ارتفع بنسبة 5.7%| الجنيه المصري أفضل العملات في 2019

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري في البنوك، لتفقد العملة الخضراء نحو 104 قروش أمام المحلية، وهو ما أرجعه الخبراء إلى انتعاش السياحة والتدفقات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

الدولار

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية إن الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري 2019، لافتة إلى أن الجنيه يعد حاليا في المركز الثاني بعد الروبل الروسي بالنسبة للعملات التي يتبعها مؤشر بلومبرج. وارتفع الجنيه المصري بقيمة بلغت نحو 104 قروش أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الحالي ليصل إلى مستوى 16.91 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018، ومع نمو تحويلات المصريين في الخارج وانتعاش عائدات الصادرات والسياحة، ليرتفع الجنيه بنسبة 5.7% أمام العملة الخضراء.

استثمارات الأجانب تواصل الصعود منذ بداية العام ارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بنسبة 40% منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أبريل الماضي، وهو ما دعم قوة العملة المحلية في مصر، بحسب وكالة بلومبيرج. وأرجع محللون صعود هذه الاستثمارات إلى إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب، إلى جانب