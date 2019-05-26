سوسن بدر مفاجأة الحلقة العشرين من «هوجان» (فيديو)

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

سوسن بدر ومحمد إمام - مسلسل هوجان

ظهرت الفنانة سوسن بدر ضيف شرف فى الحلقة العشرين من مسلسل «هوجان»، وعلى الرغم من أن ظهورها لم يتعد الثلاث دقائق؛ فإنه أصبح حديث الجمهور، الذى أخذ يتحدث عن أدائها المؤثر وعن عبقريتها فى لعب دور المرأة العجوز باقتدار، حيث لعبت دور (عيوشة) خالة الفنان محمد إمام، فى المسلسل الذى التقى بها بعد سنوات ليسألها عن والديه اللذين ماتا بعد مولده بأسبوع، وكان اللقاء الأول بينهما مليئا بالمشاعر، وتعاملت معه «سوسن» كأنها أمه وليست خالته، وأخذت تحضنه وتبكي وتخبر عن أمه ووالده وتطلب منه أن يبقى معها، لأنها تنتظره منذ سنوات.

بينما تصدر المسلسل تريند محرك البحث «جوجل» بسبب ظهور الفنانة سوسن بدر، ومن بين تعليقات الجمهور على مشهد محمد إمام وسوسن بدر: «عبقرية سوسن بدر وماحدش كان هينفع ف دور عيوشة غيرها»، «بجد مشهد سوسن بدر ومحمد إمام يستحق أوسكار»، «وجعت قلبي والله وانت بتقول أنا منصور