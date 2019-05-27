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مسجد الرويعي.. استراحة التجار والمسافرين بالموسكي

لا تتميز منطقة الموسكى فقط بكونها سوقا تجاريا لبيع مختلف السلع، ولكنها تتميز أيضا بتراثها المعمارى، الذى يظهر جليا فى المساجد التراثية بالمنطقة مثل مسجد الرويعى
تحرير:هالة صقر ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م
مسجد الرويعي
مسجد الرويعي
يحتاج الوصول إليه تخطى الزحام الشديد والشوارع الضيقة، وممرات الباعة الجائلين، حيث يقع مسجد الرويعى داخل إحدى حارات سوق الرويعى، بمنطقة الموسكى الشهيرة بمحافظة القاهرة، تحمل جدران المسجد تاريخا يبلغ عمره مئات السنين، تقف مئذنته شامخة وسط ما تبقى من مبانى الموسكى القديمة، تحيط به البضائع من كل اتجاه، ويقف أمامه مباشرة ضريح الشيخ أحمد الرويعى، يستقبل التجار والباعة الجائلين والزبائن والسكان فى أى وقت، بل قد يتخذه بعض المسافرين كاستراحة قصيرة من عناء السفر، ويأتى له محبو التاريخ والآثار لزيارته ومحاولة السؤال عن تاريخه، الذى لا يعرفه كثيرون.
تاريخ المسجد يعود تاريخ مسجد الرويعى إلى القرن الحادى عشر هجريا، والقرن السابع عشر ميلاديا، وأطلق عليه اسم مسجد الرويعى، نسبة إلى شهبندر التجار الشيخ أحمد الرويعى، رقم تسجيله فى الآثار "55- أثر"، ويقع فى شارع الرويعى بمنطقة الموسكى بمحافظة القاهرة. (اقرأ أيضا: مسجد المطراوي.. خلوة حفيد النبي وخال
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حكم إخراج زكاة الفطر مالا.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا، وهذا ما نراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق؛ فهو الأقرب نفعًا للفقير، وبه يتحقق إغناؤه عن السؤال يوم العيد. وتابعت: المال أوفق في إتمام مقصد الشرع في سدِّ حاجة الفقراء، وإخراج هذه الزكاة في أوَّل الشهر أو نصفه أو آخره؛ كل ذلك جائزٌ لا حرج فيه. ومن جهته قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار السابق: وجب على المال الذي وُجِد في صناديق زكاة الفطر يجب إخراجه لمستحقي زكاة الفطر مالًا كما هو، ولا يُشتَرَى لهم به شيء؛ لحاجة الفقراء له هكذا، ولتعلقه بنية المزكي في الأداء.
بسمة-وهبة

قرار جديد من الأعلى للإعلام ضد «شيخ الحارة»

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الإثنين، القرار رقم 34 لسنة 2019، بمنع بث برنامج شيخ الحارة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، في أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، لخروجه عن القيم والأخلاق والخوض في الأعراض، وذلك بعد أن أذاعت قناة "القاهرة والناس"، حلقة جديدة من البرنامج -رغم إصدار المجلس الأعلى، أمس الأحد، قرارا بمنع بث البرنامج لمدة شهر- إذ استضافت "وهبة" خلال حلقة الأحد الدكتور مصطفى الفقي الكاتب والمفكر السياسي مدير مكتبة الإسكندرية.
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«الأعلى للإعلام» ينذر «القاهرة والناس» بسحب الترخيص

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنذارا رسميا إلى قناة "القاهرة والناس" بسحب الترخيص إذا لم تلتزم بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى بوقف بث برنامج "شيخ الحارة"، على شاشتها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومواقعها الإلكترونية الرسمية لمدة شهر، حسبما نص قرار المجلس الصادر عنه أمس "الأحد". وجاء هذا القرار، خلال اجتماع هيئة المكتب، الذي عقد اليوم الإثنين، بمقر المجلس برئاسة مكرم محمد أحمد، لمناقشة عدة ملفات من بينها مخالفات برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على فضائية "القاهرة والناس".
طارق-شوقى

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، نتيجة نهاية العام للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019 بنسبة نجاح بلغت 82%، وهنئ الأوائل وأثني على نجاحهم وأن الطلبة المتفوقين واجهة مشرفة للمجتمع ونموذج يحتذي به. ومن جانبه أعلن محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على درجاتهم فور إعلانها في المدارس قريبا أو من خلال الإنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، مضيفا أن الدخول على الموقع برقم الجلوس والحصول على بيان درجات أو الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.
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مسجد الشيخ غراب

مسجد الشيخ غراب.. خرافة الضريح الذى تحول إلى مسجد

"ودينى مسجد الشيخ غراب يا أسطى"، طلب لا يحتاج إلى تفسير، فعندما تطلب من سائق التاكسى الذهاب إلى مسجد ما لا بد أن يطلب منك تفاصيل عن مكان المسجد وكيفية الوصول إليه فى حالة ما إذا كان المسجد غير معروف، وذلك لكثرة المساجد فى كل الأحياء، ولكن هناك مساجد مميزة ومعروفة بل تعتبر هى التوضيح الخاص بمكان ما، وهى العلامة المميزة للوصول إلى هذا المكان، ومن هذه المساجد مسجد الشيخ غراب بمنطقة حدائق القبة، وعلى الرغم من تغيير اسمه إلى مسجد الرحمن فإن الجميع يعرفه باسم "الشيخ غراب"، ولكن ما قصة المسجد؟ وما سر التسمية؟
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غرفة القاهرة: خسائر حريق الموسكي كارثية

صراخ وعويل يمينًا ويسارًا ونيران تلتهم كل شيء ولا تجد رادعا لها، بدأت من أحد المحلات التجارية منطلقة فى طريقها لتحصد ما يقرب من 60 محلا تجاريا، بحسب رواية التجار فى تصريحاتهم لـ"التحرير". الأمر قد يظنه البعض بسيطًا لمجرد الحديث عن عدد الوفيات وأن الأمر كان مقصورًا على الإصابات فقط، لكنه بالنسبة للتجار أقرب إلى إزهاق الأرواح فقد حطم الحريق أحلامهم وآمالهم وممتلكاتهم التى تُقدر بملايين الجنيهات وباتوا فى كابوس أقرب إلى الموت، خاصة إذا كان هناك كم من الديون المتراكمة على أصحاب هذه المحلات التجارية.
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«37 ألف محل».. أماكن مرشحة لتكرار حريق الموسكي

حريق أي سوق تجاري كبير هو صدمة وخسارة كبيرتان، غير أن حريق الموسكي أمس، لم يكن محل اندهاش لدى كثيرين، لتكرار الحرائق في منطقة وسط البلد على فترات متقاربة وسيناريوهات متشابهة، يختلف فقط في ما يخلفه الحريق من أعداد الضحايا ما بين مصابين أو قتلى، إلا أن القدر كان هينًا مع أرباب حريق سوق الموسكي أمس، ولم يُخلف قتلى، بل كل من تأذى من الحريق كانوا في عداد المصابين. حريق الموسكي لن يكون الأخير وسوف يستتبعه حرائق في أسواق متفرقة، "التحرير" طرحت سؤالا على مختصين في الحماية المدنية والتخطيط، بهدف التنويه عن الأماكن المتوقع أن تطولها الحرائق مستقبلًا.
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طوارئ في مستشفيات الأزهر لاستقبال ضحايا حريق الموسكي

قرر فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، مساء اليوم الجمعة، رفع حالة الاستعداد القصوى في مستشفى الحسين الجامعي ومستشفى سيد جلال، لاستقبال أي حالات من المصابين في حادث حريق الموسكي، داعيًا لهم بالشفاء العاجل، إذ أكد الدكتور أحمد سليم عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، تواجد جميع الجراحين والمتخصصين وأطباء الطوارئ وطاقم التمريض بالمستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع حالة الاستعداد القصوى في المستشفيات الجامعية، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
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