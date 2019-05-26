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السيارات الـSUV.. من يربح سوق الـCross Over الفاخرة؟

سيطرت طرازات الكروس أوفر والـSUV المدمجة على سوق السيارات المصري والذي ارتفع الطلب فيه مؤخراً عليها بشكل كبير.. فما أكثرها مبيعًا في شهر مارس الماضي؟
تحرير:كريم ربيع ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
لكزس
لكزس
أصبحت سيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات واحدةً من أكثر الفئات طلبًا في السوق المصرية، نظرًا للإمكانات التي توفرها، وملاءمتها للطرق الصعبة والوعرة، كما أنها تضم محركات قوية، وتضم هذه الفئة سيارات من النوع الفاخر، اختلفت حصتها السوقية من حصد مبيعات تزيد أو تنخفض، حسب التخفيضات السعرية، والإمكانات التي تقدمها كل واحدة منها على حدة.. فما السيارات الـSUV الفاخرة؟ وكم تبلغ أسعارها؟ وما مواصفات كل منها؟ وكم تبلغ سعة محرك وقوة كل واحدة منها؟
تويوتا لاند كروزر نجح هذا الطراز الفاخر في بيع 19 سيارة في شهر مارس الماضي، وتأتي سيارة تويوتا لاند كروزر جراند تورينج 2019 مع حزمة من المزايا التي تم تصميمها بهدف جعل القيادة في المدن أكثر إرضاءً من أي وقت مضى، ويتوفر هذا الطراز على نسخة لاند كروزر GXR 2019 التي تتوفر بخيارين من المحركات؛ محرك V6 سعة
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الأرخص والأكفأ.. السيارات المستعملة الأفضل في العالم

لا شك أن السيارات المستعملة دومًا ما تكون جاذبة لانتباه العديد من الفئات المحبة لها، خاصة أنها توفر خيارات مناسبة لهم على مستوى الأسواق العالمية، وبالأخص في بعض البلدان التي تواجه مشكلات ارتفاع أسعار السيارات بشكل مستمر. ويبحث الجمهور دومًا عن مجموعة السيارات المستعملة التي تجمع بين الكفاءة والقوة والسعر المعقول، خاصة أنها في الأساس كانت خيار الجمهور للهروب من الارتفاع غير المبرر في بعض الأحيان للموديلات المستعملة في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.
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4 سيارات تحصل على 5 نجوم من برنامج السلامة الأوروبي

أطلق البرنامج الأوروبي لتقييم نسب الأمان بالسيارات الجديدة «Euro NCAP» عدة فيديوهات تضمنت نتائج لسيارات تم اختبار معدلات الأمان التي توفرها للركاب لطرازات 2019، وكانت من ضمن هذه السيارات «مازدا 3، تويوتا كورولا، رينو كليو، رينج روفر إيفوك». وتعرضت السيارات خلال الاختبار إلى الاصطدام الأمامي جهة السائق على سرعة 64 كم/س، والاصطدام الأمامي الكلي على سرعة 50 كم/ س، وكذا الاصطدام الجانبي بجسم متحرك على سرعة 50 كم/ س. كما تعرضت قوائم السيارات الجانبية إلى الاصطدام بجسم صلب بسرعة 32 كم/ س، وتم اختبار ارتداد مقعد السائق عند الاصطدام بسرعة 16 و24 كم/ س.
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بعد انكسار الحر.. تأكد من سلامة هذه القطع بسيارتك

تعيش مصر في الوقت الحالي موجة حارة، وهو الأمر الذي يتطلب عناية مستمرة بالسيارة، وبالأخص بعد انكسارها، حيث لا بد من إعادة النظر فى العديد من القطع الهامة، والتي قد تتأذى بفعل الحرارة الزائدة والاستعمال في الأجواء الحارة لفترات طويلة. ومثلما تحتاج السيارة لتجهيزها قبل الموجات الحارة، قد يتطلب الأمر أيضًا من السائق العمل على إصلاح أو التأكد من سلامة بعض القطع الحيوية في السيارة ومحركها، خاصة أنها قد تتعرض للتلف تحت ضغط الاستعمال المستمر والحرارة الشديدة.
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