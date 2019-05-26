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أين وصلت «الجمعيات الأهلية» داخل البرلمان؟

«تشريعية البرلمان»: من الصعب إقرار «الجمعيات الأهلية» خلال دور الانعقاد الحالي.. «أبو حامد»: لجنة التضامن بالبرلمان تضع مشروع القانون على رأس أولوياتها
تحرير:أمين طه ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م
مجلس النواب
مجلس النواب
بعد مرور أكثر من شهر على إعلان اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، عن إعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية، وذلك بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على إعادة طرح قانون الجمعيات الأهلية للتعديل، حيث استقرت اللجنة على إلغاء القانون 70 لسنة 2017، وعدم تعديله، من أجل تعزيز العمل الأهلي لما له من دور إيجابي في التنمية الاجتماعية، الأمر الذى يطرح تساؤلا بشأن مشروع القانون وأين وصل داخل البرلمان حتى الآن؟.. وهل سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي أم لا؟
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه فى منتصف الشهر الجارى على مشروع قانون الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقراره، وذلك لإنهاء حالة الجدل المصاحبة دائما للقانون طوال 17 عاما، بداية من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002. كانت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة
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مجلس-النواب

«النواب» يوصي بتقديم شركة صيانكو ردا حول أرباحها

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال احتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب طلعت السويدي، بإيفاد اللجنة برد كتابي من شركة صيانة الأجهزة "صيانكو"، حول أرباح الشركة وعدد العمالة الرسمي المثبت بها بالإضافة إلى قيمة المرتبات الشهرية للعمال، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، في أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن عبد الله، بشأن إيضاح طبيعة عمل شركة صيانكو إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، ودورها في تنمية اقتصاد الدولة ومبررات الشركة فيما تحققه من خسائر فعلية.
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رئيس الأركان يفطر مع رجال الدفاع الجوي

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من قادة وضباط وصف وجنود قوات الدفاع الجوى وشاركهم تناول الإفطار، الذى يأتى استمرارًا لسلسلة لقاءات القيادة العامة مع رجال القوات المسلحة، للاطمئنان على الكفاءة القتالية والحالة المعنوية للمقاتلين بمختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.
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مسجد «داهية العرب» تحت حصار الإهمال

يتوافد الآلاف كل عام في شهر رمضان الكريم من مختلف محافظات الجمهورية للصلاة والاعتكاف بالمسجد الأشهر في مصر "عمرو بن العاص"، بينما يحرص الكثيرون على اصطحاب أبنائهم في صلاة العشاء والتراويح، وحتى فجر اليوم الجديد. ارتباط المصريين بمسجد عمرو بن العاص ربما يعود لأنه أول مسجد بني في مصر بعد الفتح الإسلامي، ولما يتمتع به المسجد من عمارة إسلامية، ظلت ولا تزال مقصد المحبين لصحابة رسولنا الكريم، كما أن المسجد دائما ما يشهد وجود خطباء لهم ثقل ديني، وأئمة يتميزون بجمال الصوت.
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اضبطوا القبلة.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدا

ظاهرة فلكية غير معتادة على مدار العام، تشهدها الكعبة المشرفة غدا الإثنين 22 من رمضان، حيث تتعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة وقت الأذان لصلاة الظهر، في الساعة 12:18 بتوقيت مكة المكرمة، وعند هذه اللحظة سيختفي ظل الكعبة المشرفة ويكون اتجاه الشمس بالنسبة لأي نقطة على سطح الكرة الأرضية هو اتجاه القبلة تماما، وستكون زاوية ارتفاع الشمس وقت صلاة الظهر فوق الكعبة المشرفة مساوية لـ89,93 درجة قوسية، أي لا يفصلها عن التعامد التام -بلوغها زاوية سمت الرأس 90 درجة- سوى 0,07 من الدرجة.
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بناء (5)

«الحيز العمراني» يؤجل «التصالح في مخالفات البناء»

رغم إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، والذى أجاز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، أو المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقا لقواعد قانونية وهندسية، فإن اعتماد تحديد الأحوزة العمرانية للمحافظات والقرى والمدن تأخر كثيرا رغم مطالبات النواب للحكومة بسرعة اعتماد خريطة الأحوزة العمرانية لتدارك الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عليها من عدم القدرة على تنفيذ قانون التصالح مع مخالفات البناء.
على عبد العال (4)

النواب يرفض رفع الحصانة عن نائب..وعبدالعال: مش مرتضى

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفضَ البرلمان رفعَ الحصانة عن أحد النواب، دون الإفصاح عن اسمه، موجهًا حديثه للنواب: "مش مرتضى منصور علشان ماحدش ذهنه يروح كده أو كده". وأضاف عبد العال، خلال كملته بالجلسة العامة، أنه تلقَّى طلبًا لرفع الحصانة عن أحد النواب، ولكن الطلب غيرُ مستوفٍ للشروط، لذلك تقرر رفضُ الطلب. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي خُصِّصتْ لمناقشة قوانين المخدِّرات والمعاشات العكسرية وقانونِ الملاحةِ الداخلية.
مجلس-النواب

خطة البرلمان: من حق الشعب معرفة كيف تصرف الحكومة أمواله

قال النائب حسين عيسى، رئيس "الخطة والموازنة" بالبرلمان، إن اللجنة تناقش الموازنة العامة للدولة وهى أهم وثيقة يتم مناقشتها لتفعيل للدور الرقابى الحقيقى لمجلس النواب، قائلا "برلمانات العالم كله كان السبب الرئيسى فى إنشائها مناقشة الموازنة والحساب الختامى، وكل البرلمانات بدأت بلجنتين فقط هما الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة"، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة وزارة البترول عن العام المالى 2019-2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
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السبت.. جلسة عاجلة للنواب بسبب حالة الطوارئ

قال الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، في بيان له، اليوم الخميس، إن المجلس سيعقد جلسة عامة عاجلة الساعة الثانية عشرة صباح بعد غد السبت، موضحا أن الجلسة ستكون مخصصة لنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أبريل الماضي، القرار الجمهوري رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، في مادته الأولى على أن تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 اشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة صباح 25 أبريل.
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