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جدة تلد حفيدتها لمساعدة ابنها المثلي على الإنجاب

علاء خالد
بقلم: علاء خالد
علاء خالد
٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
جدة تلد حفيدتها
جدة تلد حفيدتها
3 أبريل الماضي، أذاعت "البي بي سي" خبرا تحت عنوان "جدة تلد حفيدتها لمساعدة ابنها المثلي على الإنجاب"، مفاده «أن السيدة سيسيل إليدغ، 61 عاماً، وضعت حفيدتها "أوما لويز"، التي حملت بها كأم بديلة، ليتمكن ابنها وزوجه، ماثيو إليدغ وإليوت دوغرتي، المثليان، من الإنجاب. وقد تبرعت "ليا" شقيقة دوغرتي، ببويضة للزوجين، في حين استُخدم حيوان منوي من ماثيو لتخصيبها. وبسبب القوانين التي تحتم تسجيل من تلد الطفل على أنها الأم، فإن شهادة ميلاد أوما تحمل اسم الجدة، سيسيل إليدغ في الجزء المخصص لبيانات الأم، وابنها ماثيو في الجزء المخصص للأب. في حين استُبعد دوغرتي من التسجيل في شهادة الميلاد».
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