عرض قطري يقرب سيلفا من توديع السيتي

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

مانشستر سيتي

أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن النجم الإسباني ديفيد سيلفا، ربما يكون قد خاض المباراة الأخيرة له مع مانشستر سيتي هذا الموسم، بعدما تلقي عرضًا للحصول على 12 مليون جنيه إسترليني للعب في الدوري القطري خالية من الضرائب لمدة عامين، ويأتي ذلك الخبر للاعب البالغ من العمر 33 عامًا، في الوقت الذي يبحث فيه مانشستر سيتي عن التعاقد مع متوسط ميدان موناكو يوري تيليمانز البالغ من العمر 22 عامًا، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني كي يمثل خليفة سيلفا مع مانشستر سيتي.

ويوجد سيلفا في صفوف مانشستر سيتي منذ عام 2010، وتوج مع الفريق بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي وأربعة ألقاب في كأس الرابطة، ليصبح أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في تاريخ النادي. وسجل سيلفا الهدف الأول في فوز السيتي على واتفورد بسداسية نظيفة في نهائي كأس الاتحاد من أيام،

ويوجد سيلفا في صفوف مانشستر سيتي منذ عام 2010، وتوج مع الفريق بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي وأربعة ألقاب في كأس الرابطة، ليصبح أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في تاريخ النادي.



وسجل سيلفا الهدف الأول في فوز السيتي على واتفورد بسداسية نظيفة في نهائي كأس الاتحاد من أيام، وحينها أكمل مانشستر سيتي الفوز بالثلاثية المحلية غير المسبوقة.



ويمتد عقد اللاعب المتوج بكأس العالم عام 2010، مع مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم المقبل، إلأ أنه بدأ التفكير في العرض القطري الذي سيحصل بموجبه على 6 ملايين جنيه إسترليني سنويًا، أي ضعف أجره الحالي مع السيتي.