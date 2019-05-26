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الوزير يصل الإسكندرية بالقطار.. ويتفقد «محطة مصر»

تحرير:أحمد الزغبي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
وزير النقل في الإسكندرية
وزير النقل في الإسكندرية
وصل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى محطة مصر بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، مستقلا قطارا رقم 905 من القاهرة على رصيف رقم 4، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لانتظام الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، ومتابعة تطبيق منظومة التصدي للركوب بدون تذكرة، وتحقيق سكك حديدية آمنة ومنضبطة ونظيفة. وحرص الركاب المسافرون على الانتظار أمام القطار الذي يستقله وزير النقل، لالتقاط الصور التذكارية معه، وسط حالة من السعادة سيطرت على الجميع، وطالب الركاب الوزير بالنظر لأزمة تأخر القطارات عن مواعيدها.
بدأ الوزير جولته بتفقد أرصفة محطة مصر لمتابعة نظام العمل ومواعيد القطارات، واطمأن على توافر التذاكر للركاب، كما تفقد غرف الحماية المدنية والحريق بالأرصفة، واستمع إلى شكاوى المواطنين. كما تفقد الوزير الساحة الخارجية بالمحطة، وشبابيك وأكشاك التذاكر وأعمال تجميل المحطة. كما تفقد وزير النقل غرف طفايات الحريق
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أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية اليوم، بعدد من محطات السكك الحديدية بالإسكندرية، كما تفقد قطار أبوقير، وبدأت الجولة بتفقد محطة مصر في رمسيس، حيث تابع الوزير، انتظام العمل وتوافر التذاكر، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، واطمئن على استعدادات هيئة السكك الحديدية لتقديم كافة التسهيلات لسفر الكثافات العالية من الركاب خلال فترة إجازة عيد الفطر.
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تعرف على مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر

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