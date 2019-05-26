الوزير: إلغاء تصاريح السفر المجانية للعاملين بالسكة الحديد

تحرير:صديق العيسوي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

الفريق كامل الوزير خلال الجولة التفقدية

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية اليوم، بعدد من محطات السكك الحديدية بالإسكندرية، كما تفقد قطار أبوقير، وبدأت الجولة بتفقد محطة مصر في رمسيس، حيث تابع الوزير، انتظام العمل وتوافر التذاكر، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، واطمئن على استعدادات هيئة السكك الحديدية لتقديم كافة التسهيلات لسفر الكثافات العالية من الركاب خلال فترة إجازة عيد الفطر.

ووجه وزير النقل، خلال جولته بإلغاء كافة تصاريح السفر المجانية للعاملين بالسكك الحديدية، ليصبح الركوب في القطارات لكافة المواطنين بما فيهم موظفي الهيئة من خلال التذكرة، ثم استقل الوزير قطار 980 حتى الإسكندرية واطمئن على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب. وفي محطة مصر بالإسكندرية، تفقد أعمال تطوير المحطة