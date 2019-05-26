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سوسن بدر مفاجأة الحلقة العشرين من «هوجان» (فيديو)

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
سوسن بدر ومحمد إمام - مسلسل هوجان
سوسن بدر ومحمد إمام - مسلسل هوجان
ظهرت الفنانة سوسن بدر ضيف شرف فى الحلقة العشرين من مسلسل «هوجان»، وعلى الرغم من أن ظهورها لم يتعد الثلاث دقائق؛ فإنه أصبح حديث الجمهور، الذى أخذ يتحدث عن أدائها المؤثر وعن عبقريتها فى لعب دور المرأة العجوز باقتدار، حيث لعبت دور (عيوشة) خالة الفنان محمد إمام، فى المسلسل الذى التقى بها بعد سنوات ليسألها عن والديه اللذين ماتا بعد مولده بأسبوع، وكان اللقاء الأول بينهما مليئا بالمشاعر، وتعاملت معه «سوسن» كأنها أمه وليست خالته، وأخذت تحضنه وتبكي وتخبر عن أمه ووالده وتطلب منه أن يبقى معها، لأنها تنتظره منذ سنوات.
بينما تصدر المسلسل تريند محرك البحث «جوجل» بسبب ظهور الفنانة سوسن بدر، ومن بين تعليقات الجمهور على مشهد محمد إمام وسوسن بدر: «عبقرية سوسن بدر وماحدش كان هينفع ف دور عيوشة غيرها»، «بجد مشهد سوسن بدر ومحمد إمام يستحق أوسكار»، «وجعت قلبي والله وانت بتقول أنا منصور
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اصالة

أصالة تشيد بأداء دينا الشربيني في «زي الشمس»

نشرت الفنانة أصالة نصري، قبل قليل صورة للفنانة دينا الشربيني على حسابها الخاص بموقع «إنستجرام» وعلقت عليها: «مو معقول كيف بتمثل.. فوق الرائعة دندونه»، يبدو أن هذه الكلمات لم تلق صدى مع متابعيها الذين اتهموها بأنها تجامل صديقتها، وأن أداء الفنانة ريهام عبد الغفور فى المسلسل جاء أفضل منها، وانقسمت الآراء ما بين مؤيد لكلمات أصالة ومتفق معها فى الرأى، وأن دينا الشربيني تألقت فى مسلسلها «زى الشمس»، وما بين منتقد ويجد أن الفنانة سلافة معمار أفضل منها، وغيرها من التعليقات. المسلسل من إخراج سامح عبد العزيز وسيناريو مريم نعوم.
مسلسل- زلزال (6)

«زلزال».. مكيدة جديدة من ماجد المصري ضد محمد رمضان

تصدر مسلسل «زلزال» تريند محرك البحث «جوجل» وذلك عقب عرض الحلقة العشرين، ويأتي ذلك بسبب المكيدة التي يعدها «خليل السواح» أو الفنان ماجد المصري، من أجل الانتقام من «محمد حربي» أو محمد رمضان، بعد علمه أن «جبريال» أو سامى عبد الحليم، كتب بيته ونصيبه فى المقهى له، وهذا يعنى أنه حتما سيعود إلى العياط من جديد، حيث حاول بمساعدة محاميه الخاص، أن يحصل عن نسخة التنازل الذي كتبه «جبريال» لـ«محمد حربي»، وتفاعل المشاهدون مع الحلقة وأعربوا عن شوقهم لرؤية الحلقة الجديدة، لمعرفة هل سينجح ماجد المصري في ما يخطط له ويقضى على محمد رمضان مجددا أم لا؟
احمد-عز

أحمد عز يرد على هنيدي وأحمد فهمي: أنا أحلى بالحجاب

أمس مازح الفنان محمد هنيدي، الفنان أحمد فهمي، بنشر صورة للأخير من مسلسله "الواد سيد الشحات"، الذي يذاع خلال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي ظهر فيها "فهمي" وهو يرتدي زيا رياضيا نسائيا، إضافة إلى الحجاب، وعلق: "مبروووك يا فهمي، أحلى كتير في الحجاب، المهم يكون عن اقتناع"، ليرد عليه "فهمي" في التعليقات قائلًا: "يعني ماباركتليش على المسلسل وبتباركلي على الحجاب"، ويجيبه هنيدي مازحًا: "لا ثواني إنت عامل مسلسل؟".
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محمد-إمام-وهاجر-أحمد

قصة حب تجمع محمد إمام وهاجر أحمد في «هوجان»

يبدو أن الثلاثي أسماء أبو اليزيد وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، المشاركات فى بطولة مسلسل «هوجان»، وقعن جميعا فى غرام بطل العمل محمد إمام، لنجد أنه تزوج الأولى «نوجة» لكنه انفصل عنها بعد أن وجدها تبحث عن الثراء السريع حتى لو بطرق غير مشروعة، والثانية «وردة» التي تحبه وتحاول التقرب إليه، لكنه لا يبادلها نفس المشاعر، والثالثة «نور» التى أعجبت به، خاصة أنه مختلف عن عالمها وعن والدها الذي يتورط في أعمال غير مشروعة. وشهدت الحلقة السابعة عشرة من المسلسل بداية قصة «نور» و«هوجان»، التى يبدو أنها ستكون بطلة حكاياته فى الحلقات المقبلة.
مسلسل-هوجان

هوجان (14)| وفاة أم «نوجا» و«كمال» يكافئ محمد إمام

انطلقت الحلقة الـ14 من مسلسل «هوجان»، بمفاجأة حيث كشفت الأحداث أن «لميس» تجسدها عايدة رياض، زوجة «كمال» يجسده رياض الخولي، تخونه مع أحد رجاله الذين يعملون بشركته، وتريد التخلص منه هو وابنته والفوز بكل ثروته، فيما ذهب «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، إلى بيت «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، لكى يستسمحها وويأخذها معه إلى بيته، لتتوفى أمها فى تلك اللحظة، وذهب «هوجان» يجسده محمد إمام، لحضور العزاء بعد أن أخبره «حورس» يجسده أوس أوس، وبعد العزاء عادت «نوجا» إلى بيتها مع زوجها.
مسلسل-هوجان

«هوجان» الحلقة 13|محمد إمام يتعاون مع «وردة» من جديد

انطلقت الحلقة الـ13 من مسلسل «هوجان»، بنقل «نور» تجسدها هاجر أحمد إلى المستشفى وسط قلق والدها «كمال» يجسده رياض الخولي، وفى الوقت نفسه أقنعت «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد زوجها «لطفى الحراق» -كريم محمود عبد العزيز- بسرقة شحاذ، بينما وصلت «وردة» تجسدها ميرنا نور الدين إلى المستشفى للاطمئنان على «هوجان» -محمد إمام- وطلبت منه أن يبعد عن «كمال» ويعمل معها، لكنه رفض وطلب منها أن تتركه لأنه مرتاح في هذا العمل، وذهب «كمال» مع رجاله إلى الشاب الذي اعترضه فى المطعم، ليتحقق إن كان هو مدبر محاولة قتله وأسرته.
مسلسل-هوجان

«هوجان» الحلقة (8).. اختطاف محمد إمام بسبب الفلاشة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل «هوجان»، وصول «هوجان» يجسده محمد إمام فى اللحظة المناسبة وأنقذ «وردة» تجسدها ميرنا نور الدين، من يد «بهلول» الذى يجسده صلاح عبد الله، وتفاجأ «هوجان» بوجود الخزنة التي سرقها مع «بهلول»، وطلب من «حورس» يجسده أوس أوس، أن يفك وردة ويخرج من المخزن، بعد وصول رجال «الورداني» الذين يطاردون الثلاثي «بهلول» و«هوجان» و«وردة»، وهربت «وردة» من الحارة ومعها «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، ومن ثم ذهب «هوجان» يبحث عن «لطفى» لكي يفهم ما الذى جمعه بـ«بهلول».
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