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رغم رحيله.. «ستان لي» ضحية خداع مدير أعماله

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
ستان لي مع مدير أعماله
ستان لي مع مدير أعماله
رغم رحيله منذ شهور، فإن المنتج ومبتكر الأبطال الخارقين ستان لي، ما زال حاضرًا بقوة في وسائل الإعلام، وهذه المرة ليس للاحتفاء بأعماله وإنما لسبب آخر حزين، إذ ألقت شرطة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية القبض على مدير أعماله كيا مورجان بتهمة الإساءة لكبار السن والتعرض لهم بالضرب، وسرقة مبلغ يقترب من 100 ألف دولار من شخص كبير السن، وهي الجريمة التي أثارت مخاوف كبيرة في أمريكا، أن يكون "مايك" تعرض بأي إساءة أو سرقة لـ"ستان لي" قبل رحيله دون أن يدري، بحسب موقع Variety الأمريكي.
يذكر أن شكوك تعرض "ستان لي" لعمليات انتهاك أو إساءة بدأت في مارس العام الماضي خلال حياته، على أثر بيع توقيعات له بنحو 250 ألف دولار، إلا أن ستان لم يتلق هذا المبلغ على الإطلاق، ورغم ذلك لم تتوصل الشرطة لشيء بخصوص القضية، لكن الشكوك أثيرت حول مورجان وتم رفع ستان لي من وصايته، لكن "مورجان" حاول التلاعب
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Aladdin يحقق 100 مليون دولار في أول أسابيع عرضه

نجح فيلم Aladdin الذي أنتجته شركة ديزني، في اكتساح شباك التذاكر العالمي، في أول أسابيع عرضه، محققا نحو 109 ملايين دولار، في مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، خاصة أن الفيلم واجه انتقادات كثيرة قبل عرضه، بسبب اعتماده على كثير من الوجوه الصاعدة، وتقديمه نسخة حية بدلا من النسخة الكرتونية التي وقع الجمهور في حبها في التسعينيات. وجنى الفيلم في أول أيام طرحه في دور العرض نحو 31 مليون دولار، ليصبح بذلك سادس أعلى افتتاحية إيرادات لأفلام ديزني، بعد فيلم X-Men: Days of Future Past الذي حقق في أول أسبوع عرض له 110.5 مليون دولار.
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خالد يوسف يقاضي ياسمين الخطيب وبسمة وهبة

أعلن المخرج خالد يوسف، أنه ضاق ذرعا من الخوض في سيرته في أكثر من حلقة من برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقرر أن يقاضي الإعلامية والقناة العارضة، بالإضافة للفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، والتي حلت ضيفة على البرنامج مساء اليوم السبت. وكتب خالد يوسف، عبر حسابه بـ"إنستجرام": "‎لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية على قناة القاهرة والناس، وبرنامج شيخ الحارة ومذيعته وضيفة حلقته اليوم، هذا البرنامج الذي عاش معظم حلقاته على الخوض في سيرتي والتشهير المتعمد بي".
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ما لا تعرفه عن«أحمد» الفائز بجائزة أفضل إخراج في كان

اختتم مهرجان كان السينمائي بدورته الـ72 فعالياته، اليوم السبت، بفوز فيلم "Young Ahmed - أحمد الصغير" للأخوين داردين Dardenne، بجائزة أفضل إخراج في المهرجان، حيث شارك الفيلم البلجيكي ضمن مسابقة نظرة ما، وعُرض في ثامن أيام المهرجان بحضور صناعه. ويرصد "Young Ahmed" المسار التراجيدي لطفل بلجيكي في الثالثة عشرة من عمره، يتحدر من عائلة مهاجرة مغربية، يتعرض لغسيل دماغي على يد إمام يدعي الوسطية والاعتدال، ويستدرج أبناء المهاجرين بحجة تعليمهم اللغة العربية في المسجد، لكنه يسعى سرًّا لاستقطابهم لحساب داعش وتسفيرهم للقتال في سوريا.
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Avengers: Endgame يتخطى إيرادات تيتانيك بـ2 مليار

نجح فيلم "أفنجرز: إندجيم" في تحقيق 2 مليار دولار في ثاني أسابيع عرضه في دور العرض عالميا، ليحقق بذلك رقما قياسيا جديدا بالنسبة لأفلام هوليوود، كونه أسرع فيلم يحقق هذا الرقم في التاريخ، متجاوزًا بذلك فيلم "تيتانيك" في 11 يوم عرض فقط، ليأتي بذلك في المرتبة الثانية لأعلى الأفلام إيرادًا في التاريخ بعد فيلم Avatar، الذي حقق 2 مليار دولار في 47 يومًا كاملة، والآن يصبح "أفاتار" مهددًا بسبب النجاح الكبير لآخر أفلام "أفنجرز"، الذي يتوقع أن يصبح الأعلى إيرادًا في التاريخ في فترة وجيزة، بحسب موقع Deadline الأمريكي.
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Avengers: Endgame يحطم الأرقام القياسية في السينما

أعلنت شركة "ديزني" للإنتاج السينمائي أن فيلم Avengers: Endgame حطم الإيرادات القياسية لشباك التذاكر على المستوى العالمي، بتحقيقه 1.2 مليار دولار، بعد أيام قليلة من صدوره في دور العرض حول العالم، إذ حقق الفيلم في الولايات المتحدة وكندا أكبر سوق عالمية للأفلام السينمائية، والتي بلغت 350 مليون دولار. وتجاوزت إيرادات الفيلم توقعات وتقديرات المحللين السينمائيين، إذ لم يتوقع أحد أن يحقق هذا الإنجاز، أو أن تفوق إيراداته إيرادات فيلم Avengers: Infinity War وبلغ 257.7 مليون دولار.
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