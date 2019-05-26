رغم رحيله.. «ستان لي» ضحية خداع مدير أعماله

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

ستان لي مع مدير أعماله

رغم رحيله منذ شهور، فإن المنتج ومبتكر الأبطال الخارقين ستان لي، ما زال حاضرًا بقوة في وسائل الإعلام، وهذه المرة ليس للاحتفاء بأعماله وإنما لسبب آخر حزين، إذ ألقت شرطة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية القبض على مدير أعماله كيا مورجان بتهمة الإساءة لكبار السن والتعرض لهم بالضرب، وسرقة مبلغ يقترب من 100 ألف دولار من شخص كبير السن، وهي الجريمة التي أثارت مخاوف كبيرة في أمريكا، أن يكون "مايك" تعرض بأي إساءة أو سرقة لـ"ستان لي" قبل رحيله دون أن يدري، بحسب موقع Variety الأمريكي.

يذكر أن شكوك تعرض "ستان لي" لعمليات انتهاك أو إساءة بدأت في مارس العام الماضي خلال حياته، على أثر بيع توقيعات له بنحو 250 ألف دولار، إلا أن ستان لم يتلق هذا المبلغ على الإطلاق، ورغم ذلك لم تتوصل الشرطة لشيء بخصوص القضية، لكن الشكوك أثيرت حول مورجان وتم رفع ستان لي من وصايته، لكن "مورجان" حاول التلاعب