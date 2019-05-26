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«العشاء السري» يضع ظريف في مأزق تحت قبة البرلمان

إيران أقرت باللقاء السري بين ظريف وسيناتورة أمريكية، وأشارت إلى أن ذلك جاء ضمن سلسلة اللقاءات مع النخب السياسية الأمريكية خارج الحكومة لـ"شرح مواقف إيران"
تحرير:وفاء بسيوني ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
جواد ظريف
جواد ظريف
في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران جاء الكشف عن لقاء جمع وزير الخارجية محمد جواد ظريف والسيناتورة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي ديان فاينشتاين، ليثير حالة من الغضب داخل إيران. فقد كشفت السيناتورة ديان فاينشتاين، عن عقدها اجتماعًا مع وزير الخارجية الإيراني بنيويورك في أبريل الماضي، لبحث الوضع في المنطقة والتوترات في العلاقات بين طهران وواشنطن. وتم تأكيد اللقاء بعد أن أعلن ممثل إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تختي روانجي، أن الاجتماع عُقد بالفعل بين ظريف والسيناتورة الديمقراطية ديان فاينشتاين.
وأضاف ممثل إيران: "عقد الاجتماع وفقًا للإجراء السابق الذي أجريناه مع أعضاء الكونجرس وتحدثنا بالفعل مع بعض أعضاء الكونجرس وهذه خطوة عادية"، حسب ما نقلت الوكالة الرسمية "إيرنا". الخارجية تبرر وبعد الكشف عن اللقاء، أصدرت الحكومة الإيرانية تعليقا رسميا، حيث أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي،
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تحطم-طائرة (2)

مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة عسكرية بالمكسيك

أعلنت البحرية المكسيكية، مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية تشارك في عمليات لمكافحة حريق غابات في وسط المكسيك، بحسب "رويترز". وقالت البحرية المكسيكية، في بيان مساء السبت، إن الطائرة وهي من طراز إم. آي- 17 سقطت على بعد نحو 89 كيلومترا شمال مدينة جالبان دي سييرا بولاية كيريتارو، إذ كانت تشارك في إخماد حريق غابات هناك. ولم تتضح بعد أسباب التحطم، وذكر بيان البحرية، أن فريقا للاستطلاع عثر على حطام من الطائرة في ساعة مبكرة من يوم السبت بعد تعليق أعمال الإطفاء خلال الليل بسبب سوء الأحوال الجوية.
فيسبوك وانستجرام وواتس آب

«البنتاجون» يحلل 350 مليار رسالة على فيسبوك وتويتر

أعلن مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اعتزامهم البدء في خطة لتحليل محتوى 350 مليار رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مثل (فيس بوك وتويتر)، حول العالم للمساعدة في إجراءات رصد تطور انتشار الأفكار من خلال تلك الشبكات. المشروع، الذي تقوم عليه إحدى الكليات البحرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يتضمن تصوير رسائل نشرها 200 مليون مستخدم من أكثر من 100 دولة بأكثر من 60 لغة في محاولة فهم أفضل لمحتوى "التعبير الجماعي" للأفراد. ومن المقرر أن يتم التعامل مع هذه الرسائل، لتحليل التعليقات المرتبطة بها والمواقع الجغرافية للمعلقين وهوياتهم.
أندريه-بابيش

التشيك: لا أحد في أوروبا يريد نقل سفارته للقدس

جدد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، رفض بلاده نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس التزاما بالقرارات الأممية على الرغم من قوة ومتانة العلاقات مع إسرائيل. وقال في لقاء مع موقع "أوراق برلمانية" التشيكي، اليوم السبت، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "جمهورية التشيك لن تبادر إلى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، فحكومتنا تلتزم بموقف الاتحاد الأوروبي، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، مشددا على أن "لا أحد في أوروبا يريد حاليا نقل سفارته، وجمهورية التشيك لن تكون البادئة".
الاتحاد الأوروبي

هل تقود سيدة المفوضية أو المجلس الأوروبي؟

تترقب أوروبا نتائج انتخابات برلمانها المنعقدة حاليًا، والتي تنتهي بشكل كامل غدًا الأحد، لتبدأ صراعًا من نوع جديد على المناصب العليا داخل أروقة بروكسل، والتي تراها العديد من البلدان والقوى في الاتحاد الأوروبي من الانتصارات السياسية اللازمة. ولا شك أن التوجهات الليبرالية وتوسيع نطاق مشاركة المرأة من الأمور التي تراهن عليها أوروبا بشكل رئيسي، وهو ما جعل بعضهن يعتلي مناصب ضخمة سواء محليًا مثل أنجيلا ميركل وتيريزا ماي أو حتى عالميًا مثل كرستين لاجارد.
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بارجة-امريكية

واشنطن تعزز وجودها عسكريا.. وطهران تهدد بأسلحة سرية

في ظل التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفي وقت تشهد العلاقات بينهما تصعيدًا منذ مطلع الشهر الحالي، تستمر التهديدات المتبادلة بين البلدين، ويسعى كل طرف إلى إثبات أنه الأقوى من خلال الاستعداد لما هو قادم واندلاع حرب التصريحات بين الجانبين. وفي إطار هذه الاستعدادات أعلنت واشنطن أمس عن نشر 1500 من قواتها بالشرق الأوسط في خطوة وصفتها بأنها مسعى لتعزيز الدفاعات في مواجهة إيران، وذلك بعدما اتهمت الحرس الثوري الإيراني بأنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن الهجوم على ناقلات هذا الشهر.
عادل-عبد-المهدى

هل يوقف العراق طبول الحرب بين واشنطن وطهران؟

"سنلعب دور التهدئة في أزمة أمريكا وإيران لا الوساطة"، بهذه الكلمات كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن الدور الذي ستلعبه بلاده للحد من الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران بعد أن بدأت تلوح في الأفق بوادر حرب بين البلدين. الحكومة العراقية كشفت عن قيامها بدور التهدئة بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون تفاقم الأوضاع المتوترة بين البلدين، وذلك بالتزامن مع جهود وساطة لسلطنة عمان يقودها وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي الذي زار طهران والتقى نظيره جواد ظريف.
صحف-سعودية (1)

صحف عربية: واشنطن تؤكد ردع تهديدات إيران وسط تحذيرات

استعرضت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تطورات الوضع المتوتر بين واشنطن وطهران، كما تناولت الحراك الدائر في كل من السودان والجزائر، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا التي تنوعت بين الشأن العربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "واشنطن: تحركنا العسكري ردع التهديد الإيراني"، ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، أعلن أن تحرك الولايات المتحدة التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات في الخليج أتاح درء مخاطر هجمات ضد أمريكيين، تشنها إيران، وقال إن المخاطر لا تزال مرتفعة.
عناصر-من-الحشد الشعبي

زودت ميليشيات بصواريخ.. هل تخوض إيران حربا بالوكالة؟

حالة من الارتباك والتخبط تعيشها إيران خلال الأيام الأخيرة، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، إذ يتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمَل قريبًا، في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران، وتكثف وجودها العسكري في المنطقة. ويبدو أن إيران سوف تخوض الحرب ضد واشنطن من خارج أراضيها، فقد بدأت تتصاعد المخاوف من أن يتحول العراق إلى ساحة مواجهة تنطلق منها طهران بعيدا عن أراضيها ضد الولايات المتحدة الأمريكية، رغم نفي كلا البلدين خوض تلك الحرب.
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