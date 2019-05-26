علاء خالد

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

3 أبريل الماضي، أذاعت "البي بي سي" خبرا تحت عنوان "جدة تلد حفيدتها لمساعدة ابنها المثلي على الإنجاب"، مفاده «أن السيدة سيسيل إليدغ، 61 عاماً، وضعت حفيدتها "أوما لويز"، التي حملت بها كأم بديلة، ليتمكن ابنها وزوجه، ماثيو إليدغ وإليوت دوغرتي، المثليان، من الإنجاب. وقد تبرعت "ليا" شقيقة دوغرتي، ببويضة للزوجين، في حين استُخدم حيوان منوي من ماثيو لتخصيبها. وبسبب القوانين التي تحتم تسجيل من تلد الطفل على أنها الأم، فإن شهادة ميلاد أوما تحمل اسم الجدة، سيسيل إليدغ في الجزء المخصص لبيانات الأم، وابنها ماثيو في الجزء المخصص للأب. في حين استُبعد دوغرتي من التسجيل في شهادة الميلاد».

*** إننا نقف أمام شبكة من الخيوط المتداخلة في النسب، ستقفز فوق عدة محرمات، وستصادف في طريقها عدة عقد نفسية شهيرة، مثل عقدة أوديب والتي تكشف عن تلك الرغبة الدفينة في العلاقة بالمحارم، والتي أسهمت بدورها في صناعة إحدى المآسي الإغريقية "مأساة أوديب"، والتي تسللت بدورها إلى العقل الأوروبي الحديث في نموذج

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إننا نقف أمام شبكة من الخيوط المتداخلة في النسب، ستقفز فوق عدة محرمات، وستصادف في طريقها عدة عقد نفسية شهيرة، مثل عقدة أوديب والتي تكشف عن تلك الرغبة الدفينة في العلاقة بالمحارم، والتي أسهمت بدورها في صناعة إحدى المآسي الإغريقية "مأساة أوديب"، والتي تسللت بدورها إلى العقل الأوروبي الحديث في نموذج "قتل الأب".

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في ضوء هذا الخبر، أصبح الإنجاب رغبة تتعدى الرغبة، لم يعد نتاج تلك العلاقة الحميمة بين ذكر وأنثى. ذابت هذه الرغبة وسط هذا التشارك الجماعي لإنجاب طفل. بمعنى ما أن يكون الطفل حصيلة عدة أشخاص، كأنه "شيء" قابل للتصنيع، وهو ما يسم هذا العلم بالآلية. ربما داخل فعل الرغبة والانجذاب، يكمن أحد الأسرار الذي لا يريد العلم الالتفات لها، ولكنه التفت إلى أثر الطفل على حياة هذه الأسرة، أو بمعنى آخر فصل بين سر الرغبة، وما ينتج عنها.

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يطرح هذا الخبر عدة أسئلة، استمرار الحياة وتفرعها كالشجرة المثمرة، كما تنتجها الحكايات العائلية؛ ليس مرهونا بالعلاقة الأزلية والمقدسة بين الرجل والمرأة. "المثلية" بهذا المنطق لن تقف عائقا أمام استمرار الحياة، إذا كان أقسى ما يوجه لها، بجانب حرمانيتها وتأثيمها في كل الأديان، من قبل هو إيقاف فعل الولادة، الذي يحمل رغبة مضمرة في الفناء الذاتي. هل سنرى الآن نسخا متعددة من كل شيء، بعد أن أصبح الأصل الإنساني قابلا لأن ننسخ منه صورا عديدة بتقنيات حديثة غاية في الدقة.

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النسب والعلاقات المنضبطة اجتماعيا على أهميتها ليست مهمة بالنسبة للعلم الذي خرج عن هذا المضمار، ففي هذه الحالة قد تم تخليق نسب جديد من السيدة البويضة والسيد الحيوان المنوي. العلم الآن يهتم بدفن أو تجاهل هذا الأصل الأخلاقي، والاهتمام بالحياة كحياة، بلا مراجع مقيدة له. هذا الأصل هو شبكة العلاقات الأخلاقية التي تكونت منذ بداية الإنسان، يأتي العلم ويضرب بها عرض الحائط، يهتم العلم بالحياة كاكتشاف يجب الوصول لآخره، وليس من أين جاء، يجهد في البحث عن المعلوم وليس المخبوء، كما أشار الفيلسوف النمساوي فيجنشتين من قبل.

جزء من جهد العلم الآن ينصب على حقبة الساق، والثمار، وليس على حقبة الجذور غير المرئية. ربما لا يريد العلم، كما حدث سابقا في الفلسفة، أن يتورط في كشف "الغموض" الذي سيأتي دوره ويسلم نفسه، في مرحلة ما مستقبلية. فمسعاه أن يظهر سر الحياة، وبالتالي التغلب على الموت، تلك الحقائق التي كانت مبحث الإنسان القديم في أسطورتي جلجامش وأوزوريس، وغيرهما، أما الآن فقد انتقلت وأصبح الخلود أحد أساطير العلم الحديث، فقد أصبح العلم "حكاية حقيقية"، وليس عرضا ذا اتجاه خطي واحد للأمام، أصبح له بداية ونهاية، وتكرار، وعود أبدي، مثل الفلسفة تماما، لأنه نازعها هدفها القوي في اكتشاف سر الحياة، ربما الفارق الهام أنه حول "الجوهر" الذي تبحث عنه الفلسفة إلى "سر".

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يبدو أن المجيء بطفل للعالم لم يعد المعجزة الفريدة، كخروج حي من حي، دخل العلم وسط هذه المعجزة ليمتص بعضا من بريقها وقدسيتها، وحولها لمصنع لتوليد الأطفال، ولمخازن لحفظ الحيوانات المنوية، وللبويضات والأرحام المستأجرة ليخرج جيش مُصنَّع من الأطفال. أراد العلم أن يمتص من الإنسان كل حيوية فيه ويحيلها له، ويصنع صورة منه، ليصنع مجده في الخلق، الذي يباري به الله. حتى تحول الإنسان لإله وتحول المكتشف العلمي إلى إنسان بما في ذلك من تبادل وخلط ربما هو المصير الذي سارت عليه البشرية من قبل في طريقها الأحادي.

يقول عالم الفيزياء والمستقبليات الأمريكي الشهير "ميتشو كاكو" والمتخصص في نظرية "الحقل الوتري": "ربما كانت أكثر مناحي الطب الجزيئي إثارة في المستقبل، هي إثبات أن الشيخوخة ذاتها قد تكون مرضا قابلا للعلاج. ويضيف لرؤيته للمستقبل "أن البشر سوف يكونون قادرين على تغيير تصميمهم البيولوجي وتصحيح مشكلات خلايا من خلال الهندسة الوراثية، حتى نقترب بالتالي من الخلود".

أجسادنا وحيواتنا المنوية ربما ستكون قابلة للاستعمال بعد رحيلنا، ربما هي التي ستعيش البعث بمعناه المادي. لم يعد لغز الولادة القديم لغزا. هناك محاولة للسيطرة على هذه القوى التي تتنازع عملية الولادة، وامتصاص فعل الخلق بداية من الإخصاب للتلقيح لظروف الولادة نفسها. بدأ العلم يطرق على باب الرغبة المجهولة، وربما يتجاهلها. هناك رغبة من العلم في استعارة كل حيوية هذا الشيء الحي الذي يسمى الإنسان ثم تفريغه منها. هذا أمله وهذا انتقامه أيضا.

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هل سننتظر قريبا اكتشاف "سر الموت"، وبعدها يمكن فك لغز الحياة التي عشناها؟ حتى لو حدث هذا فلا يعنى انتهاء تعقيد هذا الكتاب/ الرواية الكبيرة المسماة "الحياة"، ولكن يبدو أن فصلا مهما منها قم تم الانتهاء منه، أو قارب من الانتهاء. لماذا لا نتخيل الآن، مع الكشوفات العلمية المذهلة، بأنه حان الوقت لخروج حكاية جديدة عن الحياة، من رحم الحكاية القديمة، كما أن هناك سلسلة أكوان سلمت بعضها البعض "سر الحياة" الذي وصل إلينا وسيتسلمه آخرون لا شك. ربما ما يقاوم هذا التصور هو الكتب المقدسة، التي تحاول أن تضغط تاريخ الإنسان داخل حكاية/ رؤية واحدة غير قابلة للتناسخ.

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الرغبة في الخلود كانت مؤسسة لثقافتنا وحكاياتنا وأدياننا، كإحدى طرقنا المشروعة لمقاومة الموت. أعتقد أن هذا الاكتشاف المستقبلي لسر الخلود، لو حدث، فلأنه سار على خطى مخاوف الإنسان القديم، فهو ليس غريبا عنا، وفي طريقه للتغلب على الموت؛ نسخ هذا الاكتشاف حياة الإنسان نفسها. مثل فاوست باع روحه للشيطان.

هناك أكثر من خلود حديث، خارجي ويمثله جنة الاستهلاك والرفاهة، والخلود الجسدي، أو مؤمياء الإنسان، فقد تم صنع أعضاء تعيش مثل الآلات، يتم تغيير بعض أجزائها عند العطب بالخلايا الجذعية. شخصيا يؤرقني الخلود، كما يؤرقني الموت، الاثنان يهزمان تنوعنا الإنساني الذي يتعدى الحياة والموت.

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هذه الجدة التي ولدت حفيدتها، ستصبح جدة وأما معا. برغم من أنها لم تفعل شيئا سوى استضافة السيدة البويضة والسيد الحيوان المنوي، ولكن هذه الاستضافة كانت بمثابة الخطوة الأهم داخل العملية، الذي جعل المستشفى والقوانين تكتب اسمها في خانة الأم. تحول رحمها إلى مزرعة تهجين بين أكثر من نسب، وأكثر من جيل، ليس له وحدته التخليقية الذاتية المرتبطة بها.

ربما هذه الولادة الاستثنائية عرت شيئا هاما: أن قوة الخلق ربما تتعدى مفهوم الثنائية التقليدية رجل وامرأة، الى مفهوم بويضة وحيوان منوي. كذلك قوة الخلق أقوى من قوة الحب، أو أي ثنائية متضادة تولد الحب، والتي تخلقت منها ثنائيات أخرى عديدة سادت حياتنا. أيضا ملاحظة أن قوة الطبيعة متمثلة في كل شيء، ولها قدرتها على الإخضاب وبجنون بعيدا عن أي نظام. ربما ما حدث مع هذه الأم به جزء من هذه الفكرة، فرحم الجدة/ الأم هو الأرض العامة، والبذرة يمكن أن تأتي من أي مكان وبأي عدد.

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ما شعور هذه الجدة/ الأم؟ ربما حاولت كأم مسئولة أن تعيد لابنها جزءا حيويا يفتقده، ربما يرتبط بالرغبة والميول الجنسية، ربما كانت تشعر بأنها المسئولة، ولو بالنصف، على هذا العيب/ الخلل/ النقص، أيا كانت التسمية.

جردت هذه الجدة "الأمومة" من ذاتيتها، نفت ذاتية العلاقة مع الوليد، وتحولت إلى أرض مشاع يمكن أن تلد الأطفال. ولكنها هي "الأصل" بشكل ما، عاشت كأم ثم أصبحت جدة ثم تناسخت لأم، فقد كررت أمومتها مرتين. هي "الأم المضاعفة" العابرة للزمن والمجدة لطاقتها الخلاقة، "أمنا الأرض".

وربما تحوم عقدة أوديب نظريا داخل هذه العلاقة، وربما تكون إحدى العُقد التي حامت حول علاقتها بابنها سابقا، وها هي الآن تعري هذه العقدة، ولكن بعد أن تجاوزت أمومتها ودخلت إلى منطقة الأمان.

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في الوقت نفسه سيقتسم هذان الزوجان المثليان وظيفة هذه "الأم الغائبة"، سيملآن فراغها، وستتحول "الأمومة" إلى صفة مشتركة بينهما، ستنتج ولا شك مشاعر جديدة تماما ليس التي نعرفها.

يبدو أن الخروج للعالم الجديد المستقبلي، هو جزء منه، كشف لكل الأساطير القديمة ووضعها على المحك، سواء "أسطورة الأمومة"، أو "أسطورة العائلة" أو "أسطورة الأسرة النووية"، جميعها ارتبطت بفكرة الولادة وما يرتبط بها من مقدس وتابو للحفاظ على شرعية الحياة. الآن تعاد بشكل مختلف تلك الأساطير في العصور الغابرة، التي كان يتزوج فيها الابن من أمه، والأب من ابنته، بدون أن يكون هذا محرما أو عليه غبار.

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هذان الزوجان المثليان لم تتوقف علاقتهما على فرض وجودهما المهمش على المجتمع، ولكن أرادا أيضا أن يحتفظا بشكل آخر أو صورة يقدسها هذا المجتمع، وهي صورة العائلة. خرجا عن المجتمع بسبب ظروفهما الخاصة، ثم عادا إليه متمسكين بسلطة الصورة العائلية التي تضمن لهما الاستمرار. ربما هما أيضا كانا يبحثان عن شيء جانبي، غير علاقتهما، يستندان إليه في مواجهتهما لنفسيهما قبل مواجهتهما للمجتمع، ربما. كأن الحفاظ على صورة ما من هذا الأصل القديم يحل بالبركة على هذه العلاقة الجديدة ويحفظها من الزوال.

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ربما يتغير شكل الأسرة في المستقبل بهذا التنوع الشديد، والتعدد والاكتشافات واختفاء الأصول التي كانت تسير الحياة أو نسخها في أثواب جديدة، ومع هذا التحول الكبير قد تتحول أسطورتا الأمومة والأبوة، وما يصاحبهما من مشاعر وطبقات من الوعي واللا وعي.

ربما مع اكتشاف "سر الموت"، لو حدث كما يشير ميتشيكو كاكو؛ "سنُفشخ" تماما، فكل ما راكمناه من مشاعر وجوانية نفس عميقة، ولا وعي مستنفر تجاه الحب، وضد الزمن؛ كان بسبب الموت، ضد الموت، فباكتشاف سره سيسقط هذا المخزون الشعوري، وربما ستتسطح كل الذوات وتتحول إلى آلة كاملة. فالموت، بلا شك، صنع حيويتنا! هذه المفارقة الماثلة أمامنا: أن الذي نخشاه صنع حيويتنا وحضارتنا وحبنا وروابطنا وأسرنا النووية وغيرها وغيرها.

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ستكون الأعوام القادمة كما يذكر العالم الأمريكي ميتشو كاكو، نحو الفضاء، سنترك الأرض/ التربة/ الرحم/ الأصل/ مكان الميلاد، ونستوطن مكانا آخر. يعنى ألا مشكلة ستحل، والسر لن يفضح على المستوى القريب، فالأرض القديمة ستظل وستخلق أرضا جديدة، مثل نظرية الأكوان المستنسخة من بعضها البعض.

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المطروح كونيا، أكبر من أن يُكتشف كليا، على المستوى القريب، لذا هناك أسرار ما يتم التركيز عليها من طرف العلم، مرتبطة أولا بسر بالحياة، ثم يأتي وراءها سر الكون وميلاده وأسبابه. ربما الموت، الولادة، البعث، هي مأزق كل الحضارات الإنسانية بشكل عام، ولكن هناك ثوابت أخرى ترتبط بميلاد الكون، وهو الكتاب الكبير الذي بدأنا نطالع بداياته. ربما يعنى هذا أن ليس هناك قضية أو أسطورة أو سؤال ينتهي ويغلق، فكل ما بدأنا به العيش على الأرض سيظل موجودا، مع تخليق أشكال موازية له. تعدد في صوره أشكاله وتحولاته.

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هل في اللحظات الفارقة من تاريخ كوكبنا، ننتظر كارثة لتعيد الحسابات من أول وجديد على الأرض، وتمنحها ولادة مقدسة؟ ربما نحن في لحظة تحلل باتجاه حضارة جديدة تماما لن تعيد الأصل كما كان، فهذا الأصل تولدت عنه نسخ حديثة تعيد مشاركتها في الرحلة. هذه النسخة الحديثة تبحث عن أرض، ما يعنى أن هناك أصلا يتجدد تبعا لكل مرحلة.

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يرى ميتشو كاكو "أن البشر بدؤوا في استكشاف حدود جديدة، مثل السفر إلى الفضاء والتعرف على الحضارات الفضائية المتقدمة. ومن خلال العلم والتكنولوجيا، سيكون هناك حدود قليلة هي التي قد تقيدنا، ومع الوقت الكافي يمكن أن يصبح البشر آلهة".

ربما في هذا العالم الجديد الذي بلا موت، سيغيب أهم شيء ميز الإنسان، وهو الحس النقدي وسعيه الدائم للكمال، والذي نتج من ثقل حضور الفناء/ الموت.

ويضيف ميتشو كاكو في مكان آخر "إن الدولة ليست فكرة خالدة". يعني هذا خلود الانسان مع فناء الدولة. أي وعاء جديد سيسمح الإنسان بإنتاجه مرة أخرى ليعيش بداخله؟ يستكشف كاكو في كتابه الأخير "مستقبل البشرية" (The Future of Humanity) العملية التي ستنتقل من خلالها البشرية تدريجيا من كوكبنا، وتبني حضارة مستدامة في الفضاء الخارجي، مستفيدة من التقدم في عالم الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية".

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ما نراه من "آلية" تسيطر على نتاج العلم الحديث، من سحب الطاقة والحيوية من "الإنسان العادي"، وضخه في صورته الحديثة "الإنسان الآلي" الخالد. أما النظرة الشرقية فما زالت تبحث عن الفكرة الروحية التي تغذي الجسد وتكسبه الاتساق مع الروح، وليس الخلود. الاتساق وليس الخلود، هو ما نبحث عنه. ربما نقف، كجزء من العالم القديم، ثقافة وروحا وسعيا للكمال، وحتى عن طريق الخطأ؛ نقف في المكان نفسه الذي يقف فيه الشاعر السوري "محمد الماغوط " وهو يكتب قصيدته "كل شوارع التاريخ ضد قدمين حافيتين...":

"نزرع في الهجير ويأكلون في الظل/ أسنانهم بيضاء كالأرز/ وأسناننا موحشةٌ كالغابات/ صدورهم ناعمةٌ كالحرير/ وصدورنا غبراء كساحات الإعدام/ ومع ذلك فنحن ملوكُ العالم: بيوتهم مغمورةٌ بأوراق المصنّفات/ وبيوتنا مغمورةٌ بأوراق الخريف/ في جيوبهم عناوين الخونة واللصوص/ وفي جيوبنا عناوين الرعد والأنهار/ هم يملكون النوافذ/ ونحن نملك الرياح/ هم يملكون السفن/ ونحن نملك الأمواج/هم يملكون الأوسمة/ ونحن نملك الوحل/ هم يملكون الأسوار والشرفات/ ونحن نملك الحبالَ والخناجر، والآن/ هيا لننامَ على الأرصفة يا حبيبتي".