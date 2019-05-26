جريمة

مستشارك القانوني.. شروط وحالات منع الزوج من السفر

من حق المرأة منع زوجها أو طليقها من السفر إذا حصلت على أحكام بالنفقات والأجور، ولا يلتزم الزوج أو الطليق بسدادها، وعليها تقديم صورة رسمية من حكم النفقة
تحرير:تهامى البندارى ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
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تكتظ محاكم الأسرة بقضايا عدة يوميا على مستوى أنحاء الجمهورية، بسبب نزاعات الطلاق والخلع والنفقة وحضانة الأطفال وغيرها من الدعاوى التي يكون طرفاها أبا وأما، فرقتهما المحاكم وساحات القضاء نتيجة وساوس الشياطين الكفيلة بأن تعصف بأركان المنازل وتخلي الزوجين عن فلذات أكبادهم. وتستعرض "التحرير" عبر السطور المقبلة إجراءات منع سفر الزوج الصادر ضده حكم دفع نفقة زوجته وأطفاله، خاصة بعد تحايل الأزواج وعدم سدادهم النفقة، وتهرب البعض من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم.
يقول المحامي علاء أبو العلا إن الزوجة المحكوم لها بنفقة زوجية أو صغار تستطيع إصدار قرار بمنع الزوج من السفر حال صدور حكم ضده بسداد المتجمد أو ما يعرف بـ"دعوى الحبس عن متجمد النفقة"، مشيرا إلى أن المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004م، نصت على أنه "يختص رئيس محكمة الأسرة -دون غيره- بإصدار أمر على عريضة
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حريق

مصرع عجوز و3 أطفال في حريق «فرن عيش» بالشرقية

لقي مُسن، في منتصف العقد الثامن من عمره، وثلاثة أطفال، بينهم حفيده، مصرعهم، فيما أصيب خمسة آخرون، بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر انفجار أسطوانة «بوتاجاز» داخل مخبز سياحي بقرية «الديدامون» التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، بمحافظة بالشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «ههيا» للحروق، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، خاصةً أن إصاباتهم تتنوع ما بين الإصابة بدرجات الحروق الثلاث. من جانبه، كلفَّ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بسرعة صرف التعويضات لحالات الوفاة والمصابين.
سجن

3 سنوات سجنا لعاطل هتك عرض امرأة في الشارع بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله وأشرف عبيد، وسكرتارية تامر عبد العظيم، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 29480، جنايات أبو كبير، لسنة 2018، بهتك عرض ربة منزل، بالقوة رغمًا عنها، بعدما لامس مؤخرتها بعضوه الذكري، وذلك حال مرورها وسط الطريق العام بدائرة مركز شرطة أبو كبير، قبل أن يلوذ بالفرار هاربًا، عقب ارتكاب جريمته.
عمارة-مصر-الجديدة

كواليس مصرع «ولد الغلابة» في عمارة مصر الجديدة

عقار قديم يحيطه سور حديدي خلفه شجيرات من الورد، أصوات حديث تنبعث من خلف أبواب مغلقة، سيارات زاهية الألوان مصطفة بطول الشارع، المشهد في الشارع يبدو متماسكا ولامعا، ما من شيء عشوائي أو على غير العادة باستثناء غرفة صغيرة مزدحمة بقطع أثاث ومنقولات متهالكة، شباك حديدي وباب خشبي أغلقا من الخارج، وسرير نائم فوقه شاب، صمت يُخيم على الغرفة الضيقة على نحو غامض قبل أن يكسره صوته المبحوح، ودخان كثيف يخرج من الغرفة التي تحولت لكتلة نار يستنشق الدخان ويشم رائحة الموت.
حادث-تحطم-اتوبيس-سياحى-بجوار-المتحف-المصرى-الكبير (4)

مصرع ضابطين و5 جنود في حادث تصادم بالإسماعيلية

لقي ضابطان برتبتي "رائد ونقيب" وخمسة جنود مصرعهم داخل سيارة تابعة للشرطة بطريق "القنطرة - العريش" في دائرة مركز شرطة القنطرة شرق، بعد تصادم سيارتهم مع سيارة نقل بمقطورة، ما أدى إلى اشتعال النار بسيارة الشرطة ووفاة قوة المأمورية "ضابطين و5 جنود". تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العقيد ياسر عبد الرحيم، رئيس فرع البحث الجنائي بمنطقة شمال الإسماعيلية، يفيد بتصادم بين سيارة شرطة وسيارة نقل بمقطورة.
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حبس-كلابشات

حبس شقيقين لإطلاقهما النار على طلاب معهد أزهري

قررت نيابة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، تجديد حبس شقيقين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهمامها بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري "فرد خرطوش" على 6 طلاب بمعهد مسير الثانوي، وذلك الأربعاء الماضي، لوجود خلافات بين أحدهما والمصابين، على أولوية الجلوس في لجنة الامتحانات بمعهد الدكتور أحمد غلوش، ما أدى إلى إصابتهم بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.
سجن

عاطل يقتل سايس سيارات بسبب 50 جنيها في الإسكندرية

قرر المستشار عبد العزيز سالم رئيس نيابة باب شرقي الإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل المجني عليه "محمد.أ.ع". باشر التحقيقات المستشار محمد إبراهيم، وكيل نيابة باب شرقي، وسكرتارية مايكل مراد، في القضية رقم 12739 لسنة 2019 جنح قسم شرطة باب شرقي. تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، بقيام عاطل بقتل "سايس" للسيارات بدائرة قسم باب شرقي طعنا بسلاح أبيض.
سجن

قطع تاجرا بمنشار.. جريمة سمسار العملة بالإسكندرية

قرر المستشار أشرف المغربي المحامي العام لنيابات المنتزه بالإسكندرية، اليوم السبت، حبس المدعو "هيثم.ح.ال" 34 عامًا، سمسار عملة من مركز منفلوط محافظة أسيوط ومقيم بشارع خالد بن الوليد في الإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل المجني عليه "م.ع.م" 44 عامًا تاجر. تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، ببلاغ من الأهالي بالعثور على جثة مقطعة داخل حقيبتين ملقاة بجوار ترعة قرية حوض 13 بمنطقة المنتزه، على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث المنتزه إلى محل الواقعة.
حبس-متهمه

المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين في «الإنتاج الإعلامي»

محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت اليوم الخميس، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي .? كما تضمن الحُكم إلزام المحكوم عليهم: رضا عبد العال السيد، وعلي وائل عبد الرب، وسليمان عادل عيد بدفع مبلغ 275.275 جنيه، نظير قيمة التلفيات التي أحدثوها، وبراءة المتهم أحمد فتح الله مما نسب إليه من اتهامات.
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