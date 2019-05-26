ارتفع بنسبة 5.7%| الجنيه المصري أفضل العملات في 2019

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري في البنوك، لتفقد العملة الخضراء نحو 104 قروش أمام المحلية، وهو ما أرجعه الخبراء إلى انتعاش السياحة والتدفقات
قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية إن الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري 2019، لافتة إلى أن الجنيه يعد حاليا في المركز الثاني بعد الروبل الروسي بالنسبة للعملات التي يتبعها مؤشر بلومبرج.
وارتفع الجنيه المصري بقيمة بلغت نحو 104 قروش أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الحالي ليصل إلى مستوى 16.91 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018، ومع نمو تحويلات المصريين في الخارج وانتعاش عائدات الصادرات والسياحة، ليرتفع الجنيه بنسبة 5.7% أمام العملة الخضراء.
استثمارات الأجانب تواصل الصعود منذ بداية العام
ارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بنسبة 40% منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أبريل الماضي، وهو ما دعم قوة العملة المحلية في مصر، بحسب وكالة بلومبيرج.
وأرجع محللون صعود هذه الاستثمارات إلى إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب، إلى جانب
استثمارات الأجانب تواصل الصعود منذ بداية العام
ارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بنسبة 40% منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أبريل الماضي، وهو ما دعم قوة العملة المحلية في مصر، بحسب وكالة بلومبيرج.
وأرجع محللون صعود هذه الاستثمارات إلى إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب، إلى جانب الفائدة المرتفعة على هذه الأدوات بالمقارنة بالدول الأخرى.
ويرى الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن تراجع سعر الدولار ساهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، وهو ما أعطى ميزة تنافسية لمصر عن الأسواق الناشئة.
وتواصلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى مستوى سجل نحو 14.851 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، في مقابل نحو 14.202 مليار دولار خلال شهر فبراير السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 649 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وزادت أرصدة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الربع الأول من عام 2019 بنحو 4.1 مليار دولار لتسجل ما يقرب من نحو 16.8 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية.
إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
قالت وكالة بلومبرج إن البنك المركزي يعزي ارتفاع قيمة الجنيه إلى تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، حيث زادت إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج بشدة، وحولت اكتشافات الغاز الطبيعي مصرَ من مستورد صافٍ للغاز إلى مصدر صاف.
وقالت رضوى السويفي محلل مالي بفاروس، إن ارتفاع الجنيه جاء مدعوما بالتدفقات الأجنبية في محافظ الأوراق المالية وزيادة إيرادات السياحة.
وارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 50% لتصل إلى 11.4 مليار دولار خلال عام 2018، فى مقابل 7.6 مليار خلال 2017، كما سجل صافي إيرادات السياحة نموا بنحو 42% لتبلغ 5.4 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2018- 2019، مقارنة بنحو 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2017- 2018.
ويرى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن عودة السياحة مرة أخرى، وزيادة حجم إيراداتها ساهمتا فى انخفاض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.
بينما أكدت الدكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد ونائب وزير المالية سابقا، أن ارتفاع حجم تحويلات المصريين بالخارج يعد أهم العوامل التى دعمت قوة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الماضية.
وأضافت الشواربي أن زيادة حجم التدفقات النقدية من العملة الخضراء إلى البنوك، ساهمت أيضا في تراجع سعر الدولار أمام العملة المحلية بشكل كبير.
وارتفع حجم تحويلات المصريين المغتربين بالخارج إلى نحو 29 مليار دولار بنهاية 2018، مقارنة بنحو 18.2 مليار دولار فى 2017، بزيادة سنوية قدرها 17%، بحسب تقرير صادر من البنك الدولي.
كما أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي التدفقات من النقد الأجنبي منذ يناير حقق رقمًا قياسيا بلغ 24.7 مليار دولار.