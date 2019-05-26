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الوزير: إلغاء تصاريح السفر المجانية للعاملين بالسكة الحديد

تحرير:صديق العيسوي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
الفريق كامل الوزير خلال الجولة التفقدية
الفريق كامل الوزير خلال الجولة التفقدية
أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية اليوم، بعدد من محطات السكك الحديدية بالإسكندرية، كما تفقد قطار أبوقير، وبدأت الجولة بتفقد محطة مصر في رمسيس، حيث تابع الوزير، انتظام العمل وتوافر التذاكر، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، واطمئن على استعدادات هيئة السكك الحديدية لتقديم كافة التسهيلات لسفر الكثافات العالية من الركاب خلال فترة إجازة عيد الفطر.
ووجه وزير النقل، خلال جولته بإلغاء كافة تصاريح السفر المجانية للعاملين بالسكك الحديدية، ليصبح الركوب في القطارات لكافة المواطنين بما فيهم موظفي الهيئة من خلال التذكرة، ثم استقل الوزير قطار 980 حتى الإسكندرية واطمئن على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب. وفي محطة مصر بالإسكندرية، تفقد أعمال تطوير المحطة
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«النواب» يوصي بتقديم شركة صيانكو ردا حول أرباحها

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال احتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب طلعت السويدي، بإيفاد اللجنة برد كتابي من شركة صيانة الأجهزة "صيانكو"، حول أرباح الشركة وعدد العمالة الرسمي المثبت بها بالإضافة إلى قيمة المرتبات الشهرية للعمال، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، في أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن عبد الله، بشأن إيضاح طبيعة عمل شركة صيانكو إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، ودورها في تنمية اقتصاد الدولة ومبررات الشركة فيما تحققه من خسائر فعلية.
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رئيس الأركان يفطر مع رجال الدفاع الجوي

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اضبطوا القبلة.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدا

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إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الطبي بالسكة الحديد

ترأس الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المركز الطبى لسكك حديد مصر، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2018، وكذلك المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية فى نفس التاريخ وتقرير المراقب المالى بالإضافة إلى المصادقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليتكون من 5 أعضاء متضمنا رئيس مجلس الإدارة بدلا من 7 أعضاء مع الموافقة على تعيين الدكتور عاطف إمام رئيسا وعضوا منتدبا لمجلس إدارة الشركة.
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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الأحد، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 35 دقيقة، على خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، على خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 20 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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كامل الوزير: زيادة منافذ بيع تذاكر القطارات في رمضان

أصدر وزير النقل المهندس كامل الوزير، تعليمات مشددة لقيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المبارك، مشددا على عدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له، وزيادة منافذ بيع التذاكر تسهيلا على المواطنين، خاصة مع تطبيق الغرامات على الركوب بدون تذكرة، وكذلك انتشار كافة القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة على كافة خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى إعلام الركاب عبر الإذاعة الداخلية للمحطات التي تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات.
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نقل النواب: إنجازات كامل الوزير تضمن تحقيق أفضل خدمة

أشاد محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، في بيان له، اليوم الخميس، بإنجازات هيئة سكك حديد مصر خلال فترة قيادة وزير النقل الفريق كامل الوزير، وحرصه على تطوير هذا المرفق الحيوي الذي يمتلك الشبكة الأكبر للمواصلات في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة أقدمت على تنفيذ عديد من المشروعات العملاقة لتطوير البنية التحتية للشبكة، لتحقيق أفضل خدمة لمستخدمي القطارات، وآخرها الشراكة مع شركة "Talgo" الإسبانية الرائدة في تصنيع القطارات منذ أكثر من 70 عاما، والتي تعمل قطاراتها في العديد من الدول منها أمريكا وألمانيا وروسيا.
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