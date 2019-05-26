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عامل يشنق نفسه لرد خطيبته «الشبكة» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
شنق - تعبيرية
شنق - تعبيرية
أقدم شاب، في مقتبل العقد الرابع من العمر، على التخلص من حياته والانتحار شنقًا داخل الشقة التي أعدها وجهزها لتكون عشًّا للزوجية بقرية «القبة» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد؛ لا لشيء إلا لأن خطيبته ردت إليه الشبكة التي قدمها وأعلنت من جانبها «فسخ الخطوبة»، بينما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس نيابة منيا القمح، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة المدعو «علي. ع. ح. س» 30 عامًا، عامل بمدرسة للتعليم الأساسي، مشنوقًا داخل غرفة بإحدى الشقق السكنية بقرية «القبة» التابعة لدائرة مركز شرطة
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«النواب» يوصي بتقديم شركة صيانكو ردا حول أرباحها

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال احتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب طلعت السويدي، بإيفاد اللجنة برد كتابي من شركة صيانة الأجهزة "صيانكو"، حول أرباح الشركة وعدد العمالة الرسمي المثبت بها بالإضافة إلى قيمة المرتبات الشهرية للعمال، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، في أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن عبد الله، بشأن إيضاح طبيعة عمل شركة صيانكو إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، ودورها في تنمية اقتصاد الدولة ومبررات الشركة فيما تحققه من خسائر فعلية.
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رئيس الأركان يفطر مع رجال الدفاع الجوي

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من قادة وضباط وصف وجنود قوات الدفاع الجوى وشاركهم تناول الإفطار، الذى يأتى استمرارًا لسلسلة لقاءات القيادة العامة مع رجال القوات المسلحة، للاطمئنان على الكفاءة القتالية والحالة المعنوية للمقاتلين بمختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.
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مسجد «داهية العرب» تحت حصار الإهمال

يتوافد الآلاف كل عام في شهر رمضان الكريم من مختلف محافظات الجمهورية للصلاة والاعتكاف بالمسجد الأشهر في مصر "عمرو بن العاص"، بينما يحرص الكثيرون على اصطحاب أبنائهم في صلاة العشاء والتراويح، وحتى فجر اليوم الجديد. ارتباط المصريين بمسجد عمرو بن العاص ربما يعود لأنه أول مسجد بني في مصر بعد الفتح الإسلامي، ولما يتمتع به المسجد من عمارة إسلامية، ظلت ولا تزال مقصد المحبين لصحابة رسولنا الكريم، كما أن المسجد دائما ما يشهد وجود خطباء لهم ثقل ديني، وأئمة يتميزون بجمال الصوت.
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اضبطوا القبلة.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدا

ظاهرة فلكية غير معتادة على مدار العام، تشهدها الكعبة المشرفة غدا الإثنين 22 من رمضان، حيث تتعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة وقت الأذان لصلاة الظهر، في الساعة 12:18 بتوقيت مكة المكرمة، وعند هذه اللحظة سيختفي ظل الكعبة المشرفة ويكون اتجاه الشمس بالنسبة لأي نقطة على سطح الكرة الأرضية هو اتجاه القبلة تماما، وستكون زاوية ارتفاع الشمس وقت صلاة الظهر فوق الكعبة المشرفة مساوية لـ89,93 درجة قوسية، أي لا يفصلها عن التعامد التام -بلوغها زاوية سمت الرأس 90 درجة- سوى 0,07 من الدرجة.
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سجن

السجن 7 سنوات لعصابة «السطو على مزرعة» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي جورج وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الإثنين، بمعاقبة سبعة أشخاص بالسجن لمدة سبع سنوات لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 1422 جنايات بلبيس لسنة 2019، بالسطو على مزرعة دواجن بدائرة مركز شرطة بلبيس، وسرقة منقولات منها بعدما روعوا حارسها وزوجته بواسطة أسلحة نارية كانت بحوزتهم، قبل أن يلوذوا بالفرار.
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محافظ الشرقية من لجان الثانوية: «معندناش مشكلات»

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الأحد، لجان امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي، حيث اقتصرت الجولة على عدد من المدارس بمدينة الزقازيق، ومنها «الشهيد أحمد وحيد» التجريبية للغات بنين، و«الزقازيق» الثانوية العسكرية بنين، بالإضافة إلى عدد من لجان امتحانات «الخدمات» و«التحرير» و«المنازل»؛ للاطمئنان على مستوى وسير الامتحانات، وما إذا كان لدى الطلاب أي شكاوى بشأن الامتحانات واللجان.
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كوبري «بلبيس - الزقازيق» في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدمت المهندسة إيمان خضر، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الزقازيق والقنايات، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير النقل، بخصوص إنشاء كوبري أعلى مزلقان قرية العصلوجي على طريق «بلبيس - الزقازيق» الصحراوي، والذي يبدأ من مداخل المقابر بالعصلوجي إلى المعهد الديني. وأشارت "خضر" إلى أن أهالي المنطقة يعانون من غياب اهتمام المسؤولين، فلا خدمات ولا مرافق، وينتظرون الكثير من حكومة المهندس مصطفى مدبولي، وواحدًا من أهم مطالبهم العاجلة هو إقامة كوبري علوي، يقيهم مخاطر عبور الطريق، والحوادث اليومية المتكررة، التي تقع على الطريق.
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الأرصاد تحذر من موجة حر قاسية.. متى تبدأ؟

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة بدءًا من يوم السبت المُقبل، لافتًا أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى اليوم الجمعة حيث يستمر الجو اللطيف والمعتدل على أغلب الأنحاء في النهار، مائل للبرودة في الليل، ودرجات الحرارة ستكون أقل من المعدل حتى الجمعة، على أن تعاود الارتفاع اعتبارًا من السبت. وأكد رئيس الهيئة، أن درجات الحرارة ستسجل السبت على القاهرة 31 درجة، فيما ستسجل 34 درجة يوم الأحد، على أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع "هيكون فيه ارتفاع كبير في درجات الحرارة مرةً أخرى".
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