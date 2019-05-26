حملة أمنية بالمنوفية لضبط الهاربين من العدالة

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالمنوفية

شنت مباحث المنوفية، برئاسة اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وكل ما يخل بالأمن العام، وتم فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 41 شخصًا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية، تحت إشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، كما أجرى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، جولة ميدانية تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية وخدمات تأمين الكنائس والمنشآت الهامة والدينية بدائرة مركز شرطة الباجور.

كان هدف الحملة الوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام، والتأكيد على قيامهم بأداء كل المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب؛ حيث التقى بالضباط والأفراد لرفع الروح المعنوية لهم. وطالب مدير الأمن باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري عن أي ملحوظات والإلمام