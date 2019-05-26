عامل يشنق نفسه لرد خطيبته «الشبكة» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

شنق - تعبيرية

أقدم شاب، في مقتبل العقد الرابع من العمر، على التخلص من حياته والانتحار شنقًا داخل الشقة التي أعدها وجهزها لتكون عشًّا للزوجية بقرية «القبة» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد؛ لا لشيء إلا لأن خطيبته ردت إليه الشبكة التي قدمها وأعلنت من جانبها «فسخ الخطوبة»، بينما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس نيابة منيا القمح، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة المدعو «علي. ع. ح. س» 30 عامًا، عامل بمدرسة للتعليم الأساسي، مشنوقًا داخل غرفة بإحدى الشقق السكنية بقرية «القبة» التابعة لدائرة مركز شرطة