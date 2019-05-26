رياضة

عرض قطري يقرب سيلفا من توديع السيتي

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن النجم الإسباني ديفيد سيلفا، ربما يكون قد خاض المباراة الأخيرة له مع مانشستر سيتي هذا الموسم، بعدما تلقي عرضًا للحصول على 12 مليون جنيه إسترليني للعب في الدوري القطري خالية من الضرائب لمدة عامين، ويأتي ذلك الخبر للاعب البالغ من العمر 33 عامًا، في الوقت الذي يبحث فيه مانشستر سيتي عن التعاقد مع متوسط ميدان موناكو يوري تيليمانز البالغ من العمر 22 عامًا، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني كي يمثل خليفة سيلفا مع مانشستر سيتي.
ويوجد سيلفا في صفوف مانشستر سيتي منذ عام 2010، وتوج مع الفريق بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي وأربعة ألقاب في كأس الرابطة، ليصبح أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في تاريخ النادي. وسجل سيلفا الهدف الأول في فوز السيتي على واتفورد بسداسية نظيفة في نهائي كأس الاتحاد من أيام،
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وليد-ازارو

مستشفى الأهلي.. علاج طبيعي للشيخ وفحص طبي لأزارو

يؤدي أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسات علاج طبيعي بعد تعرضه لإصابة بجزع في أنكل القدم، على أن يبدأ مرحلة جديدة في برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد زوال الورم من القدم بشكل نهائي، وكان الشيخ قد تعرض للإصابة في مران الفريق، واطمأن الجهاز الفني على حالة اللاعب، مؤكدًا عودته من جديد للانتظام في المران الجماعي بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له، ويؤدي الأهلي تدريباته يوميا على ملعب التتش تحت قيادة الأورجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق.
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وزير الرياضة يساند الزمالك في نهائي الكونفيدرالية

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تطورات جديدة تقرب دي ليخت من مانشستر يونايتد

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جوارديولا ينتظر زيادة ضخمة في أجره السنوي

كتب المدرب الإسباني بيب جوارديولا اسمه في سجلات التاريخ من جديد، بعد فوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالتغلب في المباراة النهائية على واتفورد بسداسية نظيفة أول أمس السبت، ليصبح السيتي بالتالي أول فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يتمكن من الفوز بالثلاثية المحلية في موسم واحد، وذلك بعد تتويج السيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، والتتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي في شهر فبراير الماضي بركلات الترجيح.
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كومباني يضع حدًا لمسيرة 11 عامًا مع مانشستر سيتي

قرر المدافع البلجيكي وضع حد لمسيرته مع مانشستر سيتي التي استمرت لـ11 عامًا، نجح خلالها في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي 4 مرات وكأس الاتحاد مرتين وكأس الرابطة 4 مرات والدرع الخيرية مرتين، وبشكل عام خاض قائد السيتي 360 مباراة مع الفريق سجل خلالها 20 هدفًا، وإشادة بدور كومباني مع مانشستر سيتي، قال خلدون المبارك رئيس النادي: "هناك الكثير من الأشخاص الذين أسهموا في نهضة مانشستر سيتي، ولكن لا يوجد أهم من فينسينت كومباني، هو من عرف جوهر النادي، وعلى مدى عقد من الزمان كان هو القلب النابض للفريق".
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بعد الثلاثية.. السيتي يواجه ليفربول في الدرع الخيرية

بنتيجة هي الأكبر في تاريخ النهائيات، توج فريق مانشستر سيتي بلقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما اكتسح نظيره واتفورد بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "ويمبلي"، بالعاصمة الإنجليزية لندن، ليصبح السيتي أول فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يتوج بالبطولات الثلاث المحلية في موسم واحد، بعدما حصد البريميرليج وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي، ليحقق رجال بيب جوارديولا اللقب السادس في كأس الاتحاد والأول منذ عام 2011.
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يتوج بكأس الاتحاد بسداسية تاريخية

بنتيجة هي الأكبر في تاريخ النهائيات، توج فريق مانشستر سيتي بلقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما اكتسح نظيره واتفورد بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "ويمبلي"، بالعاصمة الإنجليزية لندن، ليصبح السيتي أول فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يتوج بالبطولات الثلاث المحلية في موسم واحد، بعدما حصد البريميرليج وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي، ليحقق رجال بيب جوارديولا اللقب السادس في كأس الاتحاد والأول منذ عام 2011.
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