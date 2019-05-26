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برقم الجلوس|إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
اعتماد نتيجة الإعدادية
اعتماد نتيجة الإعدادية
اعتمد محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للشهادة "الإعدادية" للعام الدراسي 2018/ 2019، مشيرا إلى أن عدد من تقدم للامتحان وحضر الامتحانات 51 ألفا و619طالبا وطالبة، ونجح منهم 42 ألفا و385 طالبا وطالبة، أما الإعدادية المهنية فتقدم 1259 طالبا وطالبة، تغيب منهم 114 طالبا وطالبة، وحضر منهم 1145 طالبا وطالبة، ونجح منهم 1122 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 97.99%، جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأعضاء مجلس النواب.
وأضافت الكتورة بثينة كشك، وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن عدد الحاصلين على الدرجات النهائية 24 طالبا وطالبة، وترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، جاء كتالي "بيلا، فوه، شرق كفر الشيخ، قلين، سيدي غازي، غرب كفر الشيخ، سيدي سالم، مطوبس، الرياض، الحامول، دسوق، بلطيم، البرج". وأكدت وكيلة
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«النواب» يوصي بتقديم شركة صيانكو ردا حول أرباحها

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال احتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب طلعت السويدي، بإيفاد اللجنة برد كتابي من شركة صيانة الأجهزة "صيانكو"، حول أرباح الشركة وعدد العمالة الرسمي المثبت بها بالإضافة إلى قيمة المرتبات الشهرية للعمال، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، في أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن عبد الله، بشأن إيضاح طبيعة عمل شركة صيانكو إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، ودورها في تنمية اقتصاد الدولة ومبررات الشركة فيما تحققه من خسائر فعلية.
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رئيس الأركان يفطر مع رجال الدفاع الجوي

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من قادة وضباط وصف وجنود قوات الدفاع الجوى وشاركهم تناول الإفطار، الذى يأتى استمرارًا لسلسلة لقاءات القيادة العامة مع رجال القوات المسلحة، للاطمئنان على الكفاءة القتالية والحالة المعنوية للمقاتلين بمختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.
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مسجد «داهية العرب» تحت حصار الإهمال

يتوافد الآلاف كل عام في شهر رمضان الكريم من مختلف محافظات الجمهورية للصلاة والاعتكاف بالمسجد الأشهر في مصر "عمرو بن العاص"، بينما يحرص الكثيرون على اصطحاب أبنائهم في صلاة العشاء والتراويح، وحتى فجر اليوم الجديد. ارتباط المصريين بمسجد عمرو بن العاص ربما يعود لأنه أول مسجد بني في مصر بعد الفتح الإسلامي، ولما يتمتع به المسجد من عمارة إسلامية، ظلت ولا تزال مقصد المحبين لصحابة رسولنا الكريم، كما أن المسجد دائما ما يشهد وجود خطباء لهم ثقل ديني، وأئمة يتميزون بجمال الصوت.
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اضبطوا القبلة.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدا

ظاهرة فلكية غير معتادة على مدار العام، تشهدها الكعبة المشرفة غدا الإثنين 22 من رمضان، حيث تتعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة وقت الأذان لصلاة الظهر، في الساعة 12:18 بتوقيت مكة المكرمة، وعند هذه اللحظة سيختفي ظل الكعبة المشرفة ويكون اتجاه الشمس بالنسبة لأي نقطة على سطح الكرة الأرضية هو اتجاه القبلة تماما، وستكون زاوية ارتفاع الشمس وقت صلاة الظهر فوق الكعبة المشرفة مساوية لـ89,93 درجة قوسية، أي لا يفصلها عن التعامد التام -بلوغها زاوية سمت الرأس 90 درجة- سوى 0,07 من الدرجة.
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تأجيل امتحانات 11 طالبا بسبب تعطل قطار بكفر الشيخ

قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تم تأجيل امتحانات 11 طالبا من طلاب الدبلومات الفنية "زراعى"، اليوم السبت، لتأخر قطار بيلا كفر الشيخ بعد تعطل القطار بمحطة دقميرة بمركز كفر الشيخ، ما أدى إلى وصول الطلاب قبل انتهاء اللجان بوقت غير كافي لتأدية الامتحان فيه، مضيفة أنه تم التواصل مع غرفة العمليات بالوزارة، وبلجنة النظام والمراقبة للدبلومات الفنية وتم إبلاغهم بالأسماء الطلاب، وأنه تقرر تأجيل الإمتحان للطلاب للدور الثاني، محتفظين بحقهم في الدرجة كاملة.
تلاميذ-اعدادي

برقم الجلوس.. مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعلن نتيجة الإعدادية

اعتمد محافظ الجيزة أحمد راشد نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للشهادة "الإعدادية" للعام الدراسي 2018/ 2019، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 146 ألفا و437 طالبا وطالبة، حضر منهم 143 ألفاً و23 طالبا وطالبة. وبلغ عدد الناجحين 116 ألفا و239 طالبا وطالبة بنسبة 81,2 %، من بينهم 193 طالباً وطالبة حاصلين على الدرجات النهائية على مستوى المحافظة. وأعلن المحافظ، أن إدارة الهرم التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة 90%، وحصلت إدارة الشيخ زايد التعليمية على المركز الثاني بنسبة 89%، وجنوب الجيزة التعليمية على المركز الثالث بنسبة 88,2%.
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انتهاء التصحيح.. نتائج الإعدادية بالإسكندرية من هنا

يترقب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية والتى أجريت فى 11 مايو الماضى واستمرت لمدة أسبوع، حيث كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم عن الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات والتجميع وأنه من المنتظر قيام مصطفى العجمي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، باعتمادها من الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية والبدء بإعلان نتائج أوائل الشهادة الإعدادية، ثم توزيع باقى النتائج على المدارس لإعلانها رسمياً ووضعها على الموقع الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.
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إحالة 51 موظفا وطبيبا بمستشفى بلطيم للتحقيق

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، 51 موظفا وطبيبا بمستشفى بلطيم المركزي للتحقيق، منهم 46 موظفا لتركهم العمل دون سند قانوني، و5 موظفين لتغيبهم عن العمل، مكلفا وكيل وزارة الصحة بالتحقيق في مخالفات مستشفى بلطيم المركزي لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين، وذلك بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة، والذي تضمن: أنه لا يوجد غير سجل يشمل الصيادلة والأطباء، وسجل أخر للإداريين والعمال والفنيين، وعدم إبلاغ بالبيان اليومي لحالات عدم التوقيع في سجلات الحضور والانصراف.
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