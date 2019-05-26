السيارات الـSUV.. من يربح سوق الـCross Over الفاخرة؟

سيطرت طرازات الكروس أوفر والـSUV المدمجة على سوق السيارات المصري والذي ارتفع الطلب فيه مؤخراً عليها بشكل كبير.. فما أكثرها مبيعًا في شهر مارس الماضي؟

تحرير:كريم ربيع ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

أصبحت سيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات واحدةً من أكثر الفئات طلبًا في السوق المصرية، نظرًا للإمكانات التي توفرها، وملاءمتها للطرق الصعبة والوعرة، كما أنها تضم محركات قوية، وتضم هذه الفئة سيارات من النوع الفاخر، اختلفت حصتها السوقية من حصد مبيعات تزيد أو تنخفض، حسب التخفيضات السعرية، والإمكانات التي تقدمها كل واحدة منها على حدة.. فما السيارات الـSUV الفاخرة؟ وكم تبلغ أسعارها؟ وما مواصفات كل منها؟ وكم تبلغ سعة محرك وقوة كل واحدة منها؟

تويوتا لاند كروزر نجح هذا الطراز الفاخر في بيع 19 سيارة في شهر مارس الماضي، وتأتي سيارة تويوتا لاند كروزر جراند تورينج 2019 مع حزمة من المزايا التي تم تصميمها بهدف جعل القيادة في المدن أكثر إرضاءً من أي وقت مضى، ويتوفر هذا الطراز على نسخة لاند كروزر GXR 2019 التي تتوفر بخيارين من المحركات؛ محرك V6 سعة

تويوتا لاند كروزر

نجح هذا الطراز الفاخر في بيع 19 سيارة في شهر مارس الماضي، وتأتي سيارة تويوتا لاند كروزر جراند تورينج 2019 مع حزمة من المزايا التي تم تصميمها بهدف جعل القيادة في المدن أكثر إرضاءً من أي وقت مضى، ويتوفر هذا الطراز على نسخة لاند كروزر GXR 2019 التي تتوفر بخيارين من المحركات؛ محرك V6 سعة 4 لترات، ومحرك V8 سعة 4.6 لتر.

أما نسخته الفاخرة لكزس LX570 فقد بيع منها 6 سيارات، وتعتمد على محرك V8 سعة 5.7 لتر يولد قوة 362 حصان و530 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بـقير أوتوماتيكي من 8 سرعات. وبلغ إجمالي ما حققته "تويوتا" من إيرادات نحو 82 مليونًا و400 ألف جنيه نظير بيع لكزس LX-570 موديل 2018 التي تتوفر بفئة واحدة بأسعار رسمية 5 ملايين و150 ألف جنيه.

نيسان باترول

نجحت في بيع 18 سيارة حتى مارس الماضي، وتعود بداية ظهور نيسان باترول في عام 1951 عندما كانت تسيطر على الطرقات باعتبارها واحدة من سيارات الدفع الرباعي الأكثر موثوقية.

وتعتمد على محرك V8 DOHC سعة 5552 سي سي، ينتج 400 حصان ميكانيكي، ويبلغ العزم الأقصى 560 نيوتن متر.

لاند روفر

كانت لاند روفر إحدى الماركات الفاخرة التي استفادت بشدة من التخفيضات الجمركية الجديدة على السيارات الأوروبية في يناير الماضي، حيث وصلت التخفيضات على أسعارها لـ1.150 مليون جنيه.

ونجحت لاند روفر في بيع 52 وحدة، وهي سيارة خدمية رياضية كبيرة الحجم تعتمد على محرك 3000 سي سي تربو ينتج قوة 340 حصان وتأتي بفئة واحدة. أما طراز سبورت منها فسجل 11 نسخة مباعة، وهي سيارة خدمية رياضية متوسطة الحجم بمحرك 3000 سي سي تربو قادر على إنتاج 340 حصان، وتأتي بفئتين «إتش إس إي» بـمليونين و990 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ3 ملايين و290 ألف جنيه.

أما لاند روفر فيلار فقد بيع منها 3 وحدات فقط، وهي كروس أوفر مدمجة الحجم بمحرك 2000 سي سي تربو تنتج 250 حصان، وتأتي بفئتين ويبلغ سعرها مليونا و950 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر مليونين و150 ألف جنيه.

ولاند روفر ديسكفري، الجديدة كلياً بيع منها نسخة واحدة، وهي سيارة خدمية رياضية متوسطة الحجم بمحرك 3.0 لتر تربو بفئة واحدة بسعر مليونين و550 ألف جنيه.

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جاجوار E-Pace

حصل عليها عميل واحد حتى مارس الماضي، ويتم طرحها بـ999 ألف جنيه في مصر، وتعتمد على محرك سعة 1998 سي سي، ينتج قوة 249 حصان، يبلغ العزم الأقصى 365 نيوتن.متر، دفع رباعي، تستهلك 7.7 لتر لكل لكل 100 كيلومتر، ويمكنها التسارع إلى 100 كم/ساعة خلال 7 ثوان.

ألفا روميو ستيلفيو

لم تبع السيارة ألفا روميو ستيلفيو سوى سيارة واحدة فقط، تلك السيارة التي يتم طرحها في مصر بسعر 2.1 مليون جنيه، تمتلك محركا قويا تبلغ سعته 2000 سي سي، بقوة تصل إلى 280 حصان.

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جيب جراند شيروكي

وفيما يخص الطرازات الأقل فخامة، فتأتي السيارة جيب جراند شيروكي المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا في هذه الفئة والتي سجلت مبيعاتها في مارس الماضي 58 وحدة بمحرك ذي سعة الـ 5.7 لتر، ويتم طرحها بمليون و300 ألف جنيه.

تويوتا فورتشنر

التي يتم تجميعها في مصر وتقدم بمحركين سعة 2.7 و4 لترات أيضاً بعدد 54 نسخة، وتبدأ أسعار السيارة في مصر من 845 ألفا حتى مليونين و50 ألف جنيه.





كيا سورنتو

هي من الطرازات الأقل فخامة، تعتمد على محركين سعة 2.4 و3.5 لتر، يتم تجميعها محلياً فتم بيع 15 وحدة منها في مارس الماضي، يبلغ سعرها 750 ألف جنيه.