 41 شخصًا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية، تحت إشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، كما أجرى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، جولة ميدانية تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية وخدمات تأمين الكنائس والمنشآت الهامة والدينية بدائرة مركز شرطة الباجور.
كان هدف الحملة الوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام، والتأكيد على قيامهم بأداء كل المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب؛ حيث التقى بالضباط والأفراد لرفع الروح المعنوية لهم. وطالب مدير الأمن باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري عن أي ملحوظات والإلمام
اقرأ المزيد
محافظ-المنوفية-

تأجيل محاكمة محافظ المنوفية السابق إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، في القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، إلى جلسة غد الإثنين، لسماع المرافعات، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المحافظ السابق من جهاز الكسب غير المشروع في أمر الإحالة الصادر ضده، وصدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
حبس-متهمه

ضبط مسئولة بمستشفى القباري استولت على 1,5 مليون جنيه

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض محافظات الجمهورية، في ضبط عدة قضايا فساد كان من أبرزها ضبط مسئولة الدفع الإلكترونى بالوحدة الحسابية بمستشفى القبارى بالإسكندرية. وأوضحت الرقابة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن المسئولة متهمة باستيلائها على مبلغ 1,5 مليون جنيه بدون وجه حق عن طريق إصدارها أوامر دفع بأسماء بعض العاملين بالمستشفى دون علمهم وحصولها على تلك المبالغ لنفسها، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها.
غرق

غرق شخص أثناء الاستحمام في ترعة بالشرقية

لقي شخص في نهاية العقد الرابع من العمر مصرعه، اليوم الأحد؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة «كوبري الشباب» التابعة لدائرة مركز ومدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، حيث تبين غرقه أثناء محاولته الاستحمام في الترعة هربًا من حرارة الجو المرتفعة، بينما جرى انتشال الجثمان وتبين أن المتوفى كان يرتدي كامل ملابسه، وبالعرض على نيابة أبو حماد العامة، برئاسة المستشار جمال اللبان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
سرقة-بالإكراه-القاهرة-البساتين (1)

عصابة ميكروباص الدائري: «بنسرق الركاب ونجيب حشيش»

تغيرت عادته في استقلال سيارة أجرة "تاكسي" للذهاب للمنزل مثل باقي الأيام، فقرر ركوب أي سيارة في طريقه حتى يلحق موعد السحور مع أفراد أسرته، صعد سلم الطريق الدائري بمنطقة البساتين، وتوقفت سيارة ميكروباص أمامه سأله قائدها: "رايح على فين يا بيه؟"، وعقب صعوده لاحظ 4 أشخاص بدت عليهم ملامح الإجرام، فحاول النزول في أقرب محطة لكن سرعان ما اكتشف سقوطه ضحية تشكيل عصابي، أشهر أحدهم فرد خرطوش ووضعه على رأسه بينما هدده ثانٍ بسكين على صدره، وطالبه الثالث بصوت جهوري: "طلع اللى معاك بدل ما تموت برصاصة أو جسمك يتقطع حتت وإحنا فى رمضان ماحدش فاضيلك".
اقرأ المزيد من الأخبار
سلاح-ومخدرات

ضبط أسلحة وذخائر ومخدرات في حملة بالمحافظات

شن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، حملات مكبرة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية بمختلف محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 217 قطعة سلاح ناري بينها رشاش متعدد و66 بندقية، و231 قضية مخدرات، وحجز 433 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 27705 مخالفات مرورية، وضبط 1853 مخالفة مرافق، وضبط 25 قضية مصنفات، وتنفيذ 75869 حكما قضائيا متنوعا.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

هيروين وأفيون وأسلحة وذخائر في حملة أمنية بالجيزة

تواصل الإدارة العامة للمرور نشر حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، للحفاظ على سلامة المواطنين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، وعززت إدارة المرور من وجود الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية، كما شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملة مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون من محرزي المواد المخدرة والأسلحة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ضبط 25 هاربا من أحكام قضائية في 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، حملاته الأمنية؛ لملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية، وحائزي الأسلحة وتجار المخدرات، ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 25 هاربًا من عدة أحكام في محافظات مختلفة، خلال الـ24 ساعة الماضية، كما داهمت قوات الشرطة عدداً من البؤر الإجرامية لضبط الخارجين على القانون والأسلحة غير المرخصة، وأثمرت الحملة خلال أسبوع عن ضبط 582 قطعة سلاح ناري، عبارة عن "رشاش، 68 بندقية آلية- 102 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 47 طبنجة – 364 فردا محلي الصنع – 1321 قطعة سلاح أبيض– ورشة لتصنيع الأسلحة النارية )
تشكيل-عصابة

شرطة النقل تضبط 14 تشكيلا عصابيا و150 قضية مخدرات

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات أمنية مكثّفة، خلال شهر أبريل الماضي، لمواجهة كل صور الخروج على القانون، ومحاولات الإخلال بالأمن العام وضبط كل المخالفات، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات. وأسفرت الحملات عن ضبط 14 تشكيلًا عصابيًّا ضمت 35 متهمًا ارتكبوا 14 واقعة سرقة متنوعة و150 قضية مخدرات، و65 قضية سلاح أبيض، وأيضًا شملت النتائج ضبط 71 قضية (سرقات عامة، سرقات مهمات مصلحية، سرقات بالإكراه، نشل).
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org