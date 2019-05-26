مستشارك القانوني.. شروط وحالات منع الزوج من السفر

من حق المرأة منع زوجها أو طليقها من السفر إذا حصلت على أحكام بالنفقات والأجور، ولا يلتزم الزوج أو الطليق بسدادها، وعليها تقديم صورة رسمية من حكم النفقة

تحرير:تهامى البندارى ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

مطار القاهرة

تكتظ محاكم الأسرة بقضايا عدة يوميا على مستوى أنحاء الجمهورية، بسبب نزاعات الطلاق والخلع والنفقة وحضانة الأطفال وغيرها من الدعاوى التي يكون طرفاها أبا وأما، فرقتهما المحاكم وساحات القضاء نتيجة وساوس الشياطين الكفيلة بأن تعصف بأركان المنازل وتخلي الزوجين عن فلذات أكبادهم. وتستعرض "التحرير" عبر السطور المقبلة إجراءات منع سفر الزوج الصادر ضده حكم دفع نفقة زوجته وأطفاله، خاصة بعد تحايل الأزواج وعدم سدادهم النفقة، وتهرب البعض من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم.

يقول المحامي علاء أبو العلا إن الزوجة المحكوم لها بنفقة زوجية أو صغار تستطيع إصدار قرار بمنع الزوج من السفر حال صدور حكم ضده بسداد المتجمد أو ما يعرف بـ"دعوى الحبس عن متجمد النفقة"، مشيرا إلى أن المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004م، نصت على أنه "يختص رئيس محكمة الأسرة -دون غيره- بإصدار أمر على عريضة